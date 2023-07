Un cambrioleur en série, un ours en peluche et un AirTag entrent dans un bar…

Sous la catégorie « on ne peut pas inventer ça », un bar de Caroline du Sud appelé Sneaky Beagle a réussi à piéger un cambrioleur en série avec l’aide d’un ours en peluche équipé d’une étiquette AirTag et d’un coffre-fort leurre.

Samuel Smith, âgé de 52 ans, est accusé d’une série de cambriolages dans des bars et des banques. Les méfaits sur la côte de Caroline du Sud ont commencé en février.

Tout a commencé par une tentative infructueuse de récupérer un sac d’argent dans une boîte de dépôt de nuit à la banque. The Sun News de Myrtle Beach raconte l’histoire :

Il est d’abord accusé d’avoir tenté de retirer un dépôt d’argent d’une boîte de dépôt nocturne à la South Atlantic Bank de River Oaks Drive en février. Selon le mandat d’arrêt, il a tenté de voler de la caisse enregistreuse en utilisant une ligne de pêche et un hameçon, mais sans succès.

Depuis cette excursion infructueuse de pêche, Smith a volé des sacs d’argent et des coffres-forts dans plusieurs bars et restaurants, dont Handley’s, Doyle’s Pub and Grub, et Old Bull & Bush Pub and Eatery.

Cependant, après avoir cambriolé le Sneaky Beagle, Smith semble avoir rencontré son adversaire. Ce bar accueillant les chiens en avait assez après une série de cambriolages.

Heureusement, le personnel du Sneaky Beagle a décidé de jouer intelligemment. Ils ont rempli un ours en peluche d’une étiquette AirTag Apple et l’ont laissé à l’intérieur d’un coffre-fort leurre. Smith a emporté le coffre-fort suivi par l’AirTag lors de sa quatrième tentative de vol au Sneaky Beagle.

Les autorités affirment que cela leur a permis de relier la série de cambriolages entre eux. Grâce au coffre-fort leurre, la police a pu arrêter Smith grâce à l’adresse fournie par l’AirTag.

Après plus de 15 000 dollars de dommages et d’argent volé, un AirTag Apple à 29 dollars et un ours en peluche au Sneaky Beagle ont mis fin à la série de crimes qui avait duré plusieurs mois. Pour ma part, je recommande de ne pas sous-estimer les compétences d’un bar nommé d’après un chien plein d’esprit.

Plus

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :