App Store exige que les développeurs expliquent pourquoi leurs applications utilisent certaines APIs

Le processus de test de l’App Store est très strict pour s’assurer que les applications sont conformes aux directives d’Apple. Et bientôt, tout ce processus deviendra encore plus strict. En effet, Apple a récemment annoncé que les développeurs devront expliquer pourquoi leurs applications utilisent certains APIs avant de les soumettre à l’App Store.

Les développeurs d’applications devront expliquer pourquoi ils utilisent des APIs requis

Comme cela est détaillé sur le site web des développeurs Apple, certains APIs sont maintenant classés comme des « APIs requis pour une raison. Cela indique que pour les utiliser dans une application, le développeur doit expliquer à Apple l’utilisation de cet API dans l’application. L’entreprise explique que cette mesure vise à lutter contre le fingerprinting, une technique de suivi des utilisateurs entre différentes applications et sites web.

À partir de cet automne, avec la sortie d’iOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma au grand public, les développeurs seront avertis lorsqu’ils soumettent des applications utilisant un API requis sans expliquer les raisons de son utilisation. À partir du printemps 2024, les applications qui utilisent ces APIs sans raison valable seront rejetées.

« Pour éviter les abus de certains APIs qui peuvent être utilisés pour collecter des données sur les appareils des utilisateurs via le fingerprinting, vous devrez déclarer les raisons de l’utilisation de ces APIs dans le manifeste de confidentialité de votre application. Cela contribuera à garantir que les applications n’utilisent ces APIs que dans leur but prévu », explique Apple.

Les nouvelles règles pourraient entraîner encore plus de rejets d’applications

Alors que cette mesure a été créée dans le but de protéger la vie privée, certains développeurs ont déclaré à Netcost-security.fr qu’ils étaient préoccupés par une augmentation des taux de rejet d’applications et de mises à jour. Par exemple, Apple indique que UserDefaults est l’un des « APIs requis pour une raison ». Pour ceux qui ne sont pas familiers, il s’agit d’un API basique et assez courant qui stocke les préférences de l’utilisateur pour une application, ce qui indique que de nombreuses applications l’utilisent.

Cela peut entraîner le rejet des applications des développeurs pour la simple raison d’avoir oublié d’ajouter une explication sur l’utilisation de l’API. Dans le même temps, il est difficile d’imaginer comment Apple contrôlera l’utilisation de cet API, puisque la plupart des développeurs peuvent simplement dire qu’ils stockent les préférences de l’utilisateur avec celui-ci.

Apple permettra aux développeurs de contester un rejet et de soumettre une demande d’approbation pour une situation qui n’est pas couverte par les directives actuelles. Plus de détails sont disponibles sur le site web des développeurs Apple.

