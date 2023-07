Grande nouvelle pour vos téléphones en attente de la nouvelle mise à jour MIUI

Xiaomi est un fabricant de smartphones chinois. La marque est connue pour ses smartphones abordables. Des millions d’utilisateurs de Xiaomi attendent les nouvelles mises à jour de MIUI. Pour cette raison, nous analysons toujours en détail les versions de MIUI et les annonçons à vous, utilisateurs finaux.

Actuellement, des smartphones qui n’ont pas reçu de mises à jour depuis longtemps sont apparus. Les utilisateurs sont contrariés par cette situation et veulent de nouvelles mises à jour de MIUI. Alors quels sont ces smartphones qui ne reçoivent pas de mises à jour ? Examinons cela ensemble dans notre article !

Quels smartphones ne reçoivent pas de mises à jour ?

Il y en a certains qui connaissent la réponse à la question dans le titre. De nombreux smartphones tels que le Redmi Note 10 Pro Max, le POCO X3 Pro et le Redmi K60 Pro n’ont pas reçu la nouvelle mise à jour MIUI 14 depuis des mois. Les utilisateurs du POCO X3 Pro en particulier sont très mécontents. Car toutes les mises à jour publiées sont suspendues après un certain temps.

Les mises à jour peuvent contenir des bugs, mais lorsque chaque nouvelle mise à jour est suspendue, il est clair qu’il y a un problème majeur. Des millions d’utilisateurs du POCO X3 Pro ne peuvent pas accéder aux derniers correctifs de sécurité. Une mise à jour est annulée 2 à 3 semaines après sa sortie et la majorité des utilisateurs ont du mal à obtenir la nouvelle mise à jour. C’est très triste.

Redmi Note 10 Pro Max n’a pas reçu de nouvelle mise à jour MIUI depuis 3 mois. Les utilisateurs en Inde nous posent beaucoup de questions. Ils se demandent quand la nouvelle mise à jour MIUI arrivera. Alors que la nouvelle version de MIUI n’est pas encore prête, les mises à jour sont testées en interne et devraient être prêtes et déployées bientôt.

Le Redmi K60 Pro a reçu pour la dernière fois le correctif de sécurité de février 2023 et n’a pas reçu de nouvelle mise à jour MIUI depuis longtemps. Et maintenant que nous avons vérifié le serveur MIUI, nous constatons que la nouvelle mise à jour pour le Redmi K60 Pro est prête. Cette mise à jour avec le correctif de juillet 2023 ravira les utilisateurs. Pourquoi Xiaomi a donné une mise à jour tardive au Redmi K60 Pro est inconnu. Peut-être parce qu’il n’a pas beaucoup d’utilisateurs.

La dernière version interne de MIUI du Redmi K60 Pro est MIUI-V14.0.24.0.TMKCNXM. Cette mise à jour sera déployée auprès des utilisateurs du Redmi K60 Pro en Chine. Veuillez attendre la nouvelle mise à jour.

Nous recommandons aux utilisateurs d’autres smartphones tels que le POCO X3 Pro et le Redmi Note 10 Pro d’être plus patients. Xiaomi fait certainement des efforts pour préparer et déployer de nouvelles mises à jour bientôt. Nous vous tiendrons informés dès qu’il y aura de nouvelles nouvelles.

