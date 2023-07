Le Samsung Galaxy Z Fold 5 a-t-il un emplacement pour carte SD?

Après une série de fuites ces derniers mois, Samsung a finalement sorti le Galaxy Z Fold 5 ainsi que d’autres produits, tels que le Galaxy Z Flip 5 et la série Tab S9, lors de l’événement annuel Unpacked. Comme le Galaxy Z Fold 5 est un nouveau téléphone, de nombreuses personnes peuvent avoir des questions sur ses fonctionnalités. Une question fréquente est de savoir si le Samsung Galaxy Z Fold 5 dispose d’un emplacement pour carte SD ou non.

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 présente quelques améliorations, mais elles ne sont pas assez significatives pour le faire ressembler à une génération en avance sur le Galaxy Z Fold 4 de l’année dernière. Les principales améliorations comprennent des améliorations mineures au mécanisme de charnière, des ajustements au traitement de l’appareil photo et peut-être quelques autres mises à jour mineures.

Voici la liste des spécifications du Galaxy Z Fold 5 que vous pouvez consulter:

Écran interne – Dynamic AMOLED de 7,6 pouces, 120 Hz, 1812 x 2176 pixels

Écran externe – Dynamic AMOLED de 6,2 pouces, 120 Hz, 904 x 2316 pixels

Processeur – Snapdragon 8 Gen 2

GPU – Adreno 740

RAM – 12 Go LPDDR5x

Stockage – 256 Go, 512 Go, 1 To (UPF 4.0)

Appareil photo principal – 50 MP (principal), 10 MP (téléobjectif), 12 MP (ultra grand-angle)

Appareil photo de l’écran externe – Appareil photo selfie de 10 MP

Appareil photo de l’écran interne – Appareil photo selfie de 4 MP

Batterie – 4400 mAh, non amovible

Charge – 25W filaire, 15W sans fil, 4,5W sans fil inversée

OS – Android 13 (One UI 5.1.1), Mise à niveau vers Android 17

L’importance de l’emplacement pour carte SD

De nos jours, les smartphones sont proposés avec de grandes options de stockage interne. Cependant, avec la qualité croissante des prises de vue d’appareil photo, des vidéos et de la musique, ces fichiers occupent également plus d’espace. Alors que les options de stockage interne comme 512 Go peuvent suffire à la plupart des utilisateurs généraux, cela peut ne pas toujours être suffisant, surtout si vous êtes quelqu’un qui a besoin de stocker de gros fichiers multimédias pour le travail ou d’autres raisons. Avoir un smartphone avec 1 To de stockage interne est une excellente option, mais cela peut être cher.

C’est là que l’emplacement pour carte SD est pratique. Avoir un emplacement pour carte SD offre un moyen facile d’étendre le stockage. Il existe d’autres avantages à avoir des emplacements pour carte SD.

Source: Samsung

Est-ce que le Galaxy Z Fold 5 a un emplacement pour carte SD

Non, le Galaxy Z Fold 5 n’a pas de fente pour carte. Les emplacements pour carte SD sur les smartphones ne sont plus courants de nos jours. Le Galaxy Z Fold 4 n’avait pas non plus d’emplacement pour carte SD et il en va de même pour les prochains téléphones Galaxy Fold. Bien que cela ne soit pas un gros problème pour de nombreux utilisateurs, cela peut en être un pour certains utilisateurs et de nombreux utilisateurs qui choisissent le Galaxy Z Fold 5 le font pour des raisons de productivité qui peuvent nécessiter plus de stockage.

Pouvez-vous augmenter le stockage de votre Galaxy Z Fold 5

Bien que le Galaxy Z Fold 5 ne dispose pas d’un emplacement pour carte SD, il existe toujours quelques moyens d’augmenter le stockage. Par exemple, si vous souhaitez augmenter temporairement le stockage, vous pouvez connecter un disque dur, un SSD externe ou une clé USB à votre Galaxy Fold 5 et transférer des fichiers entre eux. En utilisant des extensions/connecteurs pris en charge, vous pouvez ajouter une carte Micro SD, mais pas de manière permanente car vous devrez retirer l’extension à un moment donné. Personne ne souhaite avoir les connecteurs attachés au téléphone en permanence.

En ce qui concerne l’augmentation permanente du stockage, il n’y a qu’une seule solution, à savoir le stockage cloud. Vous pouvez souscrire à un stockage cloud fiable en fonction de vos besoins en matière de stockage.

Quelle est la véritable solution

La meilleure option est de choisir les variantes de stockage les plus élevées, comme 512 Go et 1 To. Si vous avez seulement besoin de stockage supplémentaire pour le transfert de fichiers, vous pouvez utiliser des disques externes. Comme nous le savons, l’emplacement pour carte SD ne fait pas son retour, et nous devons nous adapter à ces alternatives.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :