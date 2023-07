La propagande russe trouve refuge dans Minecraft, Roblox et d’autres jeux

En bref : Alors que la guerre est le thème principal de nombreux jeux vidéo, les conflits du monde réel utilisant ce médium étaient pratiquement inconnus jusqu’à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Actuellement, la propagande russe se propage dans des titres extrêmement populaires tels que Roblox et Minecraft.

Minecraft, détenu par Microsoft, est devenu un moyen particulièrement populaire de promouvoir la revendication de la Russie selon laquelle son invasion était justifiée. Comme l’a rapporté le New York Times, les joueurs pro-invasion utilisent le jeu pour rejouer une bataille de janvier où les forces russes ont capturé la ville de Soledar en Ukraine, en postant leurs vidéos sur le réseau social VKontakte.

Minecraft a également été utilisé pour organiser et diffuser en direct un concert célébrant la Journée de la Russie. L’un des organisateurs de l’événement était un responsable russe dont la mère est une alliée importante du président russe Vladimir Poutine.

Roblox, dont la popularité en Russie a augmenté depuis le début de la guerre grâce à l’utilisation d’un outil de traduction automatique, a également été utilisé pour célébrer la Journée de la Russie.

En avril, le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que les équipes d’analyse de la sécurité de son entreprise avaient identifié des efforts des agents russes pour partager des informations au sein des communautés de joueurs, notamment sur les canaux de Discord autour de Minecraft. Smith a déclaré qu’il était important de mettre fin à ces intrusions car elles peuvent propager de la propagande et des informations erronées liées à l’Ukraine.

Ce ne sont pas seulement les civils pro-guerre et les fonctionnaires qui comprennent la valeur des jeux pour propager la propagande. Poutine lui-même a récemment déclaré : « Un jeu devrait aider une personne à se développer, l’aider à se trouver, devrait aider à éduquer une personne tant dans le cadre des valeurs humaines universelles que dans le cadre du patriotisme. »

Alors que Microsoft et d’autres entreprises occidentales ont suspendu les ventes et les services en Russie, les utilisateurs trouvent souvent des moyens de continuer à y jouer. Il a récemment été découvert que le piratage était devenu un problème encore plus important depuis le début de la guerre, avec 69% des joueurs affirmant avoir joué à au moins un jeu piraté l’année dernière, tandis que 51% ont admis avoir piraté plus de jeux en 2022 qu’en 2021.

Molfar, un cabinet de conseil ukrainien qui analyse les menaces en ligne, a cité les versions russes de World of Tanks et World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare et War Thunder parmi les autres jeux utilisés pour propager la propagande pro-Kremlin.

Le développeur biélorusse de World of Tanks, Wargaming, a annoncé qu’il se retirait de Russie et de Biélorussie après l’invasion de l’Ukraine, transférant son activité de jeu en direct à la direction locale du studio Lesta basé à Saint-Pétersbourg, qui n’est plus affilié à l’entreprise. Il n’est pas clair quelles mesures Microsoft ou d’autres entreprises ont tenté de prendre pour empêcher les Russes d’utiliser leurs jeux pour diffuser des informations.

Jacob Davey, responsable de la recherche sur les mouvements d’extrême droite et de la haine à l’Institut pour le dialogue stratégique à Londres, a déclaré que les acteurs hostiles savaient utiliser les jeux comme moyen de toucher et de façonner les esprits des jeunes tout en influençant les autres personnes.

Ce n’est pas seulement la Russie qui utilise des jeux et du hardware connexe pour l’effort de guerre. Counter-Strike: Go est utilisé (ci-dessus) pour contourner les restrictions médiatiques de Poutine et informer les Russes sur la guerre. Du côté du hardware, il a été signalé en avril que l’armée ukrainienne utilisait le Steam Deck pour contrôler les tourelles de mitrailleuses.

