La part de marché des iPhone aux États-Unis grimpe à 55 % tandis que les livraisons d’Android chutent considérablement.

La part de marché de l’iPhone aux États-Unis est passée à 55% au deuxième trimestre, grâce à une forte baisse des expéditions de smartphones Android.

Cependant, le communiqué sur l’intelligence du marché indique que la résistance d’Apple sur un marché en déclin a été considérablement aidée par les promotions des opérateurs…

Le cabinet d’études Counterpoint Research affirme que le deuxième trimestre de l’année a été difficile pour le marché des smartphones aux États-Unis dans son ensemble. Les expéditions de smartphones ont diminué de 24% par communiqué à l’année précédente, les grandes marques Android subissant le plus gros impact.

Commentant la baisse des expéditions de smartphones, l’analyste de recherche Matthew Orf a déclaré : « La demande des consommateurs pour les smartphones a été mitigée au deuxième trimestre 2023, avec une baisse des ventes estivales précoce. Malgré la baisse des chiffres de l’inflation au cours du trimestre et la vigueur continue du marché de l’emploi, les consommateurs ont hésité à mettre à niveau leurs appareils face à une incertitude du marché. »

Alcatel a enregistré la plus forte baisse, avec une chute de 69% par communiqué à l’année précédente. Les expéditions de Samsung ont chuté de 37% et celles de Motorola de 17%. Google est le seul gagnant, grâce au lancement du Pixel Fold.

Apple n’a pas été épargné par la stagnation du marché, avec une baisse de 6% des expéditions d’iPhone par communiqué à l’année précédente. Cependant, cette baisse beaucoup plus faible que celle subie par la plupart des marques Android a permis à Apple d’augmenter sa part de marché aux États-Unis de dix points, passant de 45% au deuxième trimestre de l’année dernière à 55% au même trimestre de cette année.

Apple a également enregistré une augmentation plus modeste de sa part de marché sur une base trimestrielle, passant de 52% au premier trimestre.

Counterpoint a toutefois noté que cela a été fortement influencé par les promotions des opérateurs.

La résilience d’Apple a été stimulée par de fortes promotions sur les postpayées et les prépayées. Verizon, AT&T et T-Mobile ont continué à offrir des crédits de promotion de plus de 800 $ pour l’iPhone 14, tandis que les anciens modèles d’iPhone bénéficiaient également d’importantes réductions dans le segment des prépayées. Nous ne constatons aucune faiblesse dans l’ensemble de l’activité promotionnelle.