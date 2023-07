Les prix de l’iPhone 15 pourraient augmenter de 200 $ pour le Pro Max, affirme un analyste

Un communiqué de Bloomberg plus tôt cette semaine suggérait que les prix de l’iPhone 15 pourraient être plus élevés que ceux de la gamme iPhone 14 – du moins, pour les deux modèles Pro. Actuellement, un analyste prétend avoir une idée des prix probables.

Le modèle de base de l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus devraient rester à 799 $ et 899 $ respectivement, tandis que les deux modèles Pro devraient connaître une augmentation significative des prix…

Prix ​​de l’iPhone 15

Bloomberg a rapporté plus tôt cette semaine qu’une augmentation de prix pour les deux modèles Pro était « envisagée ».

Apple envisage d’augmenter le prix de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, selon un nouveau communiqué de Bloomberg… Le communiqué indique qu’Apple prévoit de livrer environ le même nombre d’unités d’iPhone 15 que d’iPhone 14, avec un objectif d’environ 85 millions pour cette année civile. Des ventes d’unités constantes combinées à une augmentation de prix pour les modèles Pro entraîneront une augmentation globale des revenus de l’iPhone.

En d’autres termes, la société estime que le même nombre de personnes achètera les deux modèles Pro même à un prix plus élevé.

Une augmentation de prix allant jusqu’à 200 $ prévue

L’analyste de Barclays, Tim Long, a déclaré dans une note d’investissement vue par Apple Hub que l’iPhone 15 Pro pourrait commencer à 1 099 $, tandis que le prix de l’iPhone 15 Pro Max pourrait commencer à 1 199 $ voire 1 299 $.

Voici les prix prévus de la prochaine gamme d’iPhone 15 : iPhone 15 – 799 $

iPhone 15 Plus – 899 $

iPhone 15 Pro – Jusqu’à 1 099 $ (augmentation de 100 $)

iPhone 15 Pro Max – Jusqu’à 1 299 $ (augmentation de 100 à 200 $) Source : Tim Long (analyste chez Barclays) pic.twitter.com/u2HRgorKQi — Apple Hub (@theapplehub) 26 juillet 2023

Avis de Netcost-security.fr

Il est important de souligner que les analystes s’appuient généralement sur des sources de la chaîne d’approvisionnement pour obtenir leurs informations. Cela peut donner un aperçu des nouvelles fonctionnalités probables, ainsi que des augmentations des coûts de fabrication, mais seules les sources internes d’Apple auront accès aux plans de tarification.

Il est également remarquable que les deux communiqués soient vagues. Bloomberg indique simplement qu’Apple « envisage » une augmentation de prix, tandis que Long est prudent quant au coût du Pro Max.

Malgré tout, étant donné les nombreux communiqués faisant état d’une très forte demande pour les deux modèles Pro l’année dernière, une augmentation de prix est une possibilité certaine : Apple n’est pas réputée pour laisser de l’argent sur la table. Et s’il y a une augmentation de prix, une hausse de 100 $ serait probable.

Quant à une éventuelle augmentation de 200 $ pour le Pro Max, cela semble plus audacieux. Alors que l’on s’attend à ce que le modèle haut de gamme soit le seul à obtenir une lentille périscopique – permettant un zoom optique d’environ 5x à 10x – des prix allant de 1 299 $ (128 Go) à 1 799 $ (1 To) pourraient pousser les limites, même pour Apple.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :