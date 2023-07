Prise en main de la nouvelle application CarPlay de Porsche – la meilleure expérience utilisateur automobile que nous ayons vue

Porsche a publié une mise à jour de son application My Porsche, permettant un plus grand contrôle des fonctions du véhicule directement depuis CarPlay, y compris le support CarPlay sans fil.

Nous avons eu l’occasion de tester certaines de ses fonctionnalités sur un Cayenne 2024, et c’est la première fois que nous avons ressenti une expérience similaire à celle d’Apple grâce à un logiciel développé par un constructeur automobile traditionnel.

Nous attendons toujours l’expérience CarPlay de nouvelle génération annoncée par Apple l’année dernière, qui promet une intégration plus poussée avec les fonctions du véhicule par communiqué à la version actuelle de CarPlay.

En attendant, Porsche s’est donné pour mission de développer sa propre application qui offre le meilleur des deux mondes : une interface utilisateur rapide similaire à CarPlay, ainsi que le contrôle de certaines fonctions du véhicule qui n’étaient jusque-là pas disponibles via le logiciel d’Apple.

Pour ce faire, Porsche a intégré un module CarPlay dans son application My Porsche, qui peut accéder aux fonctions de la voiture, telles que le contrôle du climat, les sièges massants et l’éclairage d’ambiance, ainsi que les attentes standard de la musique, de la navigation, et ainsi de suite. C’est ce que l’on appelle une « application du constructeur automobile », et bien que cette fonctionnalité existe depuis un certain temps, aucun constructeur automobile n’avait vraiment pris la peine de le faire. SEAT avait essayé, mais cela n’a pas été très loin.

La mise à jour de l’application est disponible depuis environ une semaine, mais actuellement elle n’est disponible que sur le nouveau Porsche Cayenne 2024. Porsche prévoit de la déployer sur d’autres modèles prochainement™, mais nous ne savons pas encore exactement quand cela arrivera (et il semble qu’elle ne sera pas rétrocompatible avec les années-modèles précédentes). Nous avons eu l’occasion de passer un peu de temps à jouer avec elle dans un nouveau Cayenne, et nous avons été impressionnés.

Prise en main de la nouvelle application My Porsche CarPlay

L’installation initiale du système pourrait être légèrement plus facile, nécessitant des clics dans plusieurs sous-menus à la fois sur le téléphone et la voiture, ainsi que la numérisation d’un code QR, mais cela ne prend qu’environ une minute, et vous n’avez à le faire qu’une seule fois de toute façon :





Il y a trois écrans principaux, dont l’un est axé sur la musique et l’autre sur les commandes du climat par défaut. Mais il y a aussi des « cartes » personnalisables que vous pouvez configurer avec des widgets d’informations défilables.

Vous pouvez ajouter des cartes qui se mettent à jour automatiquement et vous montrer les conditions météorologiques, vous permettent d’accéder et de voir l’état de vos appareils HomeKit, ou vous donnent des directions vers le café le plus proche, le parking ou un point de vue panoramique. Vous pouvez également demander à la voiture de vous montrer la station-service la plus proche si vous êtes dans une voiture fonctionnant avec des combustibles fossiles (Hey, je suis généralement un rédacteur pour Electrek, je devais au moins taquiner un peu les voitures à essence).

L’application My Porsche fonctionne avec Siri, et l’intégration avec Siri est assez facile à configurer également – nous l’avons configurée avec une simple commande vocale, sans avoir à ouvrir l’application Raccourcis. Nous l’utilisons ici pour changer l’éclairage d’ambiance :





Vous pouvez également activer un mode « Détente » qui met en marche les sièges massants (si équipés) et diffuse des sons agréables de la forêt à travers les haut-parleurs (et si vous êtes dans un modèle électrique ou hybride rechargeable, la tranquillité ne sera pas perturbée par un grondement de moteur à essence…. d’accord, désolé, Electrek refait surface).

