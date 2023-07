Dates de sortie de la version bêta One UI 6.0 pour Galaxy S23 et autres appareils

Le service client de Samsung Allemagne a annoncé que la version bêta de One UI 6.0, basée sur Android 14, arrivera pour la famille Galaxy S23 le 2 août. En suivant de près, le Galaxy A34 5G et le Galaxy A54 5G recevront la version bêta le 9 août.

Ce qui est remarquable, c’est l’approche inclusive de Samsung. Malgré sa focalisation sur les modèles haut de gamme dans un premier temps, l’entreprise n’a pas oublié ses modèles milieu de gamme les plus vendus. Les appareils milieu de gamme devront seulement attendre une semaine pour obtenir la version bêta, ce qui est louable.

À l’origine, des rumeurs laissaient entendre que la version bêta de One UI 6.0 serait lancée dans la troisième semaine de juillet. Cependant, elle semble avoir été retardée d’environ une semaine.

Avant que One UI 6.0 ne soit entièrement prêt pour tous les appareils pris en charge, Samsung doit encore livrer One UI 5.1.1. Les familles Galaxy Z Fold4 et Galaxy Tab S8 ont déjà reçu une version bêta de cette itération plus tôt ce mois-ci. Avec la sortie officielle des séries Galaxy Z Fold5, Z Flip5 et Tab S9 fonctionnant sur cette version, des mises à jour pour les anciens appareils Samsung sont probablement imminentes.

Appareils éligibles à One UI 6.0 de Samsung

Appareils éligibles de la série Galaxy S pour One UI 6.0

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Appareils éligibles à One UI 6.0 de la série Galaxy Z

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Appareils Galaxy A qui recevront One UI 6.0

Galaxy A04s

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A72

Galaxy A73

Appareils éligibles de la série Galaxy M pour One UI 6.0

Galaxy M23

Galaxy M33 5G

Galaxy M53 5G

Galaxy M54

Appareils éligibles de la série Galaxy F pour One UI 6.0

Galaxy F14 5G

Galaxy F23

Galaxy F54

Série Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Appareils éligibles de la série Galaxy Tab pour One UI 6.0

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8 Ultra

Nouvelles fonctionnalités de One UI 6.0

La très attendue One UI 6.0 de Samsung est entourée de mystère, mais il y a des indices sur ses fonctionnalités potentielles dans la dernière version bêta d’Android 14. Les aperçus des développeurs de Google donnent souvent un aperçu de ce qui va arriver dans One UI de Samsung, ce qui vaut la peine d’explorer la version bêta d’Android 14 pour avoir un aperçu de ce qui attend.

Une fonctionnalité remarquable dans Android 14 Beta 1 est la nouvelle flèche arrière pour la navigation gestuelle. Avec cette amélioration, les utilisateurs pourront facilement glisser depuis le bord gauche ou droit de leur téléphone pour revenir en arrière, à condition que la navigation gestuelle soit activée. La flèche arrière, enveloppée dans une bulle, promet d’améliorer l’utilisabilité du geste retour tout en suivant le thème dynamique de Material You. On peut s’attendre à ce que Samsung apporte sa touche au design pour compléter le thème de One UI 6.0.

Par ailleurs, le partage sera plus cohérent et fluide avec Android 14. Les développeurs d’applications pourront intégrer des actions personnalisées dans le menu de partage, améliorant ainsi l’accessibilité aux différentes options de partage dans des applications spécifiques. Android 14 prend également en compte les signaux d’application pour classer et placer ces actions, améliorant l’expérience utilisateur. Il est probable que cette fonctionnalité de partage trouve sa place dans One UI 6.0.

De plus, Android 14 introduit une nouvelle fonctionnalité de préférence de langue par application, s’appuyant sur son prédécesseur d’Android 13, qui est déjà présent dans la version actuelle de One UI. Cette amélioration permet une personnalisation dynamique, éliminant le besoin de changer de langue de clavier pour différentes applications. Avec cette fonctionnalité, le clavier s’ajustera automatiquement à la langue de l’application, offrant une expérience plus personnalisée sur One UI 6.0.

Google a pris des mesures pour renforcer la sécurité sur Android 14 en accordant aux services d’accessibilité l’accès à certaines vues uniquement lorsqu’ils aident les utilisateurs en situation de handicap. Cette mesure vise à protéger les données des utilisateurs et à éviter les actions tests involontaires.

Alors qu’Android 14 offre la possibilité de masquer les informations météo sur l’écran de verrouillage, cette fonctionnalité peut ne pas être intégrée à One UI 6.0, car elle semble plus adaptée aux téléphones Google Pixel.

