Une étude révèle des faits surprenants sur la manière dont les entreprises utilisent l’IA générative.

Tout le monde parle du potentiel de l’IA génératrice pour transformer les entreprises, mais peu ont testé ce que les entreprises font réellement avec cette technologie. Combler cette lacune est maintenant en train d’être traité, en partie grâce à une étude approfondie réalisée par TECHnalysis Research. Cette étude examine comment les entreprises américaines utilisent GenAI, en abordant des sujets tels que les types d’applications, les partenaires constructeurs fournisseurs, les mises en œuvre, les avantages, les préoccupations, et plus encore.

Le communiqué, intitulé « Un nouveau commencement : l’IA génératrice au sein de l’entreprise, » est basé sur une enquête auprès de 1 000 décideurs IT basés aux États-Unis engagés dans les efforts de GenAI de leur entreprise dans dix secteurs industriels différents et de deux tailles d’entreprise. Comme le titre l’indique, et les résultats de l’étude le confirment, GenAI suscite de nouvelles attentes concernant la fonctionnalité des applications logicielles, les processus de travail des employés, le développement et l’adaptation de la stratégie d’entreprise, entre autres.

Le communiqué révèle également de nombreux faits surprenants sur la façon dont les entreprises déploient actuellement la technologie. De plus, il identifie plusieurs lacunes dans les connaissances et la sophistication du déploiement de GenAI, en particulier dans différents secteurs.

De manière générale, les résultats ont indiqué qu’un inattendu 88% des entreprises américaines participant à l’enquête utilisent déjà des outils d’IA génératrice, bien que seulement 7% aient une politique formelle concernant cette technologie. De manière intrigante, parmi le groupe d’actuels non-utilisateurs, environ 10% ont des politiques qui interdisent explicitement son utilisation.

Le groupe le plus important qui utilise GenAI est enthousiaste quant aux opportunités qu’il présente, avec les principaux avantages illustrés dans la Figure 1. Plus de la moitié des personnes interrogées (56%) ont cité une augmentation de l’efficacité, et 49% ont noté le potentiel de créer de nouveaux modèles économiques et de nouvelles sources de revenus comme principaux avantages de l’utilisation de cette technologie.

Même ceux qui déploient GenAI ont des préoccupations à son sujet, avec 55% soulignant les risques potentiels en matière de sécurité et de protection de leurs données d’entreprise. Un nombre similaire a mentionné des inexactitudes dans les données de sortie générées par les modèles de base, et un nombre presque équivalent (53%) a exprimé des préoccupations concernant les atteintes aux droits d’auteur.

Sans surprise, ceux qui n’utilisent pas GenAI avaient des appréhensions similaires, 70% identifiant des problèmes de droits d’auteur et 64% citant la fuite de propriété intellectuelle comme des motifs de réticence. De plus, 52% de ce groupe ont déclaré ne pas disposer des compétences requises au sein de leurs organisations pour exploiter GenAI – un point de donnée qui souligne le fossé éducatif significatif auquel de nombreuses entreprises sont confrontées avec cette nouvelle technologie avancée.

Fait intéressant, même parmi ce groupe de sceptiques, seulement 7% ont déclaré ne montrer aucun intérêt à déployer un jour la technologie, laissant 93% ouverts à une éventuelle considération.

L’un des points de variation les plus significatifs parmi les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête était les types d’applications activées par GenAI qu’ils implantaient, en particulier dans les différents secteurs industriels. Dans l’ensemble, les applications liées à la productivité et à la génération de contenu, comme les traitements de texte, étaient les plus couramment utilisées. Cependant, dans certains secteurs, des applications comme la programmation de logiciels ou les outils de gestion de la relation client (CRM) étaient le choix préféré.

Lorsque les personnes interrogées devaient classer la valeur de catégories de produits similaires (bien que non identiques) propulsés par GenAI, il y avait souvent des disparités entre ce que les entreprises valorisaient et ce qu’elles utilisaient réellement. Cela suggère que de nombreuses entreprises ont des idées sur les types d’applications liées à GenAI qu’elles aimeraient utiliser, mais n’ont pas encore trouvé de solutions répondant à leurs besoins spécifiques. C’est l’un des nombreux points de données de l’étude qui met en évidence le fait que nous en sommes encore aux premières étapes de l’adoption de GenAI et qu’il existe de nombreuses opportunités pour les fournisseurs de créer de nouvelles solutions ou des solutions améliorées pour répondre aux besoins des clients.

L’un des exemples les plus marquants des différences entre les secteurs concernait le potentiel pour une entreprise de créer son propre modèle GenAI. Il y a eu beaucoup de discussions sur le désir des entreprises de tirer parti de leurs propres données pour personnaliser les modèles GenAI, un fait également confirmé par l’étude. Certains ont même spéculé sur un fort intérêt pour la création de modèles personnalisés. Cependant, les résultats de l’étude ont clarifié que la plupart des entreprises ne montrent actuellement aucun intérêt pour cette application plus avancée, à une exception notable près.

Comme l’illustre la Figure 2, ce n’est que le secteur des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) axé sur la technologie qui a exprimé un intérêt significatif dans ce domaine. Dans tous les autres secteurs, seulement un faible pourcentage de sociétés à un chiffre ont déclaré être très ou quelque peu susceptibles de créer leurs propres modèles personnalisés GenAI. Cependant, dans le secteur des TIC, ce chiffre a considérablement augmenté pour atteindre 69%.

Les résultats soulignent que seules les entreprises techniquement avancées comprennent l’importance et les opportunités qu’un modèle GenAI personnalisé pourrait offrir. Ils révèlent également un énorme fossé éducatif concernant les déploiements de GenAI plus sophistiqués qui doit être comblé.

Le fait que GenAI soit déjà devenu mainstream ouvre une multitude d’opportunités passionnantes pour les fournisseurs participant à ce marché en plein essor. Cependant, comme ces résultats et d’autres conclusions de l’étude le démontrent, une éducation substantielle, des offres ciblées, et bien plus seront nécessaires pour faire en sorte que GenAI devienne une offre constamment utile et puissante pour les entreprises de tous types.

Vous pouvez télécharger gratuitement le résumé des points forts de l’étude sur l’IA génératrice dans l’entreprise ici.

