Les dernières technologies portables : Samsung bat Pixel Watch avec la sortie de Wear OS 4

Les utilisateurs de la Google Pixel Watch pourraient trouver l’expérience avec Wear OS 3.5 incohérente en termes de synchronisation avec leurs téléphones. Le prochain Wear OS 4 devrait résoudre certains des problèmes qui ont été problématiques dans Wear OS. Cependant, il y a des indications que Google donne la priorité à la montre Galaxy Watch 6 récemment introduite de Samsung pour recevoir cette mise à jour. Plutôt que leur propre montre intelligente, qui est la Pixel Watch.

Wear OS 4 résoudra un problème majeur dans Wear OS 3.5

L’une des principales frustrations auxquelles sont confrontés les passionnés de smartphones lors de l’utilisation d’un Wear OS est l’inconvénient lors de la configuration de la montre avec un nouvel appareil après un changement. Dans la version actuelle de Wear OS sur la Pixel Watch, la déconnexion de la montre d’un ancien appareil ne permet pas un couplage direct avec un nouvel appareil. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent passer par le processus stressant de réinitialisation complète de la montre pour la déconnecter de l’ancien appareil. Ensuite, ils doivent recommencer le processus de configuration complet sur le nouveau téléphone, tout comme une montre neuve. Cette absence de transition transparente peut être assez gênante pour les utilisateurs.

Cette inconvenance devient particulièrement frustrante pour les utilisateurs qui ont investi du temps dans la personnalisation de leurs cadrans de montre et de leurs paramètres selon leurs préférences. De plus, il n’y a pas d’option de sauvegarde pour enregistrer et restaurer ces préférences. Lorsqu’une Pixel Watch est réinitialisée, toutes les configurations personnalisées sont perdues, et les utilisateurs doivent recommencer à zéro. Après la réinitialisation, les cadrans de montre et les fonctionnalités ne sont pas immédiatement accessibles. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent mettre à jour les applications système via le Play Store sur la montre, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

Toutes ces limitations et l’absence d’options de sauvegarde et de restauration transparentes rendent l’expérience utilisateur loin d’être idéale.

Les utilisateurs de la Pixel Watch attendent avec impatience Wear OS 4 car il vise à résoudre le problème frustrant de sauvegarde et de restauration. Il permettra aux utilisateurs de conserver facilement leurs cadrans de montre et leurs paramètres personnalisés lors du couplage avec un nouvel appareil. En plus de cette amélioration, Wear OS 4 devrait introduire des fonctionnalités excitantes comme Dynamic Theming. Cela améliorera l’expérience visuelle, prolongera la durée de vie de la batterie et introduira un nouveau format de cadrans de montre plus convivial pour les développeurs et favorisera la créativité dans la conception des cadrans de montre.

Des fonctionnalités et des améliorations passionnantes ont été découvertes lors d’une analyse du système d’exploitation à l’aide de l’émulateur Android Studio. Cette découverte a suscité l’enthousiasme parmi les utilisateurs pour la prochaine mise à jour, qui promet d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur globale sur la Pixel Watch.

La série Samsung Galaxy Watch 6 sera la première à recevoir Wear OS 4

Les informations divulguées par 9to5Google suggèrent que Google aurait peut-être préparé un programme bêta pour la Pixel Watch et Wear OS 4. Cette nouvelle a ajouté à l’excitation parmi les utilisateurs de la Pixel Watch qui attendaient avec impatience une solution aux problèmes avec Wear OS. Cependant, il s’est avéré que la propre montre de Google ne sera pas la première à recevoir le nouveau système d’exploitation. Cela est assez décevant pour les utilisateurs qui attendaient la mise à jour pour leur Pixel Watch.

Le retard dans la fourniture de Wear OS 4 à la propre montre intelligente de Google et la priorisation d’autres montres comme la Galaxy Watch 6 de Samsung pour la mise à jour ont laissé les utilisateurs un peu déçus. Surtout si l’on considère l’anticipation et l’espoir d’améliorations que la nouvelle version du système d’exploitation promet d’apporter. Néanmoins, malgré ce contretemps, il y a toujours l’espoir que la mise à jour arrivera finalement pour la Pixel Watch plus tôt que pour les autres montres.

Selon le communiqué d’Android Authority, Wear OS 4 fera ses débuts avec la nouvelle série de montres Galaxy annoncée. La nouvelle montre Galaxy recevra la mise à jour avant d’être disponible sur la Pixel Watch. Ces informations sont basées sur l’annonce des produits et les caractéristiques divulguées par Samsung. La décision de Google de donner la priorité aux montres intelligentes de Samsung pour la version initiale de Wear OS 4 a déçu certains utilisateurs de Pixel Watch. De nombreux utilisateurs de Pixel Watch attendaient avec impatience la mise à jour pour leurs propres appareils. Cependant, il est important de souligner que les stratégies de sortie de produit peuvent varier. Il est donc possible que Wear OS 4 soit finalement déployé sur la Pixel Watch à l’avenir.

Wear OS 4 pourrait être lancé en même temps qu’une nouvelle version d’Android

Google n’a pas encore fourni de détails spécifiques sur Wear OS 4 sur la Pixel Watch. Cependant, il est possible qu’ils publient une mise à jour avant l’expédition des nouvelles montres Galaxy de Samsung. Étant donné que le lancement stable d’Android 14 aura lieu en août, il est en effet probable que Wear OS 4 puisse être lancé simultanément avec la nouvelle version d’Android.

Offrir une expérience utilisateur fluide et à jour est très important. Il serait donc logique que Google déploie rapidement la mise à jour de Wear OS 4 pour leur propre Pixel Watch. Cela serait en accord avec la sortie des nouvelles versions d’Android. Ainsi, cela permettra aux utilisateurs de bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations à la fois pour leurs smartphones et leurs montres intelligentes.

En fin de compte, tant que Google n’annonce pas officiellement la chronologie de la sortie de Wear OS 4 sur la Pixel Watch, nous ne pouvons que spéculer sur la disponibilité de la mise à jour. Les utilisateurs resteront sans aucun doute à l’affût de toutes les annonces officielles concernant la mise à jour de leurs appareils.

Il est compréhensible que le retard dans la sortie de Wear OS 4 pour la Pixel Watch puisse susciter des sentiments d’être traités comme des citoyens de deuxième classe dans l’écosystème. Cependant, restons optimistes et espérons que Google donnera la priorité à leurs propres montres intelligentes et fournira la mise à jour dans un délai raisonnable. Cela permettra aux utilisateurs de la Pixel Watch de profiter des nouvelles fonctionnalités et améliorations offertes par Wear OS 4.

En attendant les mises à jour officielles sur la Pixel Watch, explorer d’autres options, comme essayer une montre intelligente Samsung pour découvrir Wear OS 4, pourrait être une solution viable pour ceux qui sont impatients de voir les nouvelles fonctionnalités en action. Il est toujours bon d’avoir des choix et de se tenir informé des évolutions dans l’espace de la technologie portable.

En attendant, surveiller les annonces de Google et faire preuve de patience est la meilleure solution. Wear OS 4 promet d’apporter des améliorations et des fonctionnalités passionnantes. Espérons que les utilisateurs de la Pixel Watch pourront bientôt profiter de la nouvelle expérience sur leurs appareils également.

