NVIDIA GeForce RTX 4060 contre RTX 4060 Ti : Mise à niveau du GPU à 300 $ ou 400 $ ?

Aujourd’hui, nous comparons la GeForce RTX 4060 avec sa version plus haut de gamme issue d’une autre tranche de silicium, la RTX 4060 Ti, afin de déterminer si la déclinaison Ti vaut les 100 € supplémentaires. Alternativement, devriez-vous envisager d’économiser de l’argent et d’opter pour la version de die plus petite ? Nous répondrons à cette question grâce à une session de benchmark approfondie.

Nous avons préparé un benchmark de 40 jeux couvrant les résolutions 1080p et 1440p. De plus, nous avons inclus 10 titres qui ont été testés à la fois avec et sans ray tracing activé, comprenant un certain nombre de jeux récemment sortis.

Pour récapituler rapidement les différences entre ces deux produits : la GeForce RTX 4060 est basée sur le silicium AD107 plus petit de 159 mm2, tandis que le modèle 4060 Ti utilise AD106, un duo de 188 mm2. Cela indique qu’ils sont fondamentalement deux produits différents et ne partagent pas le même silicium. Ainsi, la RTX 4060 n’est pas simplement une version réduite du modèle Ti avec quelques cœurs désactivés.

Comme prévu, la RTX 4060 est un produit plus léger avec moins de cœurs et une bande passante mémoire plus faible. La capacité du cache L2 a été réduite de 25% à 24 Mo, et avec cela, vous obtenez 29% de cœurs CUDA et d’unités de mappage de texture (TMU) en moins, bien que les mêmes 48 ROP (Raster Operation Units) restent identiques.

Les fréquences de fréquence boost du cœur ont également été réduites de 3%, mais les mêmes 8 Go de mémoire GDDR6 restent sur un bus mémoire de 128 bits. Le modèle de base 4060 utilise une mémoire plus lente de 17 Gbps, ce qui entraîne une réduction de 6% de la bande passante à seulement 272 Go/s.

Justifier ces régressions est une réduction de 25% du prix, mais à 300 €, la GeForce RTX 4060 est encore environ 100 € plus chère que nous ne le souhaiterions. C’est dommage, et c’est pourquoi nous recommandons la Radeon RX 6700 XT sortante à 320 € plutôt que l’une de ces GeForce.

Cependant, si vous n’avez pas accès à des GPU RDNA2 abordables dans votre région ou si, au moment de la lecture de cette test, les stocks de générations précédentes sont épuisés, vaut-il la peine d’acheter le 4060 Ti par communiqué au 4060 standard ? Découvrons-le…

Pour les tests, le processeur utilisé est le Ryzen 7 7800X3D, qui a été associé à la carte mère Gigabyte X670E Aorus Master utilisant 32 Go de mémoire DDR5-6000 CL30. Comme d’habitude, nous examinerons les données d’une douzaine de titres environ avant de passer aux graphiques de résumé/décomposition. Les résolutions qui nous intéressent ici sont 1080p et 1440p, alors allons-y.

Benchmarks

Commençons par Cyberpunk 2077, nous constatons que le modèle Ti est 26% plus rapide à 1080p et 31% plus rapide à 1440p. On dirait que dans cet exemple, la bande passante supplémentaire et le cache L2 de la 4060 Ti aident à alimenter les cœurs supplémentaires à 1440p, ce qui se traduit par une meilleure mise à l’échelle légèrement à la plus haute résolution.

Cependant, lors de l’activation du ray tracing, nous constatons que la mise à l’échelle va dans la direction opposée. Alors que la version Ti était 29% plus rapide à 1080p, elle n’est plus que 19% plus rapide à 1440p. Bien sûr, aucune des deux versions n’a pu fournir des performances jouables, mais nous pensons que la bande passante mémoire est le principal facteur limitant ici, et bien que la 4060 Ti en ait plus, il ne semble pas que le cache L2 supplémentaire soit très utile dans ce cas.

Les résultats de Call of Duty Modern Warfare II sont assez typiques, avec la 4060 Ti offrant 23% de performances supplémentaires à 1080p et 29% de performances supplémentaires à 1440p. Il y a donc quelques gains intéressants, mais il est également intéressant de noter que la version Ti coûte 33% de plus, nous ne voyons donc pas vraiment un retour sur investissement complet ici.

A Plague Tale: Requiem fonctionne beaucoup mieux avec la 4060 Ti, car nous obtenons 38% de frames supplémentaires à 1080p et 39% de plus à 1440p, ce qui donne une mise à l’échelle très cohérente et rend le modèle Ti un meilleur choix communiqué qualité-prix.

Les résultats de The Callisto Protocol sont intéressants car ici, la 4060 et la 4060 Ti sont assez proches, la version Ti n’offrant 14% de performances supplémentaires qu’à 1080p et 16% de performances supplémentaires à 1440p.

Nous pensions que l’activation du ray tracing pourrait donner un avantage plus important au modèle Ti, mais c’était tout le contraire. Actuellement, il n’est que 9% plus rapide que la 4060 à 1080p et 11% plus rapide à 1440p. La réponse évidente ici est la bande passante mémoire. The Callisto Protocol doit souffrir d’une faible bande passante avec la série 4060, et le cache L2 supplémentaire de la version Ti n’est tout simplement pas utile ici.

À vrai dire, les deux GPU échouent ici parce que si vous jouez assez longtemps, ils finissent par manquer de VRAM dans ces conditions de test, et voici un exemple de cela en utilisant la 4060 Ti. En un mot, 8 Go de VRAM ne suffisent pas pour prendre en charge le ray tracing avec les paramètres ultra de ce titre, et si la 4060 Ti avait été équipée de 12 Go ou plus, vous obtiendriez des performances fluides et jouables ici, ce que nous avons déjà démontré précédemment avec la RTX A4000, qui est essentiellement une RTX 3070 de 16 Go.

L’échelle des résolutions dans Fortnite est très cohérente avec le mode DirectX 11. Ici, la 4060 Ti était 21% plus rapide à 1080p et 22% plus rapide à 1440p. Donc, pas de grands gains compte tenu de la différence de prix, mais pas non plus les pires résultats que nous ayons vus pour le modèle Ti.

Le mode DirectX 12 de Fortnite avec des effets RT est un peu plus favorable à la 4060 Ti, ce qui lui permet d’offrir 23% de performances supplémentaires à 1080p et 27% de performances supplémentaires à 1440p. Cependant, les résultats ne sont pas extraordinaires compte tenu de l’augmentation de prix de 33%, et les performances globales étaient plutôt faibles.

Suivant, nous avons Resident Evil 4, et celui-ci est intéressant. La 4060 Ti était 27% plus rapide à 1080p, ce à quoi nous nous attendions dans le meilleur des cas. Mais à 1440p, elle était étonnamment 42% plus rapide, et il semble que le cache supplémentaire du modèle Ti aide à utiliser les cœurs supplémentaires ici, car nous obtenons une mise à l’échelle parfaite par communiqué à la 4060.

En activant le ray tracing, la tendance se poursuit, avec la 4060 Ti maintenant 43% plus rapide aux deux résolutions testées, ce qui est sans aucun doute un résultat optimal pour le modèle Ti.

Des meilleurs résultats à un résultat plutôt médiocre avec Marvel’s Spider-Man Remastered, nous constatons que la 4060 Ti n’était que 15% plus rapide à 1080p, bien que cette marge se soit légèrement étendue à 19% à 1440p.

Avec le ray tracing activé, nous constatons plus ou moins la même chose. Ici, la 4060 Ti était 14% plus rapide à 1080p et 18% plus rapide à 1440p, des résultats donc très décevants par communiqué au modèle de base.

C’est un ensemble de résultats intéressant. Comme nous le savons, Doom Eternal est un jeu très sensible à la mémoire, principalement en ce qui concerne la bande passante mémoire ou l’accès à la VRAM. C’est un gros problème pour la série 4060 et son bus mémoire de 128 bits. Bien que les performances globales semblent très bonnes, vous pouvez clairement voir à quel point ces GPU souffrent d’une bande passante limitée, avec la 4060 Ti et la 4060 offrant des performances presque identiques.

Poursuivons avec Hogwarts Legacy, nous retrouvons des marges assez typiques. Ici, la 4060 Ti était 22% plus rapide à 1080p et 26% plus rapide à 1440p, ce qui reste inférieur à la 33% d’augmentation de prix pour le modèle Ti.

Nous obtenons des résultats intéressants avec le ray tracing activé. Encore une fois, la bande passante est un problème majeur ici, surtout pour le modèle Ti, et ce cache L2 supplémentaire n’est tout simplement pas utile. Dans cet exemple, la 4060 Ti n’était que 6% plus rapide à 1080p et 5% plus rapide à 1440p, des résultats donc extrêmement décevants. Ceci est un autre test qui met vraiment en évidence les problèmes avec le modèle 4060 Ti.

Le dernier jeu que nous allons examiner est Star Wars Jedi: Survivor. Ici, nous avons un résultat qui se rapproche plus d’un meilleur résultat que la 4060 Ti, avec une augmentation de performances de 30% à 1080p et de 27% à 1440p. Donc, de bons gains, mais là encore, pas tout à fait en ligne avec l’augmentation de prix.

