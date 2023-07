Apple Maps « l’expérience détaillée en ville » offre aux utilisateurs plus de villes.

La fonctionnalité « expérience détaillée de la ville » d’Apple Maps a récemment été étendue. Elle offre aux utilisateurs une carte 3D visuellement impressionnante qui offre des détails inégalés sur les régions et les sites emblématiques. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent explorer les villes de manière plus immersive. Un grand merci aux détails réalistes et colorés qui rendent l’expérience plus captivante et informative.

Qu’est-ce que la fonctionnalité « expérience détaillée de la ville »?

La fonctionnalité « expérience détaillée de la ville » est un nouveau moyen de naviguer dans les villes en utilisant Apple Maps. Elle offre une carte 3D qui offre aux utilisateurs une vue plus détaillée des régions et des sites emblématiques. Cette fonctionnalité est conçue pour être visuellement impressionnante et offre aux utilisateurs une expérience plus immersive lors de l’exploration des villes. Apple Maps a progressivement étendu la fonctionnalité « expérience détaillée de la ville » à davantage de villes. En mai, Apple a lancé cette fonctionnalité pour 21 villes, dont Londres, Los Angeles, New York et San Francisco. De plus, Apple Maps a récemment ajouté Boston et Dallas à sa liste de villes avec des repères 3D en couleur. Selon Justin O’Beirne, cartographe et analyste, 26 autres villes devraient recevoir la fonctionnalité « expérience détaillée de la ville » dans un avenir proche.

À l’heure actuelle, les villes que les utilisateurs peuvent voir en utilisant la fonctionnalité « expérience détaillée de la ville » sur Apple Maps sont les suivantes :

Atlanta, GA

Berlin, Allemagne

Boston, MA

Chicago, IL

Dallas, TX

Hambourg, Allemagne

Houston, TX

Las Vegas, NV

Londres, Royaume-Unis

Los Angeles, CA

Melbourne, Australie

Miami, FL

Montréal, Canada

Munich, Allemagne

New York, NY

Paris, France

Philadelphia, PA

San Diego, CA

Région de la baie de San Francisco, CA

Seattle, WA

Sydney, Australie

Toronto, Canada

Vancouver, Canada

Washington, DC

Comment fonctionne la fonctionnalité « expérience détaillée de la ville »?

La fonctionnalité « expérience détaillée de la ville » fonctionne en utilisant les données de carte d’Apple et une technologie de modélisation 3D pour créer une vue plus détaillée des villes. Cette fonctionnalité offre également aux utilisateurs une vue plus réaliste et colorée des sites emblématiques et des régions. Cela facilite l’exploration des villes. Les utilisateurs peuvent zoomer sur la carte pour explorer différentes zones de la ville. Ils peuvent également utiliser la fonction « Regarder autour » pour obtenir une vue au niveau de la rue de la ville.

Conclusion

La fonctionnalité « expérience détaillée de la ville » d’Apple Maps est un nouveau moyen de naviguer dans les villes qui offre aux utilisateurs une expérience plus immersive et captivante. Cette fonctionnalité offre une carte 3D visuellement impressionnante qui offre une assez bonne précision pour les régions et les sites emblématiques. En mai, Apple a lancé cette fonctionnalité pour 21 villes, et elle s’étend également progressivement à d’autres villes. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent explorer une vue réelle des villes depuis leurs appareils mobiles. Cela facilite la compréhension rapide de la conception de la région pour les personnes.

Actualité mobile et vidéo du moment