Déverrouillez les fonctionnalités cachées de l’iPhone 15 Pro : Options du bouton d’action révélées dans le code d’iOS 17

À partir d’hier, Apple a publié la quatrième version bêta d’iOS 17 aux développeurs. Cette dernière version bêta comprend quelques extraits de code nouveaux, suggérant l’existence d’un bouton Action. Des rumeurs ont suggéré que ce bouton sera disponible sur les futurs iPhone 15 Pro et ‌iPhone 15 Pro Max.

La fonctionnalité potentielle du bouton Action n’a pas encore été confirmée officiellement. Cependant, il semble s’agir d’une addition significative qui pourrait améliorer l’expérience utilisateur sur les nouveaux modèles d’iPhone. Plus de détails sur le bouton Action et ses fonctionnalités seront probablement divulgués plus près de la sortie officielle des appareils.

Quelles seront les fonctionnalités du bouton Action sur la série iPhone 15 Pro ?

Le bouton Action sur les futurs iPhone 15 Pro et ‌iPhone 15 Pro Max sera un bouton physique, selon les spéculations. Il sera probablement similaire au bouton Action de l’Apple Watch Ultra. Ce nouveau bouton pourrait remplacer le Switch Sonnerie/Silencieux existant sur les modèles Pro.

Il est prévu que le bouton Action offre des options axées sur le téléphone. Il permettra aux utilisateurs d’accéder rapidement à diverses fonctions et paramètres, sans avoir besoin de déverrouiller l’appareil ou de naviguer vers des applications spécifiques. Il pourrait potentiellement offrir un moyen plus pratique et plus efficace d’interagir avec les fonctionnalités et les paramètres du téléphone. Cependant, ces détails sont basés sur des rumeurs et des spéculations, et une confirmation officielle d’Apple est toujours en attente.

Basé sur le code trouvé dans la bêta 4 d’‌iOS 17‌, il est prévu que le bouton Action sur l’iPhone 15 Pro et ‌iPhone 15 Pro Max offre diverses actions. Les utilisateurs auront la possibilité de personnaliser et d’assigner neuf options différentes à diverses actions. Bien que les détails spécifiques ne soient pas explicitement mentionnés dans le code, nous pouvons déduire les fonctionnalités potentielles de la plupart de ces options :

Liste possible d’actions pour le bouton Action

1. Appareil photo: Accès rapide à l’application Appareil photo pour prendre des photos ou des vidéos.

2. Lampe de poche : Allumer ou éteindre instantanément la lampe de poche pour une meilleure visibilité dans des conditions de faible luminosité.

3. Wi-Fi : Activer ou désactiver la connectivité Wi-Fi.

4. Mode Avion : Activer ou désactiver le mode Avion pour une utilisation ininterrompue pendant les vols.

5. Ne pas déranger : Activer ou désactiver le mode Ne pas déranger pour mettre les notifications en sourdine.

6. Accessibilité : Fonctionnalités d’accessibilité pour une utilisation et une personnalisation facilitées.

7. Enregistrement d’écran : Démarrer ou arrêter l’enregistrement de l’écran pour le partage ou pour référence ultérieure.

8. Partage de connexion : Activer ou désactiver la fonctionnalité Partage de connexion pour partager la connexion Internet de l’appareil.

9. Option personnalisée : Une option configurable par l’utilisateur pouvant être assignée à une action ou un paramètre préféré quelconque.

Il est important de noter que ces déductions sont basées sur les noms des fonctionnalités trouvées dans le code. Par conséquent, les fonctionnalités finales peuvent être sujettes à des changements. Apple pourrait même inclure des options supplémentaires aux options existantes avant la sortie officielle d’iOS 17 et des modèles d’iPhone 15 Pro.

Détails des fonctionnalités du bouton Action sur iPhone 15 Pro et Pro Max

Sur la base des extraits de code trouvés dans la bêta 4 d’‌iOS 17‌, nous pouvons déduire les fonctionnalités potentielles du bouton Action sur les futurs iPhone 15 Pro et ‌iPhone 15 Pro Max :

1. Accessibilité : Les utilisateurs pourront probablement accéder à diverses fonctionnalités d’accessibilité, telles que VoiceOver, Zoom, Assistive Touch, et plus encore.

2. Raccourcis : De manière similaire à ‌Apple Watch Ultra‌, les utilisateurs pourront exécuter n’importe quel raccourci qu’ils ont créé ou téléchargé depuis l’application Raccourcis. Cela leur permettra d’exécuter rapidement des tâches telles que l’envoi d’un message, la lecture d’une liste de lecture ou le contrôle de périphériques domestiques intelligents.

3. Mode Silencieux : Cette option permet aux utilisateurs d’activer ou de désactiver le mode silencieux, en mettant en sourdine ou en activant la sonnerie et les alertes. Quelque chose de très similaire au fonctionnement de l’interrupteur sur les modèles ‌iPhone‌ actuels.

4. Appareil photo : Les utilisateurs pourront probablement lancer l’application Appareil photo et prendre des photos ou des vidéos d’une simple pression sur le bouton Action.

5. Lampe de poche : Cette option permet aux utilisateurs d’allumer ou d’éteindre la lampe de poche située à l’arrière de l’appareil.

6. Concentration : Les utilisateurs pourront activer ou désactiver un mode Concentration pour une meilleure concentration et moins de distractions.

7. Loupe : Cette option est censée activer l’application Loupe. Cette fonction utilise la caméra de l’iPhone comme une loupe pour zoomer sur du texte ou des objets petits.

8. Traduire : Les utilisateurs pourront lancer l’application Traduire et entamer une conversation ou une traduction de texte d’une simple pression sur le bouton Action.

9. Enregistreur vocal : Cette option permet aux utilisateurs de démarrer ou d’arrêter l’enregistrement d’un mémo vocal avec l’application Enregistrements vocaux.

Apple n’a pas encore officialisé ces détails pour la série iPhone 15 Pro

Comme pour toutes les rumeurs et spéculations, il est essentiel de se souvenir que ces détails ne sont pas confirmés officiellement par Apple et pourraient être sujets à des changements ou à des ajustements avant la sortie officielle d’iOS 17 et des modèles d’iPhone 15 Pro.

Pour l’instant, Apple n’a pas officiellement annoncé l’‌iPhone 15 Pro‌. Cependant, en se basant sur la période habituelle de septembre pour les annonces et les lancements d’iPhone, on peut s’attendre à ce que plus de détails sur l’appareil soient dévoilés prochainement.

Si les rumeurs concernant le bouton Action sur l’‌iPhone 15 Pro‌ sont exactes, il pourrait être un changement majeur. Il s’agira de l’une des principales nouvelles fonctionnalités qui distingue ce modèle de ses prédécesseurs. La capacité potentielle de personnaliser et d’assigner diverses actions au bouton Action pourrait offrir aux utilisateurs un moyen plus pratique et plus efficace d’interagir avec leurs iPhones. Ainsi, il constituerait un ajout notable à la fonctionnalité de l’appareil.

Comme toujours, il est important de traiter ces spéculations avec prudence jusqu’à ce qu’Apple fasse une annonce officielle. L’entreprise révèle généralement toutes les fonctionnalités et caractéristiques lors de ses événements de lancement. Nous devrons donc attendre davantage d’informations pour confirmer l’existence et les capacités du bouton Action sur l’‌iPhone 15 Pro‌.

