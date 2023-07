WhatsApp rattrape enfin son retard : Présentation des messages vidéo

WhatsApp, probablement la plateforme de discussion la plus populaire au monde, manquait depuis longtemps de nombreuses fonctionnalités avancées telles que les messages vidéo. Il est en réalité intéressant de voir comment ce service est devenu si populaire en premier lieu, compte tenu de son manque précédent de fonctionnalités avancées par communiqué à la concurrence.

Ces derniers mois, Meta semble s’être réveillé et a commencé à introduire de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Par exemple, nous pouvons maintenant utiliser le même compte sur quatre appareils différents. Vous pouvez également trouver une option pour envoyer des photos en HD et bien d’autres choses intéressantes dont nous avons déjà parlé.

En plus des fonctionnalités existantes, WhatsApp lance maintenant des messages vidéo. À vrai dire, il y avait déjà et il y a encore l’option d’envoyer des clips vidéo manuellement. Avec la nouvelle fonctionnalité, cela devient plus simple, cependant.

Après plusieurs semaines de test bêta, l’application était disponible pour un nombre limité d’utilisateurs. Aujourd’hui, Meta a annoncé le déploiement d’une nouvelle version officielle de l’application avec une fonction de message vidéo.

Les messages vidéo de WhatsApp ont une limite de 60 secondes

Quant à l’interface des messages vidéo de WhatsApp, une icône de caméra apparaîtra également. Cette dernière vous permettra de démarrer et d’arrêter l’enregistrement vidéo. Une fois terminé, il peut être envoyé immédiatement.

Mais il y a un hic. Contrairement aux messages vocaux, chaque vidéo peut durer jusqu’à 60 secondes. Cette limite est probablement là pour réduire les coûts lorsque vous n’êtes pas connecté au WiFi.

Eh bien, cela pourrait aussi être bien pour le destinataire que vous dérangez déjà avec vos messages vocaux qui durent comme des podcasts. La limite d’une minute vous empêchera d’envoyer des films entiers à vos amis et à votre famille.

Lorsque le destinataire reçoit votre message vidéo WhatsApp, il sera affiché en mode muet par défaut. Si vous voulez l’activer, vous tapez simplement sur la vidéo, et la fête peut commencer.

Selon les informations publiées sur le blog officiel, une version de l’application contenant cette fonctionnalité sera disponible dans les semaines à venir.

Actualité mobile et vidéo du moment