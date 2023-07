Coalition de Big Tech défie le monopole de Google et Apple sur les services de cartographie

Dans un contexte: Fondée en décembre 2022 par Amazon (AWS), Meta, Microsoft et l’ancien géant de la géolocalisation TomTom, la Fondation Overture Maps vise à créer un ensemble de données cartographiques ouvert, fiable, facile à utiliser et interopérable pour les entreprises tierces et les développeurs. La première version « alpha » du projet est désormais disponible en téléchargement et en expérimentation pour tous.

Google et Apple dominent actuellement les services de cartographie standard pour les appareils Android et iOS. Les utilisateurs finaux peuvent utiliser l’application de cartographie intégrée de leur smartphone pour naviguer dans le monde et trouver des lieux d’intérêt, mais les développeurs tiers doivent payer des frais importants pour accéder à l’ensemble de données cartographiques via une API propriétaire.

La Fondation Overture Maps (OMF) vise à défier ce duopole mobile grâce à un effort collaboratif impliquant plus d’une douzaine d’entreprises spécialisées dans la cartographie, la géolocalisation et la technologie. Leur objectif ultime est de permettre des produits, des applications et des services de cartographie ouverte « actuels et de prochaine génération » qui soient interopérables, fiables et conviviaux.

La Fondation Overture a annoncé la disponibilité de son premier ensemble de données cartographiques ouvertes, marquant une étape importante en fournissant quatre « couches de données » uniques (Lieux d’intérêt, Bâtiments, Réseau de transport, Frontières administratives) et jetant les bases des prochaines versions améliorées de l’ensemble de données. L’ensemble de données est déjà disponible en téléchargement, permettant aux développeurs d’applications de commencer à créer leurs propres solutions de cartographie sans avoir à payer un centime à Google ou Apple.

OMF déclare que la couche de données des lieux d’intérêt (POI) comprend plus de 59 millions de lieux d’intérêt du monde entier. Les membres fondateurs de l’OMF Meta / Facebook et Microsoft ont contribué aux données POI de l’ensemble de données ouvert, offrant une « base significative » pour le projet cartographique mondial.

De plus, la couche « Bâtiments » comprend plus de 780 millions de contours de bâtiments uniques, qui ont été développés en combinant divers projets de données ouvertes. La couche « Transport » représente un réseau routier mondial dérivé des données du projet OpenStreetMap, et la couche « Frontières administratives » représente les frontières nationales et régionales traduites dans plus de 40 langues différentes pour une utilisation internationale.

Les quatre couches de données de la première version de l’ensemble de données cartographiques ouvertes de l’OMF ont été formatées avec un schéma de données récemment lancé, qui semble être conçu pour fournir aux développeurs tiers une « voie standard et documentée » pour créer leurs propres projets de cartographie interopérables.

Tout en célébrant la première version « 2023-07-26-alpha.0 », la Fondation Overture Maps regarde déjà vers l’avenir de son projet de cartographie ouverte. L’organisation sollicite des commentaires du public via GitHub ou par courrier et promet d’intégrer de nouvelles sources de données, des corrections et des améliorations dans les prochaines versions de l’ensemble de données cartographiques.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :