Vivo V29 Mettra en Avant le Snapdragon 778G+ et une Batterie à Charge Rapide

Vivo se prépare à présenter une série de trois nouveaux smartphones pour la gamme Vivo V. Les appareils s’appellent Vivo V29, V29 Pro et V29e, et rejoindront le modèle existant V29 Lite. Ces appareils perpétueront l’héritage de la série avec leur style, leurs caractéristiques décentes et leurs puissants appareils photo, en mettant l’accent sur la photographie selfie. Avant leur sortie, les trois smartphones sont apparus sur la liste des appareils compatibles avec Google Play et sur la FCC.

Vivo V29 et Vivo V29 Pro : détails sur la charge rapide et la batterie dévoilés

Le Vivo V29 sera équipé d’une batterie de 4 505 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 80 W. Il s’agit d’une belle amélioration par communiqué au Vivo V27 et, curieusement, dépasse la charge rapide du Vivo V29 Pro. La déclinaison Pro aura une charge légèrement « plus lente » de 66 W, mais elle disposera d’une capacité plus importante de 5 000 mAh. En réalité, associer de grandes batteries à une charge rapide est un défi. Apparemment, Vivo a choisi la capacité plutôt que la vitesse de charge pour le Vivo V29 Pro. Si vous recherchez une grande capacité, le Vivo V29 Pro sera le choix à faire, mais si vous préférez une charge plus rapide, alors le modèle standard vous conviendra mieux.

Sous le capot, le V29 Pro sera équipé du SoC MediaTek Dimensity 8200. Le modèle standard, en revanche, utilisera le Qualcomm Snapdragon 778G+. Les deux seront associés à 8 Go de RAM et à 128 Go ou 256 Go de stockage interne. Les deux smartphones seront dotés d’écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et de puissants appareils photo selfie. Pour l’instant, Vivo n’a pas fourni de nombreux détails concernant leurs caractéristiques. Cependant, la société a confirmé la capacité de la batterie et la charge sur le Vivo V29 Pro. Vivo dévoile lentement les caractéristiques de ces nouveaux téléphones dans le but de susciter l’engouement pour leur sortie imminente.

Les caractéristiques du Vivo V29e ne sont pas encore claires, mais le téléphone devrait être le moins performant des trois. Cependant, en sacrifiant certaines des fonctionnalités haut de gamme, il sera également plus abordable que les deux autres, comme l’était le Vivo V27e pour la série Vivo V27.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la série Vivo V29. Étant donné le nombre de certifications et de benchmarks, ces appareils ne devraient pas beaucoup tarder. Nous attendons avec impatience leur sortie et pour voir ce que Vivo réserve aux amateurs de selfie.

