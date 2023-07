L’application de tutoriel Python « Tinkerstellar » reçoit une importante mise à jour avec la version iPhone

Je vous ai parlé l’année dernière de Tinkerstellar, une nouvelle application iPad inspirée de Swift Playground d’Apple, mais pour aider les personnes à apprendre Python à travers plusieurs leçons interactives. Tinkerstellar reçoit maintenant une mise à jour majeure, qui ajoute non seulement de nouvelles leçons et une interface rafraîchie, mais aussi une version iPhone pour la première fois.

Quoi de neuf dans Tinkerstellar 2.0

Tinkerstellar a été initialement développé en pensant à l’iPad. Cependant, comme l’a expliqué le développeur, l’application fonctionne désormais également sur iPhone. Cela indique que les utilisateurs peuvent avoir toutes les mêmes leçons de Python disponibles sur l’iPad directement depuis leur poche. Avec la version iPhone, Tinkerstellar introduit également un design rafraîchi.

L’onglet Explorer a été complètement repensé et les laboratoires sont maintenant organisés par sujet, ce qui facilite la découverte de nouveaux contenus. L’application reçoit également une Bibliothèque personnelle, permettant aux utilisateurs de gérer leur progression d’apprentissage et les tutoriels téléchargés à partir d’un seul endroit.

Sous le capot, Tinkerstellar 2.0 apporte de nombreuses améliorations, telles que le support de Python 3.10 et une stabilité améliorée. Mais plus que cela, la nouvelle version ajoute également de multiples nouveaux tutoriels. Les laboratoires couvrent désormais une gamme de sujets, des notions essentielles de Python aux applications avancées pour le réseautage, le web scraping, la visualisation de données, l’apprentissage automatique, et plus encore.

Comme auparavant, il n’est pas nécessaire de configurer des environnements de programmation ou de dépendre d’une connexion réseau – les laboratoires de codage de Tinkerstellar sont entièrement équipés de tout ce dont vous avez besoin, vous permettant de vous entraîner avec des données du monde réel, des bibliothèques et des API hors ligne, directement sur votre appareil.

Si l’application reste disponible gratuitement, les nouveaux cours sont disponibles à l’achat dans l’application, allant de 1,49 $ à 2,99 $ chacun.

Essayez-le maintenant

Vous pouvez télécharger Tinkerstellar 2.0 gratuitement sur l’App Store. L’application nécessite un iPhone ou un iPad fonctionnant sous iOS 15 ou ultérieur. Vous pouvez également installer la version iPad sur les Mac avec processeur Apple Silicon. Plus de détails sur l’application peuvent être trouvés sur le site web du développeur.

