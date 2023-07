Recharge iPhone avec énergie propre : Ce que c’est et comment ça marche

Une des fonctionnalités les plus intéressantes récemment ajoutées à l’iPhone est quelque chose appelé « Chargement d’énergie propre ». Apple affirme que cette fonctionnalité vise à « réduire votre empreinte carbone » en rechargeant lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible. Dans un document d’assistance, Apple donne plus de détails sur le fonctionnement de cette fonctionnalité…

Apple explique :

Lorsque le Chargement d’énergie propre est activé et que vous connectez votre iPhone à un chargeur, votre iPhone obtient une prévision des émissions de carbone sur votre réseau électrique local et l’utilise pour charger votre iPhone pendant les périodes de production d’énergie plus propre.

Le Chargement d’énergie propre est disponible uniquement aux États-Unis et est activé par défaut lorsque vous configurez votre iPhone ou après avoir mis à jour vers iOS 16.1.