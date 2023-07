Guide d’achat Samsung Galaxy Z Flip 5 pour les acheteurs – Choisir ou passer ?

Les téléphones à clapet ont toujours été considérés comme des appareils amusants et à la mode. Samsung fabrique ses téléphones à clapet modernes depuis 2019 et vient de sortir en 2023 sa cinquième itération du Galaxy Z Flip. Beaucoup de gens, moi y compris, adorent les téléphones à clapet. Vous obtenez les caractéristiques d’un smartphone phare de Samsung dans un format compact et pratique qui convient parfaitement aux poches.

Lors de l’événement Galaxy Unpacked qui vient de se dérouler, Samsung a dévoilé le tout nouveau Galaxy Z Flip 5. Il y a chaque année de nouveaux modèles de téléphones avec quelques améliorations. Il est arrivé maintenant le moment de décider si le Galaxy Z Flip 5 est un appareil dont vous avez besoin pour passer à la version précédente, le Galaxy Z Flip 4.

Avec la sortie du Galaxy Z Flip 5, il est temps de jeter un coup d’œil aux caractéristiques techniques, aux prix, aux différentes versions, et également de décider si vous devez passer du Galaxy Z Flip 4 au Galaxy Z Flip 5 ou non.

Caractéristiques du Galaxy Z Flip 5

Même si beaucoup de gens utilisent simplement la gamme Galaxy Z Flip comme un accessoire de mode, il est toujours bon de savoir ce qui se cache sous le capot et d’avoir une bonne idée de ce que votre téléphone à clapet peut faire.

Nom du téléphone : Samsung Galaxy Z Flip 5

SoC : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Options de stockage : 256 Go, 512 Go

RAM : 8 Go

Taille de l’écran principal : 6,7 pouces

Type d’écran principal : AMOLED

Taille de l’écran externe : 3,4 pouces

Type d’écran externe : AMOLED

Taux de rafraîchissement maximal : 120 Hz (écran interne)

Capacité de la batterie : 3 700 mAh

Capacité de charge : 25 W (filaire)

Système d’exploitation : Android 13 avec One UI 5.1.1 (jusqu’à Android 17)

Appareil photo frontal : 10 MP

Appareil photo arrière : 12 MP à f/1.8 et 12 MP ultra grand-angle à f/2.2

Indice de protection : IPX8

Combien coûte le Galaxy Z Flip 5 ?

Comme nous le savons tous, Samsung maintient des prix constants pour ses nouvelles sorties. Le Galaxy Z Flip 5 commence à 999 $. C’était le même prix auquel le Galaxy Z Flip 4 est sorti en 2022. Alors que le Z Flip 4 commençait à 999 $ avec une variante de 128 Go, le Galaxy Z Flip 5 est maintenant livré avec une variante de base de 256 Go à 999 $. Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez opter pour la variante de 512 Go du Galaxy Z Flip 5 pour 1 120 $. Cependant, vous pouvez obtenir les variantes de 256 Go et de 512 Go à un prix un peu moins cher si vous prévoyez d’acheter le téléphone auprès d’un détaillant en ligne comme Best Buy. Et pendant la période de pré-commande, le modèle de 512 Go est disponible au prix du modèle de 256 Go.

C’est une bonne affaire si vous êtes un utilisateur intensif et que vous avez besoin d’un espace de stockage suffisant. La variante de 512 Go semble judicieuse avec l’offre actuelle, car aucune des variantes du Galaxy Z Flip 5 n’a d’emplacement d’extension de stockage pour les cartes SD. Il y aura également des offres supplémentaires de banques et d’opérateurs lorsque l’appareil sera mis en vente le 11 août 2023. Alors gardez un œil sur ces offres si vous prévoyez de passer au Galaxy Z Flip 5.

Offres sur le Galaxy Z Flip 5 512 Go au prix de la variante 256 Go [Offre] – Samsung US

Combien de mises à jour Android recevra le Galaxy Z Flip 5 ?

Samsung est très généreux en ce qui concerne les mises à jour logicielles pour ses appareils, en particulier sa gamme haut de gamme. Le Galaxy Z Flip 5, tout comme le Galaxy Z Fold 5, bénéficiera de mises à jour majeures d’Android pendant 4 ans et de mises à jour de sécurité pendant 5 ans. Donc, si vous prévoyez de garder le Galaxy Z Flip 5 pendant 3 à 4 ans, c’est un bon choix, surtout avec les offres actuelles.

La durée de vie du Galaxy Z Flip 5 pour les mises à jour majeures d’Android se terminera en 2027 et il recevra ses dernières mises à jour de sécurité en 2028. Pas étonnant que de nombreuses personnes préfèrent choisir un smartphone Samsung s’ils veulent un appareil Android.

Que contient la boîte du Galaxy Z Flip 5 ?

Peu importe l’appareil que vous achetez, il est toujours agréable de savoir ce que vous obtenez dans la boîte. Cela vous permet d’acheter facilement tout ce dont vous pourriez avoir besoin si cela ne vient pas avec l’appareil lui-même. Alors voici tout ce qui se trouve dans la boîte lorsque vous achetez le Galaxy Z Flip 5.

Le Galaxy Z Flip 5

Câble USB de type C

Outil d’éjection de la carte SIM

Papiers – manuel, cartes de garantie.