L’application est encore à ses débuts, et de nouvelles fonctionnalités et ajustements viendront avec le temps. Mais elle ne donne pas l’impression d’être incomplète ou d’être un test en version bêta. Bien que nous ayons seulement eu une courte démonstration et rencontré un ou deux comportements qui pourraient être améliorés, elle est de loin supérieure à toutes les interfaces utilisateur automobile traditionnelles. Elle a simplement un aspect et une sensation agréables.

CarPlay est devenu si populaire – Apple a récemment déclaré qu’il est installé dans 98% des nouvelles voitures aux États-Unis (le reste étant principalement des Tesla) – parce que les systèmes d’infodivertissement proposés par les grands constructeurs automobiles sont, franchement, généralement mauvais. Ils sont lents, souvent désorganisés et/ou remplis de sous-menus confus, et présentent généralement une interface de conception assez datée. Et cela semble être vrai pour à peu près tous les systèmes, sauf pour ceux développés par les nouveaux acteurs de l’industrie technologique.

Quand nous sommes brièvement retournés vers le système d’infodivertissement « standard » de Porsche, appelé Porsche Communications Management (PCM), la différence était flagrante. Les boutons avaient des effets sonores de clic/pop datés, il y avait un délai perceptible et inconstant dans la réaction aux interactions tactiles ou l’affichage du clavier (cela a pris presque une seconde), et certains éléments de l’interface utilisateur semblaient simplement de basse résolution ou pixelisés.

Bref, le système par défaut ressemble à bon nombre d’autres systèmes d’infodivertissement automobile : il n’est pas très bon. C’est pourquoi tout le monde utilise CarPlay.

Mais la nouvelle mise à jour de l’application My Porsche de Porsche n’a rien à voir avec tout cela. Elle offre en réalité une expérience similaire à celle d’Apple. L’interface est épurée, avec de gros boutons arrondis, du texte bien rendu et une réponse rapide aux gestes tactiles et aux balayages (vous pouvez le voir dans la première vidéo ci-dessus).

Et tout cela a été développé par une équipe relativement petite au sein de Porsche. Une agilité impressionnante pour un constructeur automobile traditionnel.

Cependant, nous aurions aimé que cela soit applicable aux années-modèles précédentes, du moins aux voitures de ces dernières années. Bien sûr, ce n’est pas ainsi que fonctionne généralement l’industrie automobile, mais il s’agit d’une mise à jour logicielle d’une application pour téléphone, il serait bon de permettre la compatibilité avec les dernières années-modèles de voitures. Il y a peut-être une limite technique, mais cela ne semble pas impossible (et au moins une marque concurrente publie des mises à jour logicielles pour ajouter des fonctionnalités aux anciennes voitures…).

Porsche prévoit d’ajouter de nouvelles fonctionnalités au fil du temps, avec d’importantes mises à jour logicielles tous les quelques mois. Notre représentant Porsche a réitéré à maintes reprises que Porsche prête une oreille attentive aux commentaires des clients sur ce genre de choses, alors si vous avez des idées, prenez contact avec Porsche.

Et la prochaine génération de CarPlay ?

Cependant, Porsche a également déclaré lors de la WWDC de l’année dernière qu’il utiliserait la prochaine génération de CarPlay d’Apple, qui semble chevaucher bon nombre des fonctionnalités de cette application My Porsche. Cette mise à jour de nouvelle génération devrait être déployée plus tard cette année, ce qui indique qu’il y aura une période de chevauchement avec les plans de Porsche pour mettre à jour cette application et la déployer sur davantage de véhicules.

Porsche a déclaré qu’il ne prévoyait probablement pas d’adopter immédiatement CarPlay de nouvelle génération, et qu’il prendrait le temps de voir quelles fonctionnalités il offre et quel sera le retour des clients. Pour les deux prochaines années environ, l’accent est mis sur l’application My Porsche.

Mais d’après notre courte démonstration, nous pensons toujours que les années à venir s’annoncent bien. Cette application est un excellent premier effort de la part de Porsche, et nous sommes impatients de voir où cela nous mènera.

