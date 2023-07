Début de cette semaine, Samsung a annoncé sa cinquième génération de smartphones pliables. Le géant de la technologie coréenne poursuit son parcours avec un modèle à clapet appelé Galaxy Z Flip 5 et un modèle pliable de taille tablette appelé Galaxy Z Fold 5. Le fabricant d’équipements d’origine a travaillé avec minutie pour rendre les téléphones pliables plus durables et résistants, cette année, l’entreprise présente la charnière Flex qui permet au téléphone de se refermer complètement à plat.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un téléphone compact haut de gamme à partir de 999 $. Il se situe dans la gamme de prix où de nombreux appareils haut de gamme offrent une certaine forme de protection ou de certification de durabilité. Si vous vous demandez si le dernier téléphone pliable de Samsung est étanche, vous êtes au bon endroit. Dans ce guide, je répondrai à toutes vos questions concernant la durabilité du Galaxy Z Flip 5.

Samsung annonce le Galaxy Z Flip 5 avec plusieurs améliorations et mises à niveau. Parmi les points forts figurent les fenêtres Flex et la charnière Flex, qui améliorent la fonctionnalité du clapet. De plus, l’appareil est doté du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2 « for Galaxy », de caméras améliorées avec des optimisations logicielles, de la prise en charge de jusqu’à quatre mises à niveau majeures du système d’exploitation, et bien plus encore. En effet, bien que le Galaxy Z Flip 5 soit doté d’une gamme de fonctionnalités utiles, de nombreux utilisateurs peuvent encore se poser des questions sur sa durabilité et sa résistance avant de décider de passer ou non du côté pliable.

Éclairons donc la situation concernant la capacité du Galaxy Z Flip 5 à résister à l’usure quotidienne.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est-il étanche ?

Non, le Samsung Galaxy Z Flip 5 n’est pas étanche, mais il est résistant à l’eau et possède une classification IPX8, similaire à son prédécesseur. Avec une classification de « X8 » pour la protection contre les liquides, le téléphone excelle en termes de protection contre les liquides. Selon les laboratoires de Samsung, le Galaxy Z Flip 5 peut être immergé dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant une durée pouvant atteindre 30 minutes. Cependant, il est important de noter que cette classification ne protège pas contre les autres liquides, la poussière ou les particules solides.

La classification « IPX8 » de la Commission électrotechnique internationale (CEI) se concentre principalement sur la résistance à l’eau, et il n’y a pas de classification spécifique pour la protection contre la poussière et les autres particules solides. En termes pratiques, cela indique que le Galaxy Z Flip 5 est conçu pour résister aux éclaboussures accidentelles, aux renversements ou à une légère exposition à l’eau.

Samsung conseille aux propriétaires du Flip d’éviter d’emmener leur téléphone à la plage ou à la piscine, car l’appareil n’est pas conçu pour résister à l’eau salée ou à l’eau chlorée. Les deux substances peuvent potentiellement endommager le téléphone. L’entreprise conseille aux utilisateurs de rincer rapidement les résidus ou de sécher immédiatement le téléphone s’il est mouillé.

En dehors de cela, la résistance à l’eau du Galaxy Z Flip 5 n’est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l’usure normale.

Découvrez notre article sur la façon dont Samsung teste les nouveaux téléphones pliables en laboratoire.

Quelle sorte d’exposition à l’eau le Galaxy Z Flip 5 peut-il résister ?

Le Galaxy Z Flip 5 peut résister à une immersion dans jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant une durée pouvant atteindre 30 minutes. Tout autre liquide, y compris l’eau salée et l’eau chlorée, peut endommager le téléphone à l’intérieur.

Puis-je emmener mon Galaxy Z Flip 5 sous la douche ?

Le Galaxy Z Flip 5 est conçu pour résister à une éclaboussure rapide ou à une légère pluie. Donc, vous pouvez passer un coup de fil rapide sous la pluie ou l’emporter avec vous dans le bain ou la douche. Cependant, nous vous conseillons de ne pas utiliser le téléphone dans de tels environnements car le savon et d’autres produits chimiques peuvent compromettre la résistance à l’eau de l’appareil.

Tout comme tout autre appareil électronique ou smartphone, il est important de traiter le Galaxy Z Flip 5 avec précaution et de suivre les consignes de l’entreprise pour profiter de ses capacités de résistance à l’eau.

Articles connexes :

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :