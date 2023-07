Mise à jour du canal bêta de Windows 11, version 22631.2115 et 22621.2115 disponibles avec de nombreuses corrections

La meilleure façon d’améliorer Windows 11 est de le tester. Et pour les utilisateurs de Windows 11 sur le canal Beta, les mises à jour bêta de cette semaine sont maintenant disponibles avec de nouvelles fonctionnalités et de nombreux correctifs de bugs. Quel est le numéro de la mise à jour? Eh bien, la mise à jour de Windows 11 sur le canal Beta en question est livrée avec deux numéros de build. Les numéros sont 22621.2115 et 22631.2115.

La nouvelle mise à jour apporte non seulement des fonctionnalités, mais aussi des améliorations et identifie également un certain nombre de problèmes connus présents dans cette version. Ces problèmes seront résolus dans les prochaines mises à jour du canal Beta de Windows 11. Jetons un coup d’œil à ce qui se trouve dans la mise à jour du canal Beta de Windows 11.

Windows 11 Builds d’aperçu Insider 22621.2115 et 22631.2115

La nouvelle mise à jour qui est déployée pour les utilisateurs du canal Beta de Windows 11 est livrée avec deux numéros de build. Si vous recevez la mise à jour avec le numéro de build 22631.2115, cela indique que vous obtenez de nouvelles fonctionnalités. Cependant, si vous recevez la mise à jour avec le numéro de build 22621.2115, vous obtenez tout de même de nouvelles fonctionnalités, mais ces fonctionnalités sont désactivées par défaut. Si vous recevez 22621.2115, vous aurez la possibilité de passer à l’autre build.

Windows 11 22621.2115 Changements et améliorations

Narrateur

Les utilisateurs de Narrateur qui interagissent avec des caractères chinois traditionnels peuvent désormais le faire en toute confiance tout en utilisant Narrateur et la fenêtre de candidats IME sous Windows. Cela a été réalisé en créant un dictionnaire de caractères chinois traditionnels pour une lecture détaillée. Narrateur utilise maintenant le dictionnaire pour dissiper chaque mot chinois traditionnel. Les utilisateurs doivent savoir que la lecture détaillée de Narrateur n’est prise en charge que pour le pack linguistique de Taiwan. Le pack linguistique de Hong Kong n’est pas pris en charge avec Narrateur.

Build 22621.2115 et 22631.2115 – Correctifs

Nouveau! Cette mise à jour concerne le panneau de saisie manuscrite (SIP), le moteur de saisie manuscrite et le contrôle d’encre intégré à la saisie manuscrite. Ils prennent désormais en charge la conformité GB18030-2022 au niveau 2. En raison de cela, ils répondent aux exigences du niveau 3.

Cette mise à jour concerne les contrôles d'édition de texte dans XAML. Vous ne pouvez pas éditer à nouveau les contrôles une fois qu'ils sont en lecture seule. Cela se produit lorsque vous utilisez le nouvel éditeur de solution de saisie Microsoft pour le japonais, le chinois et le coréen.

Cette mise à jour concerne la liste de blocage des pilotes vulnérables du noyau Windows, DriverSiPolicy.p7b. Il ajoute des pilotes susceptibles d’être attaqués par des pilotes vulnérables que vous apportez (BYOVD).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certains processeurs. Il y a un communiqué incohérent sur la mémoire cache L2.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certains appareils de réseau étendu sans fil (WWAN). Après chaque redémarrage, une boîte de dialogue réapparaît. Elle vous demande de passer à la carte SIM intégrée (eSIM) même si vous choisissez « Non ».

Cette mise à jour concerne les pilotes d’imprimante en mode utilisateur. Ils se déchargent de manière inattendue. Cela se produit lorsque vous imprimez à partir de plusieurs files d’attente d’impression vers le même pilote d’imprimante.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils joints hybrides. Vous ne pouvez pas vous connecter à ces appareils s’ils ne sont pas connectés à Internet. Cela se produit lorsque vous utilisez un code confidentiel ou des informations biométriques pour Windows Hello for Business. Ce problème s’applique à un déploiement de confiance en nuage.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le Contrôle de l’application Windows Defender (WDAC). Le problème copie des stratégies WDAC non signées vers la partition de disque Extensible Firmware Interface (EFI). Cette partition est réservée aux stratégies signées.

Cette mise à jour résout un problème où l’option « Désactivée : Application de scripts » peut créer des événements d’audit dont vous n’avez pas besoin.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un travail d’impression. Un changement inattendu de mode du protocole d’impression sur Internet (IPP) peut provoquer l’arrêt brutal du travail d’impression. Cela se produit lorsqu’il y a un pilote du fournisseur de matériel indépendant (IHV).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte certains périphériques d’affichage et audio. Ils sont manquants après la reprise du système à partir du mode veille.

Cette mise à jour améliore les astuces pour certaines lettres de la famille de polices Verdana Pro.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service MPSSV. Le problème fait redémarrer votre système de manière répétée. Le code d’erreur d’arrêt est 0xEF.

Cette mise à jour rend les paramètres de luminosité plus précis.

