La puce 3 nm d’Intel atteint les objectifs de rendement/performance avant le lancement de Sierra Forest & Granite Rapids

Qu’est-il arrivé? Dans le cadre de son communiqué sur les résultats du deuxième trimestre 2023, Intel a annoncé que sa technologie de processus de classe 3nm avait atteint ses objectifs de densité de défauts et de performance pour le deuxième trimestre 2023 et était en bonne voie pour les objectifs globaux de rendement et de performance. De plus, la nouvelle technologie est également en bonne voie pour la fabrication à grande échelle des processeurs Intel 3 à venir de l’entreprise, qui devraient être lancés l’année prochaine.

Dans son communiqué de presse, Intel a déclaré que la gamme Sierra Forest (SRF) devrait être lancée au premier trimestre de l’année prochaine, tandis que Granite Rapids (GNR) suivra « peu de temps après ». Ces deux gammes seront fabriquées en utilisant la technologie de fabrication Intel 3, qui utilise une lithographie ultraviolette extrême et offre des améliorations impressionnantes par communiqué à son prédécesseur, Intel 4.

Comme l’a rapporté Tom’s Hardware, Intel 3 est plutôt une version affinée d’Intel 4 et devrait offrir une efficacité de performance par watt plus élevée de 18 % par communiqué à la technologie précédente. Il sera également expédié avec une foule d’autres améliorations, notamment une Library Area Scaling plus dense, une résistance à la connexion réduite et un courant d’entraînement intrinsèque augmenté. Il conviendra particulièrement aux processeurs de centres de données qui utilisent de grandes matrices monolithiques et ont une consommation d’énergie élevée.

Jusqu’à présent, Intel n’a annoncé que deux gammes (GNR et SRF) devant être fabriquées sur son noeud de classe 3nm. Il n’est donc pas immédiatement clair s’il prévoit de sortir d’autres processeurs basés sur la nouvelle technologie. Il convient également de noter que les deux gammes basées sur le nouveau noeud sont des produits pour centres de données, sans information sur d’éventuels plans d’utilisation de la technologie pour les produits clients.

Pour ceux qui se demandent quels sont les projets futurs d’Intel pour les clients de détail, l’entreprise est actuellement en train de relancer la production massive de ses processeurs Meteor Lake en préparation de son lancement imminent plus tard cette année, tout en continuant de travailler sur la gamme Arrow Lake de classe 2nm basée sur sa technologie de fabrication 20A.

Aux côtés de sa roadmap immédiate, Intel a également annoncé de bonnes nouvelles pour les investisseurs lors de son appel sur les résultats du deuxième trimestre. Après deux trimestres consécutifs dans le rouge, l’entreprise est revenue à la rentabilité au deuxième trimestre, alors que le marché des PC commençait à montrer des signes de reprise. Team Blue a enregistré 1,5 milliard de dollars de bénéfices et 12,9 milliards de dollars de revenus au cours du deuxième trimestre, après un premier trimestre désastreux qui a vu l’entreprise perdre une somme colossale de 2,8 milliards de dollars.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :