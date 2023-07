Voici comment utiliser l’outil de recadrage rapide dans l’application Photos de l’iPhone sous iOS 17

Au-delà des nouvelles fonctionnalités accrocheuses d’iOS 17, il existe un certain nombre de petites améliorations très pratiques avec la dernière version du logiciel. L’une d’entre elles est une nouvelle fonctionnalité de recadrage rapide dans l’application Photos de l’iPhone. Voici comment ça fonctionne.

Il existe une gamme de nouvelles fonctionnalités plus flashy avec iOS 17, comme le mode d’affichage intelligent StandBy, les stickers dans Messages, les affiches de contact, et plus encore.

Mais iOS 17 propose également des améliorations fonctionnelles telles que la possibilité de supprimer automatiquement les codes de vérification de l’iPhone après leur utilisation et le recadrage rapide sur iPhone qui sont des changements très utiles au quotidien pour de nombreux utilisateurs.

Comment utiliser la fonction de recadrage rapide sur l’application Photos de l’iPhone dans iOS 17

iOS 17 est actuellement en version bêta. Lisez plus sur la façon d’installer le logiciel si vous souhaitez tester des fonctionnalités comme celle-ci et plus encore. Gardez à l’esprit que les fonctionnalités peuvent changer pendant la période de bêta.

Sur un iPhone fonctionnant sous iOS 17, ouvrez l’application Photos

Recherchez une photo que vous souhaitez recadrer et affichez-la

Faites un geste d’extension à deux doigts sur la photo

Appuyez sur le bouton Recadrer en haut à droite

en haut à droite Si cela vous convient (y compris le nouveau communiqué d’aspect), appuyez sur Terminé, sinon vous pouvez continuer à modifier votre recadrage

Voici à quoi ressemble l’utilisation de la fonction de recadrage rapide sur les photos de l’iPhone dans iOS 17:

Après avoir zoomé sur une photo dans iOS 17, le nouveau bouton Recadrer apparaîtra en haut à droite pendant environ quatre secondes, puis disparaîtra

Gardez à l’esprit que si vous zoomez sur une photo et choisissez de recadrer, cela conservera le communiqué d’aspect que vous avez à l’écran

Si vous souhaitez conserver le communiqué d’aspect recadré plus proche de l’original, vous devrez ajuster le cadre du recadrage avant d’appuyer sur le bouton Terminé

La nouvelle option de recadrage rapide dans l’application Photos vous semble-t-elle être une fonctionnalité que vous utiliserez souvent ? Partagez vos réflexions sur nos réseaux sociaux ????.

