Le realme GT5 sera le prochain flagship de la marque

Cela fait un moment que nous n’avons pas vu de véritable flagship de la part de realme. L’année dernière, l’entreprise a présenté le realme GT2 Pro et la Master Explorer Edition. Cette année, nous avons eu un realme GT3 mais c’était un realme GT Neo5 rebadgé. Depuis le lancement du realme GT3 au MWC, nous nous demandons quand realme dévoilera le Pro. Eh bien, il semble que la marque sautera le Pro et lancera son prochain flagship sous la forme d’un realme GT5. Le nom a été confirmé sur le stand de realme au China Joy 2023. Il y a plusieurs affiches avec le logo realme GT5, même s’il n’y a toujours pas de realme GT5.

Confirmation du nom realme GT5 – Lancement imminent

Apparemment, realme veut susciter progressivement l’anticipation pour son prochain flagship. En plus de la confirmation du nom et du marketing pour le téléphone, la marque a également confirmé qu’il sera alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le realme GT5 est-il le prochain flagship de la marque que nous attendions en 2023 ? Nous pouvons également nous attendre à un écran AMOLED et à une technologie de charge rapide sur le prochain smartphone phare de l’entreprise.

Il est important de souligner que deux smartphones realme ont été certifiés par la TENAA avec les numéros de modèle RMX3820 et RMX3823. On pense que ces appareils seront commercialisés sous les noms de realme GT Neo 6 et realme GT Neo 6 Pro. La TENAA suggère que ces téléphones sont fondamentalement les mêmes, la principale différence étant la vitesse de charge et la capacité de la batterie. Vous vous demandez peut-être ce que ces appareils ont en commun avec le realme GT5. Le fiable leaker OnLeaks affirme que le realme GT5 est un realme GT Neo 6 rebadgé. Reste à savoir s’il y a un realme GT5 Pro en préparation pour le realme GT Neo 6 Pro.

Le realme GT Neo5 a été lancé début février, tandis que le realme GT3 a fait ses débuts au MWC 2023. Compte tenu des teasers et de la liste sur la TENAA, nous pouvons nous attendre à ce que le realme GT5 fasse ses débuts très prochainement.