Résumé des performances

Nous venons d’examiner près d’une douzaine des 40 jeux testés, certains avec et d’autres sans ray tracing activé. Il est maintenant temps de voir comment ces deux GPU se comparent sur l’ensemble des jeux testés. Nous allons donc procéder à cela, en commençant par les données en 1080p.

En moyenne, la GeForce RTX 4060 Ti est 22% plus rapide que la RTX 4060 à 1080p. La plus grande victoire a été observée dans Resident Evil 4 avec le ray tracing activé, avec des gains substantiels également constatés dans A Plague Tale: Requiem, F1 23 avec le ray tracing activé et Darktide. Au-delà de cela, cependant, nous sommes confrontés à des marges inférieures à 33%, ce qui indique que la 4060 est techniquement le meilleur choix communiqué qualité-prix pour plus de 90% des configurations testées.

Encore plus préoccupant pour la 4060 Ti est la liste des jeux où elle est plus rapide de 20% ou moins, ce qui représente près de 40% des configurations testées. Certes, certains titres comme CSGO sont limités par le CPU, et peut-être ACC dans une certaine mesure, mais la plupart des exemples ici sont toujours limités par le GPU.

Passer à la résolution 1440p donne des marges similaires dans l’ensemble. Ici, la 4060 Ti n’était plus rapide que de 24% en moyenne. Encore une fois, nous constatons que des jeux tels que ACC, Hogwarts Legacy avec RT activé et The Callisto Protocol avec RT activé posent problème à la 4060 Ti.

Conclusion : La version « Ti » en vaut-elle la peine ?

Alors, la version « Ti » en vaut-elle la peine ? La réponse courte : non. Pleine divulgation avant de continuer, nous ne pensons pas que l’un de ces produits vaut leur prix demandé actuel, voire le PDSF. Cependant, si pour une raison quelconque vous hésitiez entre ces deux produits, il serait préférable d’acheter la RTX 4060 standard et d’ignorer simplement la version Ti plus chère.

Comme nous l’avons déjà mentionné plusieurs fois à ce stade, la 4060 Ti coûte 33% de plus et bien que vous receviez 42% de cœurs en plus et 33% de cache L2 en plus, c’est là que les points forts commencent et finissent pour ce modèle Ti.

Les problèmes, en revanche, commencent lorsque vous commencez à prêter attention au sous-système mémoire. Il n’y a aucune augmentation de VRAM, donc il y en a toujours seulement 8 Go et pire encore, elle est limitée à un bus mémoire de 128 bits, ce qui indique qu’il n’y a aucune véritable augmentation de la bande passante mémoire, mais une maigre amélioration de seulement 6% grâce à la mémoire 18 Gbps. Le modèle Ti est également limité à la même interface PCIe 4.0 x8, bien que ce ne soit pas un problème important malgré une configuration sous-optimale.

Comme nous l’avons vu dans plusieurs benchmarks de jeux, la bande passante mémoire limitée était un problème important pour la RTX 4060 Ti, et même si cela a aussi affecté la 4060, cela était moins grave étant donné que la 4060 est moins chère et possède moins de cœurs à alimenter.

Si NVIDIA n’avait pas conçu la 4060 Ti avec d’aussi évidents problèmes de mémoire, nous verrions une mise à l’échelle plus cohérente entre ces deux produits. Cela entraînerait une augmentation de performances plus constante de 30 à 40% par communiqué à la 4060. Par conséquent, la 4060 Ti est un produit fortement compromis, et encore une fois, même si la 4060 fait tous les mêmes compromis, avec une réduction de 25% du prix, cela est beaucoup plus pardonnable, même si la valeur globale est encore assez faible.

Malheureusement, la version 16 Go de la 4060 Ti ne résout pas tous ses problèmes non plus. De manière générale, les performances sont très similaires et même si la VRAM supplémentaire adresse certains des problèmes, même dans ces exemples, les performances résultantes sont très décevantes au prix de 400 €, mais bien sûr, la solution coûterait 500 €, donc cela n’est tout simplement pas possible.

En résumé, la GeForce RTX 4060 Ti 16 Go serait un produit acceptable à 350 €, avec le modèle 8 Go passable à 300 €, ce qui nécessiterait que la RTX 4060 atteigne 240 €. Par ailleurs, notez que le problème ne se limite pas au prix – en réalité, les 4060 et 4060 Ti devraient être appelées 4050 et 4050 Ti compte tenu de leurs performances par communiqué à la génération précédente, la série GeForce 30.

Cela dit, nous sommes moins préoccupés par les noms de produits ici chez Netcost-security.fr et beaucoup plus préoccupés par le communiqué qualité-prix. Cependant, nous reconnaissons que NVIDIA a embrouillé les noms de produits cette génération pour tromper les consommateurs et les inciter à acheter sans se rendre compte qu’ils ont été « upsold ».

