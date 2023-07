Les 5 principaux fournisseurs de smartphones révélés : Communiqué sur le marché des smartphones Canalys Q2 2023

La société de recherche Canalys a publié son dernier communiqué pour le deuxième trimestre de 2023. La nouvelle recherche comprend les mois d’avril, mai et juin et nous apporte des détails sur le marché des smartphones. Selon la recherche, au cours des trois mois combinés, nous avons eu un total de 258,2 millions d’unités de smartphones expédiées. Ce chiffre n’est pas exactement positif car il représente une baisse de 10% par communiqué à la même période de l’année dernière. Ce n’est pas une surprise énorme, car il y a des pressions inflationnistes dans les scénarios économiques et certains consommateurs ont tendance à garder leur smartphone plutôt que de le mettre à niveau chaque année. En tout cas, le chiffre pourrait être pire et, même avec une baisse, il représente un lent redressement pour le segment. Une tournure surprenante est que nous avons maintenant Transsion Holdings comme l’un des 5 principaux fournisseurs mondiaux.

Transsion Holdings et son exploit impressionnant sur le marché des smartphones

Samsung était une fois de plus le leader du marché des smartphones en termes d’expéditions pour le trimestre. La société coréenne a expédié 53 millions de smartphones et a conservé une part de marché de 21%. Son plus grand rival dans le segment, Apple, est arrivé en deuxième position avec 43 millions d’expéditions et une part de marché de 17%. Xiaomi est arrivé en troisième position avec 33,2 millions d’expéditions et une part de marché de 13%. Oppo était la quatrième entreprise avec 25,2 millions d’expéditions et une part de marché de 10%. La plus grande surprise est venue de Transsion qui est maintenant parmi les cinq premiers avec 22,7 millions d’expéditions et une part de marché de 9%. Vous n’êtes peut-être pas familier avec le nom de Transsion, mais vous connaissez probablement ses marques Infinix, Tecno et iTel. Toutes ces marques sont sous l’égide de Transsion Holdings et leurs récents efforts ont permis au conglomérat d’atteindre les 5 principaux fournisseurs.

Au cours des deux dernières années, nous avons assisté à une hausse des marques Infinix, Tecno et iTel sur les marchés mondiaux. Ces marques ont une forte présence sur les marchés émergents et connaissent des ventes solides au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Infinix et Tecno présentent en réalité d’excellents smartphones avec une technologie de pointe, comme l’Infinix GT 10 Pro. La hausse de la qualité se reflète dans la demande et cela explique probablement la montée de Transsion parmi les cinq principales marques de smartphones. Fait intéressant, Transsion est la seule marque avec une croissance annuelle positive de 22%.

À l’avenir, Canalys prévoit une baisse modérée de la demande de smartphones pour le second semestre de 2023. Les choses ne changent pas dans les prochains mois, mais en regardant vers l’avenir, il y a de l’espoir. Le segment des entreprises devrait s’améliorer. Nous sommes curieux de voir si Transsion maintiendra sa position, mais la société ne ralentit définitivement pas dans ses sorties.

Actualité mobile et vidéo du moment