Comment le téléphone Nothing (2) pourrait donner un aperçu de l’iPhone 15 et au-delà

Je teste le nouveau Nothing Phone (2) depuis environ une semaine. J’ai inséré ma carte Sim et j’apprends petit à petit tous les détails qui rendent ce téléphone unique sur un marché déjà saturé. Nous préparons une vidéo sur mon expérience avec le Nothing Phone (2) du point de vue d’un utilisateur Apple, alors abonnez-vous à notre chaîne Youtube si ce n’est pas déjà fait ! Mais l’une des principales choses que j’ai remarquées en l’utilisant est à quel point il est beaucoup plus confortable à tenir que Mi 13 Pro Max. Apple apporte quelques petites modifications de design à la gamme iPhone 15. Cela m’a fait penser que le Nothing Phone (2) me donne un bel aperçu de ce que sera le design de l’iPhone 15.

Le changement de design le plus récent d’Apple s’est produit avec le passage de la gamme iPhone 11, qui avait un design plus arrondi, à la gamme iPhone 12, qui est beaucoup plus industrielle et angulaire. D’un point de vue visuel, tout le monde a adoré le nouveau design. Cela rappelait aux gens l’époque où Apple avait « perfectionné » l’iPhone avec l’iPhone 4 et l’iPhone 5. Il avait un design angulaire, pouvait tenir debout et semblait extrêmement haut de gamme. Après le nouveau changement vers les gammes iPhone 12, 13 et 14, certaines personnes ont commencé à se plaindre qu’il était fastidieux de tenir ces iPhones pendant une longue période. Les coins coupants donnaient l’impression de s’enfoncer dans les mains et les doigts. C’est quelque chose dont personne ne se plaignait avec la rampe arrondie de l’iPhone X et des gammes 11.

Avec l’iPhone 15, Apple prévoit de changer à nouveau le design. Ce ne sera pas radical, mais Apple prévoit d’arrondir légèrement les bords de l’iPhone pour un confort accru. Il conservera toujours cette esthétique industrielle, mais le verre avant et arrière sera légèrement courbé pour réduire cette sensation de « bord tranchant ». La dernière rumeur sur le design est que, puisqu’Apple passe au titane pour les modèles Pro, il devrait également être plus léger en main par communiqué à l’iPhone 14 Pro et Pro Max.

iPhone 14 Plus vs iPhone 15 Plus

Design et sensation du Nothing Phone (2)

Comme je l’ai mentionné, la première chose que j’ai remarquée à propos du Nothing Phone (2) est la sensation qu’il procure dans ma main. Il a à peu près la même taille que le Pro Max et est également en verre et en métal. Alors pourquoi le Nothing Phone était-il bien meilleur ? Deux choses – la première est le poids. Le 14 Pro Max pèse environ 240g, tandis que le Nothing Phone (2) pèse 201g.

Ensuite, il y a le design et la finition. Si vous avez vu le Nothing Phone (1), vous avez peut-être remarqué qu’il s’inspirait beaucoup de la gamme iPhone 12. Il avait le même placement de caméra, la même finition en verre et métal, et avait également ces bords coupants et ce design industriel. Le Nothing Phone (2) a apporté quelques légères modifications en courbant légèrement le verre arrière pour éviter que les bords ne s’enfoncent dans la main comme l’iPhone. J’adore la sensation du téléphone.

Comme vous pouvez le voir, le verre arrière est légèrement bombé et les bords du rail en métal sont légèrement courbés. Ce petit détail fait toute la différence lorsque l’on tient ce téléphone et je pense que cela se traduira bien avec la gamme iPhone 15. Si vous souhaitez un avis pratique sur le Nothing Phone (2), consultez le post de Ben sur Netcost-security.fr, c’est une lecture fantastique.

Conclusion

J’ai de grandes attentes pour la gamme iPhone 15, mais le design et la sensation sont la première chose que les personnes remarqueront. J’espère ressentir la même chose avec le nouvel iPhone 15 Pro Max.

Dites-moi ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux. Prévoyez-vous d’acheter l’iPhone 15 ? Quel iPhone 15 figure sur votre liste de souhaits ? Seriez-vous intéressé par une critique pratique du Nothing Phone (2) ? Discutons-en ci-dessous !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :