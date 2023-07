Voici quelques-unes des meilleures applications d’appareil photo et de retouche photo pour votre iPhone

Si vous venez d’acquérir un nouvel iPhone, il existe de nombreuses choses que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti des excellents appareils photo que vous avez désormais dans votre poche. J’ai sélectionné certaines des meilleures applications d’appareil photo et de retouche photo qui vous aideront à améliorer vos prises de vue depuis votre iPhone. Et même si vous êtes déjà un utilisateur de longue date de l’iPhone, il vaut la peine d’essayer ces applications.

Halide

Halide est probablement l’application la plus populaire pour ceux qui prennent la photographie mobile au sérieux – et aussi l’une de mes applications préférées pour iPhone. Elle propose toutes les commandes avancées que l’on peut attendre d’un appareil photo professionnel, notamment la vitesse d’obturation, l’ISO et les réglages de balance des blancs.

Cependant, Halide est bien plus qu’une application d’appareil photo avec des commandes manuelles. L’application dispose de fonctionnalités uniques pour améliorer les photos en utilisant l’intelligence artificielle et d’autres technologies. Par exemple, les utilisateurs d’iPhone XR et d’iPhone SE (2e génération) peuvent prendre des photos en mode portrait d’animaux et d’objets même sans avoir deux objectifs de caméra arrière.

Vous pouvez également capturer des photos RAW de haute qualité, vérifier les histogrammes et les informations de métadonnées, ajuster la mise au point avec précision grâce à l’aide à la mise au point, exporter la carte de profondeur des images, définir des raccourcis Siri, et bien plus encore.

Vous pouvez essayer Halide gratuitement sur l’App Store. L’application nécessite un abonnement annuel de 11,99 $ ou une licence à vie de 39,99 $ après la période d’essai de 7 jours.

Photon

Photon offre tous les contrôles dont vous avez besoin pour créer des photos professionnelles puissantes. Développée par les créateurs de l’application populaire Camera+, Photon propose plusieurs options pour ajuster et contrôler manuellement l’appareil photo de l’iPhone avant de prendre des photos. Les utilisateurs peuvent ajuster précisément la mise au point, l’exposition (avec la vitesse d’obturation et les réglages ISO) et la balance des blancs.

Pour rendre vos photos parfaites, Photon offre des outils avancés tels que l’aide à la mise au point, qui met en évidence précisément là où l’objectif se concentre. L’application prend également en charge différents formats de photo, tels que HEIF, JPEG, ProRAW et RAW. Pour ceux qui utilisent l’iPhone 14 Pro, l’application permet aux utilisateurs de choisir facilement entre des photos de 12 mégapixels et de 48 mégapixels lors de l’utilisation de l’objectif principal grand angle.

Photon est désormais disponible sur l’App Store et nécessite un iPhone fonctionnant sous iOS 16 ou une version ultérieure. Vous pouvez le télécharger gratuitement, mais les contrôles manuels ne sont disponibles que sous un abonnement mensuel de 3,99 $ ou un abonnement annuel de 19,99 $.

Darkroom

Après avoir pris de superbes photos avec votre iPhone, vous aurez besoin d’outils professionnels pour les retoucher – mais pas besoin d’un ordinateur pour cela. Darkroom est l’un de mes éditeurs de photos préférés car il est disponible non seulement pour iPhone, mais aussi pour iPad et Mac.

L’un des meilleurs aspects de Darkroom est que l’application est extrêmement intuitive et facile à utiliser, même si vous n’êtes pas un photographe professionnel. L’application est intégrée à la Photothèque iCloud, vous n’avez donc pas besoin de perdre du temps à sélectionner et importer les photos que vous souhaitez retoucher.

Avec Darkroom, vous pouvez ajuster la luminosité, le contraste, les tons clairs, les ombres, la température des couleurs et autres détails des photos que vous avez déjà prises. L’application vous permet également de retoucher des vidéos et même des photos en direct. De plus, vous trouverez également un éditeur de courbe, des options de filigrane, une prise en charge avancée des photos RAW et même une intégration avec l’application Halide.

