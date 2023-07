Les récentes mises à jour de Windows rendent la lecture et la capture vidéo impossibles pour certains utilisateurs

Facepalm: Microsoft a récemment publié une « amélioration » facultative de son système d’exploitation via le service Windows Update. Malheureusement, la mise à jour a rendu la vie de certains utilisateurs beaucoup plus difficile que prévu, en particulier pour la lecture et l’enregistrement de vidéos.

En plus des mises à jour de sécurité traditionnelles publiées via le cycle appelé « Patch Tuesday », Microsoft pousse également certaines « améliorations de qualité » non liées à la sécurité vers les utilisateurs de Windows désireux de tester les mises à jour précoces en mode « Expreview ». Parfois, les choses se passent bien, d’autres fois des problèmes surviennent. Les premiers utilisateurs adoptants peuvent ainsi risquer de perdre certaines fonctionnalités importantes du système d’exploitation ou des programmes qui fonctionnaient auparavant.

La récente mise à jour « Expreview » KB5027303 a laissé beaucoup à désirer, car les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes lors de la lecture ou de l’enregistrement de vidéos après son installation. KB5027303 a été initialement publié le 27 juin 2023, portant la version de construction du système d’exploitation à 22621.1928 et incluant de nombreuses améliorations pour les badges de notification dans le menu Démarrer, le partage de fichiers via Outlook, les sous-titres en direct dans différentes langues, les commandes d’accès vocal pour certains dialectes anglais (Royaume-Uni, Australie, etc.), et plus encore.

Comme indiqué sur le tableau de bord de santé des versions de Windows, cependant, KB5027303 a également causé le chaos chez certains utilisateurs de Windows. Après l’installation de KB5027303 ou de mises à jour ultérieures, certains programmes et applications « pourraient ne pas parvenir à lire, enregistrer ou capturer » du contenu vidéo lors de l’utilisation du codec WVC1 (VC-1). Certaines caméras peuvent également ne pas fonctionner si elles sont conçues pour utiliser le codec WVC1 par défaut, prévient Microsoft.

Le problème semblait affecter uniquement les plates-formes Windows grand public, y compris Windows 11 (22H2, 21H2) et Windows 10 (22H2), et a été reconnu par Microsoft un mois seulement après la sortie de la mise à jour KB5027303. Le problème était en effet également présent dans KB5028244, un autre package d' »amélioration de qualité » publié en mode aperçu le 25 juillet 2023.

Une fois l’origine du problème identifiée, Microsoft a pu rapidement corriger le bug en quelques minutes grâce à la fonctionnalité Known Issue Rollback (KIR). KIR a été mis en place en 2021 comme moyen de « retourner rapidement un appareil impacté à une utilisation productive » après la publication d’une mise à jour défectueuse de Windows. Cependant, pour les appareils gérés par l’entreprise, les administrateurs système doivent installer et configurer une stratégie de groupe spéciale conçue pour déployer une correction KIR.

Microsoft indique que les mises à jour de retour peuvent nécessiter 24 heures pour se propager automatiquement aux appareils grand public et que le redémarrage de Windows peut également aider. Les mises à jour originales ont également été temporairement interrompues, ce qui a donné aux développeurs de Redmond l’occasion de résoudre le bug avant de les publier à nouveau via Windows Update.

