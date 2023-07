Instapaper pour iOS et macOS ajoute le réarrangement des articles, une meilleure intégration des raccourcis et bien plus encore

Instapaper a connu une forte progression cet été après une mise à jour majeure en mai qui a apporté le support CarPlay. Les mises à jour des applications iOS et macOS cette semaine confirment cette tendance avec de meilleures façons de gérer les articles et une intégration améliorée avec les Raccourcis.

L’application Instapaper pour iPhone, iPad et Mac de cette semaine regorge de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

La première modification notable est la possibilité de faire glisser et déposer pour réorganiser les articles dans votre liste de lecture. Cela vous permet de facilement placer en haut de la liste les articles que vous voulez vraiment lire.

C’est particulièrement utile si vous souhaitez trier manuellement les articles à écouter pendant que vous conduisez avec la nouvelle fonctionnalité de synthèse vocale pour CarPlay. La réorganisation par glisser-déposer est également disponible sur le web.

Nouveauté également pour iOS et macOS : les préférences de tri persistent d’une session à une autre. Les options de tri sur iPhone, iPad et Mac incluent les articles les plus récents, les articles les plus anciens, les articles les plus longs, les articles les plus courts, la progression de lecture, les articles récemment lus et la popularité.

Instapaper pour iOS a également modernisé les options d’action par balayage ainsi que le geste de pression prolongée. Selon l’annonce d’Instapaper :

Les actions par balayage sont entièrement personnalisables dans les paramètres > Actions par balayage, et vous pouvez définir différentes actions par balayage pour les balayages courts ou longs. Si vous préférez les actions de balayage classiques, vous pouvez toujours les activer dans les paramètres > Actions par balayage. Enfin, en maintenant une pression prolongée sur un article, une liste complète d’options d’articles apparaîtra, comprenant J’aime, Déplacer, Archiver, Supprimer, Télécharger à nouveau, Modifier, Envoyer à Kindle et .

Enfin, Instapaper a amélioré l’intégration avec Siri, la Recherche et les Raccourcis en ajoutant de nouvelles « intentions » pour ouvrir votre dernier article ou un dossier spécifique.

Par exemple, vous pouvez ouvrir votre article le plus récent en disant « Hé Siri, Ouvre le dernier article dans Instapaper ». Vous pouvez ouvrir un dossier en disant « Hé Siri, Ouvre le dossier dans Instapaper », puis en disant le nom du dossier lorsque vous y êtes invité.

Les utilisateurs remarqueront également l’utilisation des commentaires haptiques (qui peuvent être désactivés dans les paramètres), la possibilité de secouer pour annuler l’archivage des articles et des aperçus de liens dans les articles en faisant une pression prolongée. Instapaper a également corrigé un bug iOS 17 qui faisait planter l’application lors de la mise en évidence du texte.

L’équipe derrière Instapaper déclare que les futures mises à jour se concentreront sur la fonctionnalité Notes de l’application ainsi que sur la version Android de l’application. Si vous n’avez pas utilisé Instapaper depuis un moment, ces récentes mises à jour l’ont rendu utile de nouvelles façons, alors essayez-le.

