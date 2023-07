Problème avec l’Apple Pencil sur les écrans de remplacement d’iPad

Les propriétaires d’iPad qui ont fait remplacer leur écran par un centre de service tiers rapportent qu’un problème avec l’Apple Pencil survient par la suite – et il semble que ce soit une décision délibérée de la part d’Apple.

Pour être clair, le problème ne se limite pas aux écrans de rechange : cela se produit lorsque l’écran d’origine d’un iPad est retiré et monté sur un modèle identique…

Arstechnica rapporte que le problème a été identifié par la société de réparation britannique iCorrect. Un client a apporté un iPad avec un écran partiellement cassé. Le reste de l’écran fonctionnait encore et l’Apple Pencil fonctionnait parfaitement avec.

iCorrect a ensuite installé un écran provenant d’un autre iPad – un modèle identique, qui avait un défaut non lié le rendant inutilisable – et l’Apple Pencil ne fonctionnait plus correctement. Lorsque vous dessiniez une ligne diagonale, elle apparaissait saccadée plutôt que droite.

L’entreprise soupçonnait qu’il s’agissait peut-être d’un autre cas où Apple associe une puce spécifique à un écran spécifique pour bloquer les réparations par des tiers, et a mis la théorie à l’épreuve en retirant une puce mémoire d’affichage de l’iPad de rechange et en la remplaçant. Cela a effectivement résolu le problème – comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Ricky Panesar, PDG de la société de réparation britannique iCorrect [a déclaré] que les écrans remplacés sur les nouveaux iPad Pro (cinquième et sixième générations 12,9 pouces et troisième et quatrième générations 11 pouces) ne dessinent pas de lignes droites lorsque l’Apple Pencil est utilisé pour dessiner dans un angle. « Ils ont une puce mémoire sur l’écran programmée pour permettre uniquement le fonctionnement du Pencil si l’écran est connecté à la carte logique d’origine. »

Cette pratique, qui consiste à associer différents composants de manière à ce qu’ils ne fonctionnent qu’ensemble, est appelée « serialization » (car elle fonctionne en liant le numéro de série d’un appareil au numéro de série d’un composant qu’il contient).

Elle a déjà été révélée avec Touch ID et Face ID. Avec l’iPhone 12 et 13, par exemple, le remplacement de l’écran entraînait l’arrêt de Face ID, car une puce de contrôleur d’écran est associée au numéro de série du téléphone.

Apple prétendait à l’origine que cela était pour des raisons de sécurité, mais a ensuite fait marche arrière après avoir été critiqué par iFixit et d’autres, qui y voyaient une méthode de l’entreprise pour forcer les personnes à acheter un nouvel iPhone. Même alors, cela était initialement limité aux Apple Stores et aux centres de service agréés avant qu’un outil logiciel ne soit mis à la disposition d’autres ateliers de réparation.

Un groupe de campagne en France affirme que la « serialization » est en réalité illégale là-bas, en vertu d’une loi de 2021 visant à garantir que tout atelier de réparation puisse réparer des appareils afin d’éviter qu’ils ne deviennent des déchets électroniques. Ailleurs, il s’agit d’un autre exemple d’Apple rendant la vie difficile aux réparations DIY et tierces.

Apple n’avait pas encore répondu à une demande de commentaire sur le problème de l’Apple Pencil au moment de la rédaction de cet article.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :