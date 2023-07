OnePlus Ace 2 Pro à venir avec Snapdragon 8 Gen 2 en août

China Joy est une exposition annuelle du numérique et du divertissement qui se tient à Shanghai. Cette année, le président de la ligne de produits OnePlus, Liu Fengshuo, est monté sur scène pour discuter des projets de l’entreprise pour un avenir proche. La plus grande annonce excitante a été le lancement imminent du smartphone Ace 2 Pro, qui fonctionnera avec une puce Snapdragon 8 Gen 2 et bénéficiera d’une technologie de refroidissement révolutionnaire, une première dans l’industrie.

OnePlus annonce Ace 2 Pro avec une technologie de refroidissement révolutionnaire à China Joy

Les dirigeants de OnePlus ont révélé que la nouvelle solution de dissipation de chaleur sera basée sur la conception de feuilles empilées, mais utilisera des matériaux inspirés des fusées aérospatiales. Selon les premières données, le Ace 2 Pro sera jusqu’à 14,4 degrés Celsius plus frais que les autres appareils. Bien que le point de référence pour cette comparaison ne soit pas clair. Ce qui est clair, c’est que la surface totale des matériaux de refroidissement sera de 9 140 mm², ce qui est beaucoup plus grand que tout autre appareil actuellement sur le marché. Pour comparaison, le Lenovo Legion Y70 possède la plus grande surface d’environ 5 000 mm².

OnePlus a déjà lancé l’Ace Pro en 2022 pour le marché chinois avant de le réintroduire à son public international en tant que OnePlus 10T. On s’attend à ce que l’entreprise suive une stratégie similaire avec l’Ace 2 Pro. Les fans attendent avec impatience son arrivée comme un aperçu potentiel du OnePlus 11T.

L’Ace 2 Pro représente un pas important en avant pour OnePlus. Avec sa puissante puce et sa technologie de refroidissement innovante, il s’annonce comme un appareil à surveiller. Bien que nous devions attendre la sortie du téléphone pour voir comment il se comporte dans une utilisation réelle, il est clair que OnePlus investit considérablement dans la recherche et le développement pour rester en tête de ses concurrents sur le marché saturé des smartphones.

Avec l’Ace 2 Pro, OnePlus vise à offrir un appareil qui offre des performances exceptionnelles sans sacrifier le style ou la fonctionnalité. Il est sûr de ravir les amateurs de technologie. Et nous sommes impatients de voir comment il se débrouille sur le marché une fois sorti. Dans l’ensemble, c’est un moment excitant pour être un fan de OnePlus. Et nous attendons avec impatience la sortie de cet appareil très attendu.

Actualité mobile et vidéo du moment