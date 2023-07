La NASA perd brièvement le contact avec l’ISS pour la première fois en 24 ans – tente de contacter les astronautes via le système russe

Selon la NASA, hier, en raison d’une panne d’électricité au Johnson Space Center à Houston, la communication avec la Station spatiale internationale (ISS) a été interrompue pendant 20 minutes. Le système de communication a transmis le message et n’est revenu à la normale que 90 minutes plus tard. L’ISS est un satellite artificiel situé en orbite terrestre basse. Depuis son lancement en 1998, elle est exploitée et utilisée conjointement par de nombreuses nations et institutions. Actuellement, il y a sept astronautes à bord de la station spatiale, provenant des États-Unis, de la Russie, du Japon et de l’Agence spatiale européenne. Ils effectuent diverses expériences scientifiques et activités d’exploration sur la station spatiale. La NASA rapporte que c’est la première fois depuis 24 ans qu’elle perd le contact avec l’ISS.

Cependant, l’agence a souligné que la panne ne présentait aucun danger pour la station spatiale ou les astronautes. Joel Montalbano, responsable du programme ISS, a ajouté que la NASA enquêterait sur la défaillance et en tirerait des enseignements. Il a déclaré: « Il s’agit uniquement d’un problème au sol, et ni les astronautes ni la station spatiale ne rencontrent de problèmes ».

Contacter les astronautes via le système russe

Des millions de personnes ont peut-être vu la station spatiale passer au-dessus pendant la panne. Cependant, les seules personnes capables de la contacter étaient celles qui prévoyaient de rompre les liens avec la station spatiale l’année prochaine – la Russie. Selon The Guardian, la NASA a essayé plusieurs moyens de rentrer en contact. Le communiqué indique qu’en plus du système de secours de la NASA, elle a également essayé de contacter les astronautes à bord de l’ISS avec un système russe. Le système russe sert de canal de liaison de secours entre la NASA et l’ISS. En utilisant le système russe, la NASA a pu contacter les astronautes et garantir leur sécurité et leur bien-être.

Ce problème de communication rappelle la scène de la mission d’alunissage d’Apollo, lorsque l’astronaute Michael Collins a perdu le contact avec la Terre à l’arrière de la lune, tandis qu’Armstrong et Aldrin étaient sur la lune en train de faire une marche historique. Cependant, les astronautes de la station spatiale n’ont pas confronté cette solitude. Cela s’explique par le fait qu’ils n’ont perdu le contact que pendant 20 minutes et qu’ils étaient toujours ensemble. Cet événement sert cependant de rappel qu’en orbite terrestre basse, même à seulement quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface, il est possible de perdre le contact avec les humains.

