Le cycliste met à l’épreuve la prise en charge des accessoires de vélo Bluetooth de watchOS 10 sur l’Apple Watch

Apple a garni watchOS 9 de fonctionnalités avancées de suivi de course pour les coureurs avec l’Apple Watch. watchOS 10 apporte le même niveau d’importance aux entraînements de cyclisme sur l’Apple Watch.

La meilleure façon d’apprécier watchOS 10 et iOS 17 lors d’un entraînement de cyclisme est avec les activités en direct. Les deux mises à jour logicielles fonctionnent ensemble pour transformer l’iPhone en un affichage dédié pour toutes vos données de cyclisme. Selon l’annonce d’Apple cet été :

Lorsqu’un entraînement de cyclisme est démarré depuis l’Apple Watch sur watchOS 10, il apparaîtra automatiquement en tant qu’activité en direct sur l’iPhone, et lorsque vous le touchez, il utilisera l’écran complet. Les vues d’entraînement, telles que les zones de fréquence cardiaque, l’altitude, l’itinéraire de course, les entraînements personnalisés et une nouvelle vue de la vitesse de cyclisme, ont été optimisées pour la taille de l’écran de l’iPhone, qui peut être fixé sur un vélo pour une visualisation pratique et facile pendant une course.