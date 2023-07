Arm lance une initiative éducative pour remédier à la pénurie de compétences dans l’industrie des semi-conducteurs

Pourquoi ce fait est important: Le secteur des semi-conducteurs fait face à un écart de compétences qui ne cesse de se creuser et nécessite une attention immédiate. Arm collabore avec des leaders de l’industrie pour lancer une initiative mondiale visant à découvrir de nouveaux talents techniques et à améliorer les compétences des travailleurs spécialisés dans le secteur des semi-conducteurs.

Arm a récemment dévoilé l’initiative Semiconductor Education Alliance (SEA), une approche novatrice pour répondre à l’écart de compétences croissant qui touche les entreprises technologiques du monde entier. SEA vise à réunir les principaux acteurs de l’industrie, du milieu universitaire et du gouvernement, permettant aux entreprises d’accéder aux travailleurs spécialisés nécessaires pour favoriser une croissance continue de la technologie des semi-conducteurs.

SEA a reçu le support d’un vaste groupe de partenaires constructeurs industriels, dont Arduino, Cadence, l’université Cornell, Semiconductor Research Corporation, STMicroelectronics, Synopsys, Taiwan Semiconductor Research Institute, All-India Council for Technical Education et l’université de Southampton. L’alliance espère que cette liste de partenaires constructeurs continuera de s’élargir.

De plus, l’alliance encourage activement les parties intéressées à rejoindre et à participer à l’initiative. SEA vise à consolider les partenariats existants et à en établir de nouveaux, en accélérant les opportunités d’éducation et de formation tout en donnant accès à des ressources et des services de l’industrie.

Arm souligne que les puissances économiques mondiales reconnaissent de plus en plus l’importance stratégique mondiale de l’industrie des semi-conducteurs. L’industrie investit des dizaines de milliards de dollars pour améliorer la conception, la fabrication et le déploiement autonomes de produits à base de puces. Les États-Unis et l’Europe ont mis en place des lois CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors), tandis que la Chine fait également face à une pénurie anticipée de 200 000 travailleurs de l’industrie rien qu’en 2023.

La Semiconductor Education Alliance représente une évolution du modèle éducatif existant d’Arm, l’entreprise étant prête à jouer un rôle de coordination « essentiel ». Les membres de l’alliance collaboreront et partageront « des ressources, des capacités et une expertise » grâce à un modèle ouvert fédéré géré au sein de plusieurs forums. Cette approche vise à faciliter un accès plus accessible à des ressources précieuses pour les enseignants, les chercheurs, les étudiants en ingénierie et les apprenants.

En ce qui concerne les ressources, Arm a révélé que plusieurs projets sous l’égide de SEA sont déjà en cours. Ces initiatives comprennent le développement de nouvelles ressources éducatives en conception de VLSI utilisant des « outils et IP de pointe », des solutions innovantes pour l’apprentissage à distance en ingénierie informatique et en informatique, et la mise en place d’une « plateforme mondiale de conception SoC » pour le milieu universitaire basée sur les dernières technologies de fabrication d’Arm et de ses partenaires constructeurs.

