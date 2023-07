Comment débloquer un téléphone Android et supprimer le compte Google avec iToolab UnlockGo

Le vol de smartphones était autrefois une pratique courante, principalement parce qu’il était facile de réinitialiser l’appareil et de le revendre. Cependant, les fabricants de smartphones ont depuis introduit des fonctionnalités de sécurité pour dissuader ce type de comportement. Parmi ces fonctionnalités, on trouve la protection de réinitialisation d’usine (Factory Reset Protection – FRP) d’Android. Cette fonctionnalité empêche quiconque de réinitialiser votre téléphone sans avoir prouvé qu’il en est le propriétaire, généralement en se connectant à son compte.

Cependant, il peut y avoir des situations où cette fonctionnalité de sécurité peut poser problème. Par exemple, si votre téléphone est trop endommagé pour accéder aux paramètres ou si vous avez oublié votre mot de passe Google, que pouvez-vous faire ? Heureusement, des outils comme iToolab UnlockGo pour Android peuvent vous aider à contourner ces problèmes.

Pourquoi choisir iToolab UnlockGo pour Android ?

Il existe de nombreux logiciels de protection contre la réinitialisation d’usine, alors pourquoi choisir iToolab UnlockGo ? Voici quelques raisons :

Compatible avec les téléphones Samsung

Samsung est l’une des marques de smartphones les plus populaires actuellement. Il y a donc de fortes chances que vous possédiez un de leurs appareils. iToolab UnlockGo est parfaitement compatible avec les appareils Samsung et fonctionne avec toutes les versions d’Android, de la 5.0 à la 13.

Suppression des verrouillages d’écran Samsung tout en préservant les données

iToolab UnlockGo peut supprimer le verrouillage de l’écran de votre téléphone Samsung sans effacer vos données. Cela fonctionne avec les anciens appareils Samsung, jusqu’au Galaxy S7.

Supprime les codes PIN, les schémas de déverrouillage et plus encore

iToolab UnlockGo peut non seulement contourner la protection de réinitialisation d’usine, mais il peut également permettre aux utilisateurs de contourner d’autres formes de sécurité, telles que les codes PIN, les schémas de déverrouillage, les mots de passe et même les empreintes digitales !

Supporte de multiples marques de smartphones

Bien que UnlockGo semble être plus adapté aux appareils Samsung, il fonctionne également avec plus de 2000 marques et modèles de téléphones Android différents.

Comment utiliser UnlockGo pour contourner la protection de réinitialisation d’usine de Samsung ?

Si vous pensez que UnlockGo pourrait vous être utile pour contourner le FRP, voici comment utiliser le logiciel pour supprimer le compte Google sans mot de passe sur Samsung :

Téléchargez et installez iToolab UnlockGo. Connectez votre téléphone Samsung à votre ordinateur à l’aide d’un câble USB. Lancez UnlockGo. Cliquez sur « Remove Google Lock (FRP) » puis sur « Start ». Sélectionnez « All Android versions » puis cliquez sur « Next ». Suivez les instructions et entrez le code qui déverrouillera le débogage USB sur votre téléphone Samsung. Attendez quelques secondes que UnlockGo fonctionne et contourne la vérification du compte Google. Cliquez sur « Done » et le tour est joué !

Fonctionnalités supplémentaires d’iToolab UnlockGo pour Android

Non seulement iToolab UnlockGo pour Android peut contourner la protection de réinitialisation d’usine, mais il offre également une multitude d’autres fonctionnalités pour améliorer votre expérience Android.

Cracker le mot de passe Android, le schéma, le PIN, l’empreinte digitale et la reconnaissance faciale

Oublier son mot de passe ou son schéma de déverrouillage peut être frustrant. Heureusement, iToolab UnlockGo peut facilement cracker ces protections, vous permettant de retrouver l’accès à votre appareil. Que ce soit un mot de passe, un schéma, un PIN, une empreinte digitale ou même la reconnaissance faciale, UnlockGo peut tout contourner.

Suppression du verrouillage de l’écran Samsung en un clic

Avec iToolab UnlockGo, vous pouvez supprimer le verrouillage de l’écran de votre téléphone Samsung en un seul clic. C’est une solution rapide et facile si vous avez oublié votre mot de passe ou si vous avez des problèmes avec le verrouillage de l’écran.

Contourner le FRP de Samsung, Xiaomi, Redmi et Vivo sans mot de passe ni compte Google

UnlockGo peut également contourner le FRP (Factory Reset Protection) de Samsung, Xiaomi, Redmi et Vivo sans nécessiter de mot de passe ni de compte Google. C’est une fonctionnalité extrêmement utile si vous avez réinitialisé votre appareil et que vous ne pouvez pas vous connecter à votre compte Google.

Déverrouiller les anciens modèles Samsung sans perdre de données

Si vous utilisez un ancien modèle Samsung, UnlockGo peut déverrouiller votre appareil sans que vous perdiez vos données. C’est une excellente solution si vous avez besoin d’accéder à votre appareil mais que vous ne voulez pas risquer de perdre vos précieuses informations.

Suppression de l’écran de verrouillage Android

Que vous utilisiez Windows ou Mac, UnlockGo peut vous aider à supprimer l’écran de verrouillage de votre appareil Android. C’est une fonctionnalité pratique qui peut vous faire gagner beaucoup de temps et d’efforts.

Compatible avec plus de 6000 appareils Android

UnlockGo est compatible avec plus de 6000 appareils Android, couvrant une large gamme de versions d’OS Android jusqu’à Android 13. Peu importe l’appareil que vous utilisez, UnlockGo peut probablement vous aider à le déverrouiller.

Avec toutes ces fonctionnalités, iToolab UnlockGo pour Android est l’outil ultime pour gérer la sécurité de votre appareil Android.

Conclusion

Si vous êtes bloqué hors de votre smartphone et avez besoin de retrouver l’accès, iToolab UnlockGo est l’outil parfait pour vous. Il est l’un des meilleurs outils FRP que nous avons testés et est un incontournable pour toute personne bloquée hors de son appareil.

De plus, avec le code de réduction PLAB30S, vous pouvez bénéficier d’une remise de 30% sur votre achat. Alors n’hésitez pas à déverrouiller votre écran Android avec iToolab UnlockGo aujourd’hui !