La meilleure partie est que vous pouvez utiliser la plupart des fonctionnalités de Darkroom gratuitement, disponible sur l’App Store. Il y a un abonnement mensuel de 6,99 $ pour débloquer toutes les fonctionnalités de l’application.

Focos

Focos est une application incontournable pour ceux qui aiment prendre des photos en mode portrait avec l’iPhone. Alors que Apple a mis du temps à permettre aux utilisateurs de modifier le niveau de flou des arrière-plans des photos en mode portrait, l’application Focos propose cette option depuis sa sortie en 2017.

Mais Focos va au-delà de l’ajustement du flou des photos en mode portrait, car il génère différents diaphragmes avec plusieurs effets de bokeh et des préréglages qui simulent la sensation d’objectifs professionnels sur les photos. Il existe même des options pour ajouter un éclairage 3D et changer la carte de profondeur de la photo pour affiner l’arrière-plan flou.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que Focos utilise l’intelligence artificielle pour créer une carte de profondeur artificielle pour n’importe quelle photo, même si elle n’a pas été prise avec le mode Portrait de l’iPhone. C’est incroyable ce que vous pouvez faire avec vos photos avec cette application.

Focos est disponible gratuitement sur l’App Store, mais certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement annuel de 7,99 $ ou une licence à vie de 12,99 $.

Lightroom

Adobe Lightroom est le célèbre logiciel de retouche photo utilisé par de nombreux professionnels dans le monde, et bien qu’il soit connu pour sa version bureau, Adobe propose également une version mobile de Lightroom pour iOS.

Il est extrêmement facile de retoucher vos photos dans Lightroom pour iOS, même si elles ont été prises en RAW. L’application offre des options pour ajuster l’éclairage, les couleurs, les effets, les détails et bien plus encore. Vous pouvez même déformer les photos, appliquer des corrections d’objectif ou utiliser le mode automatique pour régler les meilleurs paramètres pour cette image. Elle propose également différents profils de couleur et des préréglages de paramètres.

Si vous êtes abonné à Adobe Creative Cloud, vous pouvez synchroniser tout entre les versions mobile et bureau de l’application – vous pouvez donc commencer à retoucher une photo sur votre iPhone et la finir sur votre Mac ou iPad.

La version mobile de Lightroom est disponible gratuitement sur l’App Store, mais vous tirerez le meilleur parti de l’application en devenant abonné à Adobe Creative Cloud.

DoubleTake

Comme un appareil photo ne se limite pas seulement aux photos, cette liste ne serait pas complète sans une application pour travailler sur les vidéos. DoubleTake est une application créée par la même société qui se trouve derrière FiLMiC Pro et qui offre une nouvelle façon d’enregistrer des vidéos avec votre iPhone.

Parfois, capturer une vidéo avec un seul appareil photo ne suffit pas, c’est pourquoi DoubleTake propose une solution simple mais intelligente. Si vous avez déjà eu besoin d’enregistrer la vidéo depuis deux angles différents pour créer un contenu plus professionnel, l’application vous permet de choisir deux des caméras de l’iPhone pour tout capturer en même temps.

Vous pouvez choisir parmi les objectifs ultra grand angle, grand angle, téléobjectif et selfie pour démarrer une vidéo multi-caméra. L’application vous permet également de passer de 24, 25 et 30 images par seconde. Il n’y a pas de réglages compliqués ou quoi que ce soit d’autre, tout ce que vous avez à faire, c’est d’ouvrir l’application, de choisir les caméras que vous voulez et de commencer à enregistrer.

DoubleTake est disponible gratuitement sur l’App Store.

Conclusion

Avec ces applications répertoriées ici, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à filmer et à retoucher comme un professionnel avec votre iPhone. Bien qu’il y ait des applications payantes comme Halide, vous pouvez trouver d’excellentes alternatives pour améliorer vos photos gratuitement sur l’App Store.

Y a-t-il une autre application que vous utilisez pour prendre de meilleures photos que je n’ai pas mentionnée sur ma liste ? Faites-le moi savoir sur nos réseaux sociaux.

