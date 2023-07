Samsung s’attend à une augmentation de 50% des ventes pour Galaxy Z Flip5 et Fold5

Les téléphones pliables deviennent de plus en plus populaires. La meilleure preuve est le fait que presque tous les principaux fabricants possèdent au moins un tel appareil dans leur portefeuille. Ce n’était pas le cas il y a un an ou deux. Les téléphones pliables Samsung sont les plus populaires pour le moment et ils le resteront probablement pendant un certain temps.

Quatre ans après que Samsung ait introduit le premier Galaxy Fold, la technologie de pliage a évolué et a également mûri dans une certaine mesure. Par exemple, les modèles de l’année dernière ont reçu une certification de résistance à l’eau IP, ce qui est une grande amélioration par communiqué aux générations précédentes. Ils doivent encore travailler sur la résistance à la poussière, ce qui est un peu plus difficile à réaliser. Bien que de nombreuses entreprises aient également lancé plusieurs générations de leurs appareils pliables, Samsung reste leader de ce segment de marché.

Les téléphones pliables Samsung stimuleront les ventes cette année

Entre-temps, TM Roh, le PDG de la division mobile de Samsung, a déclaré que l’entreprise a vendu près de 10 millions de téléphones pliables Samsung l’année dernière. Ces livraisons comprennent le Galaxy Z Flip4 et le Galaxy Z Fold4, dans un ratio de 60/40.

Après l’annonce de la prochaine génération de téléphones pliables Samsung, c’est-à-dire les modèles Galaxy Z Flip5 et Galaxy Z Fold5, Samsung s’attend à ce que leurs ventes augmentent de 50% par communiqué à leurs prédécesseurs, a déclaré Roth. Cela indiquerait que l’objectif de vente est d’environ 15 millions d’unités de ces deux appareils.

Certains analystes, tels que Trendforce, ont déjà prédit que 18 millions d’appareils pliables seront expédiés dans le monde entier cette année. De plus, IDC suggère que ce nombre sera supérieur à 20 millions car la technologie de pliage s’améliore. Si ces prévisions optimistes se réalisent, cela indique que Samsung détiendra les trois quarts de la part de marché mondiale des téléphones pliables.

TM Roth s’attend également à ce que cette année, le Galaxy Z Flip5 se vende mieux que le Galaxy Z Fold5, contrairement aux modèles de l’année dernière, qui se sont vendus de manière équivalente. Il n’a mentionné aucune raison à cela, mais nous supposons que la raison principale est le prix.

Ce dernier est vendu un peu moins de 2000 euros dans l’UE, ce qui représente une somme considérable pour un téléphone. Le Flip5 est moins cher et ses meilleures ventes pourraient s’expliquer d’elles-mêmes. D’autre part, il y a une autre raison pour que ce modèle de téléphone pliable de Samsung atteigne des chiffres de vente différents. L’avantage du Flip par communiqué au Fold est qu’il possède un écran externe plus grand et donc plus utilisable. Pour le Fold5, nous ne pouvons pas en dire autant.

Quoi qu’il en soit, ces deux téléphones ont une meilleure construction et ils sont plats à l’état replié, ce qui n’était pas le cas des modèles de l’année dernière.

