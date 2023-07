Vidéo de gameplay du prochain jeu Soulslike Lords of the Fallen dévoilée avec les caractéristiques finales pour PC

Qu’est-il arrivé? Lords of the Fallen, le successeur de l’un des meilleurs Soulslikes du milieu des années 2010, a légèrement mis à jour ses exigences système pour PC. Le développeur a également publié une vidéo de gameplay avec voix off de 18 minutes du jeu à venir, et cela semble très prometteur.

L’éditeur CI Games a publié les caractéristiques système PC pour Lords of the Fallen en mai, plusieurs mois avant sa date de sortie fixée au 13 octobre. Comme de nombreux titres modernes, le jeu alimenté par Unreal 5 a des exigences élevées, notamment une RTX 2080 pour y jouer en 1080p.

Actuellement, la page Steam de Lords of the Fallen a été légèrement mise à jour. Les caractéristiques recommandées restent les mêmes, mais les caractéristiques minimales ont été augmentées : l’exigence minimale de 8 Go a été portée à 12 Go.

Le reste des caractéristiques minimales est inchangé, avec une forte recommandation de jouer au jeu à partir d’un SSD et non d’un disque dur. Ce dernier est toujours pris en charge, tout comme DX11. Vous aurez également besoin d’au moins un Intel i5-8400/Ryzen 5 2600 et d’un GTX 1060/Radeon RX 590 pour les paramètres de qualité basse en 720p.

Pour ceux qui veulent des paramètres de qualité élevée, et cela seulement en 1080p, il faut au moins un Intel i7 8700/Ryzen 5 3600 et un RTX 2080/Radeon RX 6700, tandis qu’un SSD devient une nécessité. C’est assez costaud, mais toujours mieux que quelque chose comme Plague Tale: Requiem, qui demande un RTX 3070 pour du 1080p.

Un domaine où Lords of the Fallen réussit mieux que de nombreux autres nouveaux jeux AAA est l’espace de stockage. Les 45 Go d’espace requis sont relativement petits comparés à Forspoken (150 Go), Diablo 4 (90 Go), Atomic Heart (90 Go) et Star Wars Jedi: Survivor (130 Go).

Caractéristiques minimales :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

Mémoire : 12 Go de RAM

Carte graphique : 6 Go de VRAM | NVIDIA GTX 1060 | AMD Radeon RX 590

DirectX : Version 11

Réseau : Connexion Internet à large bande

Stockage : 45 Go d’espace disponible

Remarques supplémentaires : Paramètres de qualité basse en 720p | SSD (Préféré) | HDD (Pris en charge)

Caractéristiques recommandées :

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Mémoire : 16 Go de RAM

Carte graphique : 8 Go de VRAM | NVIDIA RTX 2080 | AMD Radeon RX 6700

DirectX : Version 12

Réseau : Connexion Internet à large bande

Stockage : 45 Go d’espace disponible

Remarques supplémentaires : Paramètres de qualité élevée en 1080p | SSD requis

Le développeur HexWorks a également publié une vidéo de gameplay/voix off de 18 minutes montrant ce que les joueurs peuvent s’attendre à vivre dans Lords of the Fallen. Elle met en avant le mécanisme de dualité des mondes, qui vous donne la chance de revenir à la vie après la mort de votre personnage, et certains des ennemis auxquels vous ferez face. Ça a l’air plutôt bien, et difficile, naturellement.

