Lenovo Tab P12 débarque avec un écran LCD de 12,7 pouces et le MediaTek Dimensity 7050.

Le segment des tablettes est en plein essor avec de nombreuses sorties de différentes marques. De nos jours, des entreprises comme Oppo, realme, et même OnePlus qui n’étaient pas présentes dans ce segment consolident maintenant leurs gammes avec de bonnes tablettes pour le segment haut de gamme et plus abordable. Pendant ce temps, d’autres marques qui sont restées dans cette catégorie, même pendant ses jours les plus sombres, s’efforcent de conserver leur base d’utilisateurs. Hier, nous avons vu Samsung faire un pas audacieux dans le segment des tablettes avec la série Samsung Galaxy Tab S9. Aujourd’hui, c’est au tour de Lenovo, une autre marque qui a une présence traditionnelle dans la catégorie, de lancer un nouveau concurrent. La société présente la Lenovo Tab P12 avec un grand écran et des performances décentes pour ceux qui ont besoin d’un appareil de grande taille.

Caractéristiques de la Lenovo Tab P12 – Une tablette de milieu de gamme décente

La Lenovo Tab P12 arrive en tant que version non-Pro de la Lenovo Tab P12 Pro 5G en 2021. Le nouveau modèle est doté d’un énorme écran LCD LTPS de 12,7 pouces avec une résolution de 2 944 x 1 840 pixels. Cependant, le taux de rafraîchissement reste à la norme de 60 Hz, ce que certains considèrent comme bas. Bien que le rafraîchissement de l’écran ne soit pas le plus fluide, l’expérience audio a reçu une certaine attention. La tablette est équipée de quatre haut-parleurs ajustés par JBL offrant une expérience audio riche et immersive, notamment lors de la consommation de contenu multimédia.

En ce qui concerne l’optique, la Lenovo Tab P12 est équipée d’un appareil photo selfie ultralarge de 13 MP. Je suis heureux de voir que Lenovo a accordé suffisamment d’attention pour placer l’objectif ultralarge sur l’appareil photo selfie. C’est vraiment utile pour les appels vidéo. Cela vous permet d’apparaître avec une perspective plus large plutôt qu’avec un effet de « zoom ». En se déplaçant vers l’arrière, il y a un appareil photo arrière de 8 MP avec mise au point automatique.

Performances et fonctionnalités de multitâche

Sous le capot, la différence la plus notable de la Lenovo Tab P12 se trouve. Alors que la version Pro était équipée du Snapdragon 870, celle-ci utilise une version plus récente du Dimensity 7050. Bien qu’il soit plus récent, sa puissance est inférieure à celle du Snapdragon 870. Le Dimensity 7050 dispose de 2 x cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,6 GHz et de 6 x cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2,0 GHz. Le GPU est un Mali-G68 MC4 qui devrait suffire pour les jeux modestes.

La tablette est proposée avec des options de RAM de 4 Go ou 8 Go et de stockage interne de 128 Go ou 256 Go. La Lenovo Tab P12 offre également un emplacement pour carte micro SD et tire sa puissance d’une batterie de 10 200 mAh avec une charge rapide de 30 W. Du côté du logiciel, la Lenovo Tab P12 fonctionne sous Android 13 et Lenovo prévoit deux mises à niveau majeures du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité. Le stylet Tab Pen Plus de Lenovo est présent dans la boîte de vente au détail.

Le logiciel de Lenovo est également ajusté avec certaines fonctionnalités pour améliorer l’expérience sur la tablette. Il existe également un accessoire de clavier pour améliorer les capacités de multitâche de la tablette. Le clavier dispose de touches avec une course de 1,5 mm, une concavité douce de 0,2 mm et un pas de touche de 19 mm pour une expérience de frappe confortable. Le pavé tactile intégré et les 16 raccourcis fonctionnels facilitent la navigation dans l’espace de travail. Pour une multi-tâche de niveau supérieur, les utilisateurs peuvent désormais accéder à quatre applications en écran partagé et jusqu’à 5 fenêtres flottantes. La société propose également un mode lecture avec musique d’ambiance et une fonction de soin des yeux pour les étudiants.

Prix et disponibilité

La Lenovo Tab P12 est proposée dans les options de couleur Storm Grey et Oat. La tablette est disponible pour 400 € / 350 £. Cependant, si vous optez pour la version avec l’étui clavier inclus, le prix sera de 500 €. La tablette est clairement axée sur les étudiants et les personnes qui ont besoin d’une tablette décente pour les tâches de productivité. Bien que les performances ne soient pas exceptionnelles, le Dimensity 7050 est supérieur à tous les chipsets 4G que nous connaissons avec ses cœurs Cortex-A78 pour les tâches de performance.

La Lenovo Tab P12 est une offre décente et sera certainement attrayante pour les étudiants et les personnes qui ont besoin d’un grand écran et d’une productivité améliorée.

