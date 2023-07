Google retarde le lancement du réseau et des traceurs de Find My Device pour bénéficier d’Apple

Google lors de la conférence I/O 2023 a annoncé qu’il utiliserait plus d’un milliard d’appareils Android en circulation pour retrouver vos objets perdus. Le réseau Find My Device (FMD) devait initialement être lancé cet été, mais Google le repousse maintenant.

En mai, Google a déclaré que les trackers Bluetooth de Tile, Pebblebee et Chipolo seraient compatibles avec le réseau Find My Device. Les deux dernières marques ont déjà ouvert les précommandes, mais Chipolo a communiqué un retard il y a deux semaines.

Google annonce aujourd’hui qu’il repousse le lancement du réseau Find My Device. Tout cela est dû à des alertes de trackers inconnus qui vous préviennent automatiquement si quelqu’un surveille votre position avec une balise placée de manière malveillante. Alors que Google a déjà annoncé que tous les étiquettes Bluetooth compatibles avec le réseau FMD prendront en charge les alertes de trackers inconnus d’Android, l’iPhone ne dispose pas de fonctionnalités de détection similaires.

Début mai, Google et Apple ont annoncé une spécification d’alerte de tracker indésirable à l’échelle de l’industrie. Les trackers Bluetooth qui se conforment à cette approche seront détectables par Android et iOS. Les deux plateformes mobiles se sont engagées à ajouter une prise en charge une fois que la spécification sera finalisée.

Google ne lancera pas le réseau Find My Device « avant qu’Apple n’ait mis en place des protections pour iOS. » En s’assurant que les propriétaires d’iPhone peuvent trouver des trackers compatibles avec FMD, cela devrait réduire et contribuer à empêcher l’utilisation du réseau Google pour suivre des appareils Apple sans que leurs propriétaires en soient conscients. Cela nuirait à la réputation du réseau FMD et des produits associés, ce qui est une occurrence constante pour les AirTags.

Il est important de noter que Google nous a confirmé que les alertes indésirables de trackers AirTag que Android déploie à partir d’aujourd’hui sont basées sur une implémentation personnalisée différente de la spécification à venir. Android met en œuvre les alertes dès maintenant pour apaiser les préoccupations des clients, car le tracker Apple est largement disponible.

En ce qui concerne le moment où le réseau Find My Device sera lancé, Google ne mentionne que la finalisation de la spécification attendue à la fin de 2023. Il y aura probablement une autre période d’attente pour qu’Apple mette à jour iOS.

Qu’est-ce que le réseau Find My Device

Aujourd’hui, Find My Device peut localiser les téléphones et montres perdus qui sont connectés à Internet. (Il prend également en charge certains écouteurs Bluetooth en fonction de leur dernière connexion connue à votre téléphone / tablette.)

Le nouveau réseau Find My Device peut « localiser les appareils hors ligne ou qui n’ont pas de capacités de localisation. » Cela fonctionne en faisant en sorte que les plus d’un milliard d’appareils Android dans le monde vérifient périodiquement la présence d’appareils à proximité pour localiser ceux qui sont perdus.

En coulisses, Google déclare que « les données de localisation obtenues grâce au réseau sont chiffrées de bout en bout et que nous ne pouvons pas les voir ou les utiliser à d’autres fins. » Le réseau Find My Device peut localiser les téléphones et les balises de suivi, ainsi que les écouteurs, y compris les Pixel Buds, ainsi que ceux de Sony et de JBL.

