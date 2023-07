Mise à jour Xiaomi 11T MIUI 14 : Mise à jour de sécurité de juillet 2023 pour la région mondiale

Xiaomi a récemment publié la dernière version de son interface Android personnalisée MIUI 14, pour le Xiaomi 11T. Cette nouvelle version apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations à l’expérience utilisateur. L’un des changements les plus remarquables dans MIUI 14 est le nouveau design des super icônes, des widgets et de l’interface visuelle repensée. Ce nouveau design vise à rendre l’interface plus moderne et esthétiquement plaisante tout en la rendant plus intuitive à utiliser.

En même temps, MIUI 14 Global conserve les innovations du système d’exploitation Android 13. Le système répond plus rapidement, les lancements d’applications sont plus rapides. En plus de tout cela, la nouvelle version Android 13 est censée améliorer la durée de vie de la batterie. MIUI est plus rapide, plus fluide et très efficace. Actuellement, cette nouvelle mise à jour de l’interface est déployée sur le Xiaomi 11T. Les utilisateurs du Xiaomi 11T seront émerveillés par la nouvelle mise à jour Xiaomi 11T MIUI 14 publiée pour la version globale.

Région mondiale

Correctif de sécurité de juillet 2023

À partir du 29 juillet 2023, Xiaomi a commencé à déployer le correctif de sécurité de juillet 2023 pour le Xiaomi 11T. Cette mise à jour, d’une taille de 300 Mo pour la version mondiale, améliore la sécurité et la stabilité du système. Tout le monde peut accéder à la mise à jour. Le numéro de build de la mise à jour du correctif de sécurité de juillet 2023 est MIUI-V14.0.5.0.TKWMIXM.

Journal des modifications

À partir du 31 juillet 2023, le journal des modifications de la mise à jour Xiaomi 11T MIUI 14 de juillet 2023 publiée pour la région mondiale est fourni par Xiaomi.

[System]

– Mise à jour du correctif de sécurité Android de juillet 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Correctif de sécurité de mars 2023

Xiaomi a commencé à déployer le correctif de sécurité de mars 2023 pour le Xiaomi 11T. Cette mise à jour, d’une taille de 419 Mo pour la version mondiale, améliore la sécurité et la stabilité du système. Tout le monde peut accéder à la mise à jour. Le numéro de build de la mise à jour du correctif de sécurité de mars 2023 est MIUI-V14.0.4.0.TKWMIXM.

Journal des modifications

À partir du 29 mars 2023, le journal des modifications de la mise à jour Xiaomi 11T MIUI 14 publiée pour la région mondiale est fourni par Xiaomi.

[System]

– Mise à jour du correctif de sécurité Android de mars 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Première mise à jour MIUI 14

À partir du 28 janvier 2023, la mise à jour MIUI 14 est déployée pour la ROM mondiale. Cette nouvelle mise à jour offre de nouvelles fonctionnalités de MIUI 14, améliore la stabilité du système et apporte Android 13. Le numéro de build de la première mise à jour MIUI 14 est MIUI-V14.0.3.0.TKWMIXM.

Journal des modifications

À partir du 28 janvier 2023, le journal des modifications de la mise à jour Xiaomi 11T MIUI 14 publiée pour la région mondiale est fourni par Xiaomi.

[MIUI 14] : Prêt. Stable. En direct.

[Mises en évidence]

– MIUI utilise maintenant moins de mémoire et reste rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

– L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et la porte à un nouveau niveau.

[Personnalisation]

– L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et la porte à un nouveau niveau.

– Les super icônes donneront à votre écran d’accueil un nouveau look. (Mettez à jour l’écran d’accueil et les thèmes vers la dernière version pour pouvoir utiliser les super icônes.)

– Les dossiers de l’écran d’accueil mettront en évidence les applications dont vous avez le plus besoin, les rendant à un seul toucher de vous.

[Plus de fonctionnalités et d’améliorations]

– La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble beaucoup plus net.

[Système]

– MIUI stable basé sur Android 13.

Région EEA

Première mise à jour MIUI 14

À partir du 8 février 2023, la mise à jour MIUI 14 est déployée pour la ROM EEA. Cette nouvelle mise à jour offre de nouvelles fonctionnalités de MIUI 14, améliore la stabilité du système et apporte Android 13. Le numéro de build de la première mise à jour MIUI 14 est MIUI-V14.0.1.0.TKWEUXM.

Journal des modifications

À partir du 8 février 2023, le journal des modifications de la mise à jour Xiaomi 11T MIUI 14 publiée pour la région EEA est fourni par Xiaomi.

[MIUI 14] : Prêt. Stable. En direct.

[Mises en évidence]

– MIUI utilise maintenant moins de mémoire et reste rapide et réactif sur des périodes beaucoup plus longues.

– L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et la porte à un nouveau niveau.

[Personnalisation]

– L’attention portée aux détails redéfinit la personnalisation et la porte à un nouveau niveau.

– Les super icônes donneront à votre écran d’accueil un nouveau look. (Mettez à jour l’écran d’accueil et les thèmes vers la dernière version pour pouvoir utiliser les super icônes.)

– Les dossiers de l’écran d’accueil mettront en évidence les applications dont vous avez le plus besoin, les rendant à un seul toucher de vous.

[Plus de fonctionnalités et d’améliorations]

– La recherche dans les paramètres est maintenant plus avancée. Avec l’historique de recherche et les catégories dans les résultats, tout semble beaucoup plus net.

[Système]

– MIUI stable basé sur Android 13

– Mise à jour du correctif de sécurité Android de janvier 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Où obtenir la mise à jour MIUI 14 pour le Xiaomi 11T ?

Si aucun bug n’est trouvé, elle sera accessible à tous les utilisateurs. Vous pourrez obtenir la mise à jour MIUI 14 pour le Xiaomi 11T via MIUI Downloader. De plus, avec cette application, vous aurez la chance de découvrir les fonctionnalités cachées de MIUI tout en apprenant les nouvelles concernant votre appareil. Cliquez ici pour accéder à MIUI Downloader. Nous avons terminé nos informations sur la mise à jour MIUI 14 pour le Xiaomi 11T. N’oubliez pas de nous suivre pour de telles actualités.