Cette mise à jour affecte les profils Windows Autopilot. Le processus de téléchargement de la stratégie Windows Autopilot est plus résilient. Cela aide lorsque la connexion réseau pourrait ne pas être entièrement initialisée. Cette mise à jour augmente le nombre de tentatives de relance lorsque vous essayez de télécharger le profil Windows Autopilot.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’E/S sur le protocole de message de serveur (SMB). Elle peut échouer lorsque vous utilisez l’algorithme de compression LZ77+Huffman.

Cette mise à jour fait en sorte que Narrateur annonce l’étiquette « Changer de clé de produit ».

Cette mise à jour affecte les services de notification push Windows (WNS). Elle améliore la connexion entre le client et le serveur WNS.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le référentiel de gestion des instruments Windows (WMI). Cela provoque une erreur d’installation. Le problème se produit lorsque l’appareil ne s’arrête pas correctement.

Cette mise à jour résout un problème dans la Plateforme de notification Windows. Le problème affecte la consommation d’énergie de votre appareil.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le profil du pare-feu Defender. Il ne parvient pas à basculer automatiquement d’un réseau local de confiance à un réseau public.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les widgets. Ils se détachent de la barre des tâches lorsque vous ne vous y attendez pas.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les réseaux privés virtuels (VPN). Il peut y avoir des demandes excessives du protocole de résolution d’adresses (ARP) vers la passerelle réseau. Cela se produit lorsque le VPN est sur un réseau maillé sans fil. En raison de cela, les performances réseau sont médiocres.

Cette mise à jour résout un verrou mortel dans la sécurité du protocole Internet (IPsec). Lorsque vous configurez des serveurs avec des règles IPsec, ils cessent de répondre. Ce problème affecte les serveurs virtuels et physiques.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les abonnements de transfert d’événements. Lorsque vous ajoutez un canal d’événements à l’abonnement, il transfère des événements dont vous n’avez pas besoin.

Cette mise à jour rend les profils Country and Operator Paramètres Asset (COSA) à jour.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le pilote du système de fichiers fastfat. Il cesse de répondre en raison d’une condition de concurrence.

Problèmes connus dans cette version

Étant donné qu’il s’agit d’une mise à jour de version bêta, vous pouvez vous attendre à un certain nombre de bugs et de problèmes. Voici une liste des problèmes connus avec la mise à jour tels que révélés par Microsoft eux-mêmes.

Général

[NOUVEAU] Nous étudions les communiqués indiquant que l’explorateur.exe se bloque à l’écran de connexion (avec une fenêtre contextuelle d’erreur) lors de la tentative d’accès au mode sans échec.

Explorateur de fichiers

[NOUVEAU] Nous travaillons sur la correction d’un problème qui provoque le blocage de l’Explorateur de fichiers lors du retour à Accueil. Si cela se produit lorsque vous ouvrez l’Explorateur de fichiers, vous devrez peut-être utiliser la recherche ou la boîte de dialogue Exécuter pour ouvrir directement l’Explorateur de fichiers dans un dossier spécifique (par exemple, C:).

Nous travaillons sur la correction d’un problème qui provoque le blocage de l’Explorateur de fichiers lors du retour à Accueil. Si cela se produit lorsque vous ouvrez l’Explorateur de fichiers, vous devrez peut-être utiliser la recherche ou la boîte de dialogue Exécuter pour ouvrir directement l’Explorateur de fichiers dans un dossier spécifique (par exemple, C:). [NOUVEAU] Dans certains cas, le fond du menu contextuel dans l’Explorateur de fichiers peut apparaître transparent.

Dans certains cas, le fond du menu contextuel dans l’Explorateur de fichiers peut apparaître transparent. [NOUVEAU] Dans certains cas, les icônes de votre bureau peuvent toutes devenir vides. Si cela se produit, utiliser l’option de rafraîchissement dans le menu contextuel du bureau devrait résoudre le problème.

Barre des tâches

Nous étudions les communiqués indiquant que l’icône de suppression en toute sécurité du matériel n’apparaît pas lorsque prévu dans la zone de notification.

[NOUVEAU] Pour rappel, bien que les paramètres du mode jamais combiné pour la barre des tâches apparaissent sous Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches dans cette version, ils n’activent actuellement pas l’expérience. Cela sera corrigé dans une prochaine version du canal Beta prochainement.

Saisie

[NOUVEAU] Nous étudions les communiqués indiquant que la saisie avec les IME japonais et chinois ne fonctionne pas correctement après la dernière version.

Narrateur

Vous pouvez constater que certaines chaînes ne sont PAS localisées dans la langue sélectionnée. Cela sera corrigé dans une version ultérieure.

Installer la mise à jour

Ces mises à jour sont disponibles uniquement pour les utilisateurs de Windows Insiders qui se trouvent sur le canal Beta de Windows 11. Suivez ces étapes pour vérifier et télécharger les mises à jour du canal Beta sur votre PC Windows 11.

Cliquez sur le bouton Windows sur la barre des tâches pour ouvrir le menu Démarrer.

Cliquez sur l’icône Paramètres dans le menu Démarrer.

Avec l’application Paramètres ouverte, cliquez sur l’onglet Mise à jour de Windows en haut à droite.

Cliquez sur Vérifier les mises à jour.

Windows téléchargera les mises à jour lorsqu’il les trouvera.

Vous ne verrez ces mises à jour que si vous êtes sur le canal Beta en tant qu’insider de Windows.