Comme vous pouvez le voir, le chargeur n’est pas mentionné. Il est devenu courant pour les fabricants de ne pas fournir aux utilisateurs un chargeur avec l’appareil lui-même. Si vous êtes un utilisateur du Galaxy Flip 4, vous pouvez choisir d’utiliser le même chargeur pour le Galaxy Flip 5. Ou vous pouvez simplement vous procurer un chargeur Samsung compatible depuis le site officiel ou des stores en ligne comme Amazon ou Best Buy.

Galaxy Z Flip 4 vs Galaxy Z Flip 5

Lorsque vous comparez le Galaxy Z Flip 4 au Galaxy Z Flip 5, il y a beaucoup de différences. Tout d’abord, l’écran externe/couvert. Samsung a amélioré l’écran externe pour le Galaxy Z Flip 5, passant d’un petit écran de 1,3 pouce à un écran de 3,4 pouces plus pratique et utilisable à l’avant. Ce changement de l’écran avant a été fait en réponse à ce que Motorola a fait avec le Moto Razr 2023.

Le nouvel écran avant vous permet d’effectuer un certain nombre de fonctions sans avoir à ouvrir le téléphone tout le temps. Bien que ce soit un écran AMOLED, il est limité à 60 Hz par communiqué à l’écran principal qui est un écran AMOLED de 120 Hz.

Une autre grande amélioration est la nouvelle charnière plus résistante. Lorsque vous fermez le téléphone, la nouvelle charnière ne laisse aucun espace entre les deux moitiés.

En ce qui concerne les appareils photo, ce sont toujours les mêmes que ceux du Galaxy Z Flip 4. Bien qu’il ait le même matériel pour les appareils photo, Samsung est connu pour améliorer la qualité des images et des vidéos en travaillant sa magie dans le département logiciel. Et c’est ce qui rend le Galaxy Z Flip 5 meilleur dans le domaine de la photographie par communiqué au Z Flip 4.

En toute honnêteté, si vous aimez simplement l’idée d’avoir un écran plus grand à l’avant, le Galaxy Z Flip 5 est l’appareil qu’il vous faut. Mais si vous aimez simplement l’idée d’un téléphone à clapet et que vous ne vous souciez pas de l’écran externe, le Galaxy Z Flip 4 est l’appareil qu’il vous faut.

Devriez-vous obtenir le Galaxy Z Flip 5 ?

Actuellement, c’est une question un peu difficile. Le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Flip 5 se ressemblent à bien des égards. Le seul point positif du Galaxy Z Flip 5 est son nouvel écran externe plus grand et les améliorations logicielles, en particulier dans le domaine de la photographie. Si le Galaxy Z Flip 5 est simplement un appareil que vous aimez en raison de son format et de son style, alors vous devriez certainement en acheter un.

Mais si vous êtes quelqu’un qui prend beaucoup de photos, vous voudrez peut-être opter pour un smartphone de la série Samsung Galaxy S ou peut-être pour un autre appareil qui offre un meilleur appareil photo à un prix égal ou inférieur à celui du Galaxy Z Flip 5.

Cependant, si vous aimez la gamme Galaxy Z Flip et que vous utilisez un ancien Galaxy Z Flip comme le Flip 3 ou un modèle antérieur, alors passer au nouveau Z Flip 5 vaut vraiment la mise à niveau. Cela devient encore plus intéressant car vous obtenez désormais la variante de 256 Go pour le prix que vous paieriez pour la variante de 128 Go des anciens modèles du Galaxy Z Flip.

Si le Z Flip 5 est tout ce que vous voulez pour 2023, allez certainement l’acheter, surtout avec les offres de lancement disponibles sur Samsung.com ainsi que chez des détaillants tels que Best Buy. Bien sûr, il existe d’autres téléphones à clapet, mais rien ne se rapproche du Samsung Galaxy Z Flip en termes de matériel et de support logiciel.

Questions fréquemment posées

Le Galaxy Z Flip 5 est-il équipé de 12 Go de RAM ?

Non, le Galaxy Z Flip 5 est uniquement équipé de 8 Go de RAM. Il n’existe pas de variantes supplémentaires de RAM pour le Galaxy Z Flip 5.

Quelles sont les variantes de stockage disponibles pour le Galaxy Z Flip 5 ?

Le Galaxy Z Flip 5 est disponible en variantes de 256 Go et 512 Go. Ces appareils n’ont pas de slot d’extension de stockage pour les cartes SD.

À quel prix débute le Galaxy Z Flip 5 ?

La variante de 256 Go du Galaxy Z Flip commence à 999 $ en ce moment. Cependant, vous pouvez profiter des offres de lancement et obtenir la variante de 256 Go à un prix encore plus bas.

Quelles options de couleur sont disponibles pour le Galaxy Z Flip 5 ?

Vous pouvez obtenir le Galaxy Z Flip 5 dans 4 couleurs différentes. Vous pouvez choisir entre le graphite, la menthe, le crème et la lavande.

Existez-t-il des éditions spéciales de couleur pour le Galaxy Z Flip 5 ?

Oui, il y en a ! Si vous achetez le Galaxy Z Flip 5 sur le site officiel de Samsung, vous pouvez choisir parmi quatre nouvelles couleurs supplémentaires. Les couleurs sont le gris, le vert, le bleu et le jaune.

Le Galaxy Z Flip 5 est-il livré avec un chargeur ?

Eh bien, la réponse est non. Il n’est pas livré avec un chargeur. Vous devrez vous procurer un chargeur qui prend en charge la capacité de charge du Galaxy Z Flip 5, soit auprès de Samsung lui-même, soit auprès d’une autre marque de confiance.

Vous avez encore des questions sur le Samsung Galaxy Z Flip 5, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :