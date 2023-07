Microsoft teste la possibilité de mapper les touches du clavier aux entrées de la manette Xbox.

Pourquoi cela est important: Pendant des années, Steam et divers outils tiers ont offert aux utilisateurs la possibilité de personnaliser la façon dont leurs PC enregistrent les entrées des différents contrôleurs de jeu. Les phases de test alpha et bêta récentes de Microsoft indiquent que la société prévoit d’offrir officiellement des fonctionnalités similaires sur Windows et Xbox, mais uniquement pour certains contrôleurs.

Les versions alpha et bêta Xbox Insider 2308.230720-2200 ajoutent la possibilité de mapper les entrées du clavier aux boutons de l’Xbox Elite Wireless Controller Series 2 et de l’Xbox Adaptive Controller. Les utilisateurs PC peuvent recevoir la mise à jour via Windows Gaming Preview.

Le correctif nécessite la version du système d’exploitation XB_FLT_2308ZN\25398.1641.230720-2200 et a déjà été rendu obligatoire pour les testeurs. Pour mapper les boutons, ouvrez l’application Xbox Accessories, sélectionnez Configurer, créer ou modifier un profil, choisissez le bouton souhaité, sélectionnez Primaire ou Shift, puis accédez à l’onglet Nouvelle touche.

Cette fonctionnalité permet uniquement une touche par bouton, mais les utilisateurs peuvent la combiner avec n’importe quelle combinaison des touches Win, Shift, Ctrl et Alt. Par exemple, un seul bouton peut être mappé sur Crtl+S ou Ctrl+Alt+B, mais pas Ctrl+Alt+V+B. De plus, la fonctionnalité ne prend pas en charge le Bluetooth, elle nécessite donc une connexion filaire ou un dongle de 2.4 GHz.

Les testeurs de Windows Gaming Preview peuvent accéder à cette fonctionnalité via l’application Xbox Accessories. Pour rejoindre Windows Gaming Preview, ouvrez l’application Xbox Insider Hub (disponible sur le Windows Store), sélectionnez Previews > Windows Gaming > Join, sélectionnez à nouveau Windows Gaming, enregistrez et redémarrez.

Les propriétaires de Xbox peuvent rejoindre le programme Xbox Insider en recherchant et en installant le bundle Xbox Insider dans le Microsoft Store. Il comprend le Hub Insider et l’application utilisée pour soumettre des commentaires.

Cette mise à jour fait écho à ce que Steam et les applications tierces ont offert aux utilisateurs pendant des années, permettant aux joueurs de personnaliser les entrées des contrôleurs de jeu pour les jeux qui offrent une prise en charge limitée ou nulle des manettes. La configuration de personnalisation des contrôleurs de Steam a été saluée pour son ampleur et sa flexibilité, mais une option au niveau du système d’exploitation de Microsoft pourrait aider considérablement avec les jeux et autres logiciels ne passant pas par Steam. Il n’est pas clair pourquoi Microsoft n’ouvre pas cette fonctionnalité aux contrôleurs Xbox standard, mais en l’activant pour l’Adaptive Controller, elle élargit les capacités du produit pour aider les utilisateurs ayant des besoins spéciaux.

On ne sait pas quand la personnalisation étendue des contrôleurs sera disponible pour tous les utilisateurs, mais Microsoft vient de commencer à déployer un nouveau menu d’accueil Xbox qui permet à tous les propriétaires de console Xbox Series et Xbox One de modifier le tableau de bord. De nouvelles options de paiement via PayPal et Venmo sont également disponibles.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :