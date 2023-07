AMD dévoile le processeur Ryzen 9 7945X3D pour les joueurs, première mémoire cache en 3D V-Cache pour les ordinateurs portables

Que vient-il de se passer ? AMD a élargi sa gamme de processeurs Dragon Range avec la présentation du processeur pour ordinateur portable Ryzen 9 7945X3D lors de l’exposition ChinaJoy de cette année. La société propose déjà les CPU Ryzen 7045 basés sur Zen 4 pour les ordinateurs portables haut de gamme, mais la nouvelle puce est dotée d’une mémoire cache L3 étendue, particulièrement adaptée aux jeux.

Le Ryzen 9 7945HX3D est le premier CPU mobile d’AMD à bénéficier de la technologie 3D V-Cache, mais on ne sait pas si la société élargira la gamme avec d’autres références à l’avenir. Pour l’instant, le 7945HX3D rejoint la gamme actuelle de CPU mobiles de remplacement de bureau d’AMD et fait office de nouveau processeur mobile phare.

Les caractéristiques techniques du Ryzen 9 7945HX3D ont été divulguées plus tôt cette semaine, et la fiche technique officielle suggère maintenant que les informations divulguées étaient correctes. Basée sur l’architecture Zen 4, la nouvelle puce dispose de 16 cœurs et 32 threads, avec une fréquence de base de 2,3 GHz et une fréquence maximale de boost de 5,4 GHz. Bien que la fréquence de base soit inférieure de 200 MHz à celle du 7945HX standard, la vitesse de turbo est seulement légèrement inférieure aux puces de bureau les plus rapides d’AMD.

La gloire suprême de la nouvelle puce réside toutefois dans sa mémoire cache L3 supplémentaire, et en grande quantité. Le Ryzen 9 7945HX3D dispose d’une énorme mémoire cache L3 de 128 Mo, comprenant 96 Mo sur le CCD V-Cache et 32 Mo sur l’autre CCD. En plus de la mémoire cache supplémentaire, AMD indique également que le 7945HX3D aura une température de fonctionnement maximale inférieure à celle du 7945HX. Alors que ce dernier a une température de fonctionnement maximale pouvant atteindre 100 degrés Celsius, on s’attend à ce que la nouvelle puce reste dans la plage des 89 degrés.

AMD affirme que le Ryzen 9 7945HX3D sera en moyenne 15 % plus rapide que le 7945HX existant. Les joueurs bénéficieront encore plus de cette nouvelle puce, puisqu’elle devrait offrir jusqu’à 23 % d’amélioration dans les jeux par communiqué au 7945HX standard. Cependant, les utilisateurs n’obtiendront les performances maximales que lorsque le CPU sera verrouillé à 40W TDP, tandis que la réduction de la consommation d’énergie à 70W réduira les performances à environ 11 % supérieures à celles du 7945HX.

En termes de disponibilité, AMD indique que le nouveau processeur sera exclusivement réservé à l’ordinateur portable Asus ROG Scar 17 X3D, du moins pour l’instant. Le nouvel ordinateur portable sera expédié avec une carte graphique RTX 4090 et devrait coûter une petite fortune une fois disponible à la vente à partir du 22 août.

