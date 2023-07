L’impact de la hausse des prix de Spotify: Les utilisateurs annulent leurs abonnements

Il est indéniable que Spotify est l’une des applications de streaming musical les plus populaires au monde, avec plus de 500 millions d’utilisateurs. Les utilisateurs sont extrêmement en colère d’apprendre que Spotify augmente ses prix au Royaume-Unis et aux États-Unis. Les plans premium, duo et famille ont tous été augmentés de 1 £/mois (1 $/mois), ce qui indique que certains utilisateurs paient désormais 17,99 £/mois (16,99 $) pour leur abonnement.

Les utilisateurs qualifient Spotify de cupide pour avoir augmenté les prix

Spotify justifie cette hausse de prix comme étant nécessaire pour continuer à innover, mais de nombreux utilisateurs sont en désaccord et critiquent cette décision qualifiée de « cupide ». La colère est si intense que certains utilisateurs vont jusqu’à annuler leur compte, comme en témoigne un tweet déclarant : « Je retourne sur Apple Music ».

Spotify a annoncé ces changements de prix dans un billet de blog lundi. Ils ont mentionné qu’ils informeraient leurs clients de la future augmentation des prix par e-mail. Spotify a expliqué que le paysage du marché a continuellement évolué depuis leur lancement initial. Afin de continuer à innover, Spotify a décidé d’ajuster ses prix Premium sur divers marchés dans le monde. Spotify croit que ces mises à jour leur permettront de maintenir la valeur qu’ils apportent tant aux utilisateurs qu’aux artistes sur leur plateforme.

Le plan Premium de Spotify au Royaume-Unis est passé de 9,99 £/mois à 10,99 £/mois, tandis que le plan duo et le plan famille, pouvant accueillir six utilisateurs, ont chacun augmenté de 1 £. Le plan duo coûte désormais 14,99 £ aux utilisateurs et le plan famille coûte 17,99 £. Le plan étudiant, au prix de 5,99 £ par mois, n’est pas affecté par la hausse des prix.

Aux États-Unis, le plan famille est passé de 16 $ à 17 $ par mois, reflétant une augmentation similaire à celle du Royaume-Unis. Le plan duo aux États-Unis est passé de 13 $ à 15 $, tandis que le tarif de l’abonnement étudiant reste inchangé. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement sur Twitter, qualifiant Spotify de « cupide » en réponse à cette hausse de prix.

Un utilisateur sur Twitter s’est interrogé sur le fait de savoir si les augmentations de prix de Spotify aboutiraient à des paiements plus élevés pour les artistes. Cela exprime des doutes et suggère que le motif derrière cette hausse est davantage un désir des dirigeants cupides d’augmenter leurs propres profits. Un autre utilisateur sur Twitter a exprimé sa frustration. Il a accusé Spotify d’être « purement cupide » d’augmenter le prix d’un compte individuel à 11 £.

Certains utilisateurs de Spotify décident d’annuler leurs abonnements Premium

Face à cette augmentation de prix, certains utilisateurs ont fait part de leur décision d’annuler leurs comptes. Un utilisateur a tweeté : « Après 14 ans, je ne t’aime pas assez pour payer 2 $ supplémentaires/mois #ByeFelicia », exprimant ainsi sa déception face à ce changement et son intention de quitter la plateforme.

Un utilisateur a exprimé sa frustration en déclarant qu’il avait récemment pris un abonnement Premium mais qu’il avait reçu un e-mail annonçant l’augmentation des prix. Malgré une augmentation de seulement 1 $, il envisage d’annuler son abonnement parce que la justification fournie par Spotify pour cette augmentation ne lui parle pas. Il donne la priorité à une rémunération équitable des artistes plutôt qu’à des fonctionnalités ou des innovations supplémentaires.

Comment annuler le plan Spotify Premium

Si vous souhaitez annuler votre abonnement Premium, suivez ces étapes :

1. Connectez-vous à votre compte Spotify sur spotify.com/account.

2. Sous « Votre plan », cliquez sur « CHANGE PLAN ».

3. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Annuler Spotify », puis sur « CANCEL PREMIUM ».

Spotify a précisé que si vous choisissez d’annuler votre abonnement Premium, vous continuerez à avoir accès aux fonctionnalités Premium jusqu’à votre prochaine date de facturation. Après cela, votre compte passera en version gratuite.

Lorsque vous utilisez le plan gratuit, vous pourrez toujours conserver vos listes de lecture et votre musique sauvegardée. Cependant, vous verrez des publicités pendant l’utilisation de la plateforme. De plus, vous pourrez vous connecter et écouter de la musique comme d’habitude, même avec un compte gratuit.

