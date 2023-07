Samsung continue de parier sur le marché des téléphones pliables avec les Galaxy Z Flip 5 et Fold 5

On pourrait soutenir que les smartphones ont atteint un niveau de pointe où les évolutions d’une année sur l’autre ne semblent pas si importantes. En même temps, certaines entreprises ont expérimenté différentes choses, et Samsung en réalité partie. La société sud-coréenne a annoncé mercredi les nouveaux Galaxy Z Flip 5 et Fold 5, ce qui montre qu’elle croit toujours au marché des appareils pliables.

Lisez la suite pour découvrir ce qui est nouveau avec ces téléphones et ce qu’ils signifient pour l’ensemble du marché.

Les téléphones pliables existent depuis un certain temps, mais les premières versions étaient plutôt encombrantes et extrêmement fragiles. Au fil des ans, certaines entreprises ont abandonné ces téléphones, mais pas Samsung. Depuis 2019, la société investit dans les appareils Galaxy Z.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Galaxy Z est la gamme d’appareils pliables de Samsung, qui comprend actuellement deux téléphones différents : le Z Flip et le Z Fold. Alors que le Z Flip ressemble davantage à un téléphone qui se plie pour pouvoir être mis dans votre poche, le Z Fold ressemble davantage à une mini tablette qui se plie en un téléphone. Et aujourd’hui, Samsung a présenté de nouvelles versions de ces appareils.

Galaxy Z Flip et Galaxy Z Fold 5

En termes de spécifications, il n’y a pas grand-chose de nouveau dans les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Le processeur à l’intérieur des téléphones est désormais le Snapdragon 8 Gen 2 (comparé au 8 Gen 1 des modèles de l’année dernière) et ils sont désormais livrés avec un stockage minimum de 256 Go. Sinon, tout est à peu près identique qu’auparavant. Mais il y a quelques améliorations clés en ce qui concerne la technologie pliable.

Comme l’ont souligné mes collègues de Netcost-security.fr, Samsung a développé un nouveau mécanisme de charnière qui rend les appareils beaucoup plus minces lorsqu’ils sont pliés. Il y a encore un espace lorsque l’écran est fermé, mais il est sensiblement plus petit. C’est l’un des aspects qui me rendaient moins attiré par les appareils pliables par le passé et je suis heureux de voir que Samsung a réussi à résoudre ce problème.

Un autre détail intéressant est que l’écran externe du Z Flip 5 couvre maintenant presque toute la surface. Au lieu d’un petit écran pour les widgets, vous pouvez maintenant exécuter des applications complètes et même utiliser un clavier sans avoir à déplier le téléphone. Malheureusement, le pli de l’écran reste le même qu’auparavant, ce qui est toujours l’un des plus gros inconvénients des téléphones pliables.

Le Galaxy Z Flip 5 est proposé à partir de 999 dollars, tandis que le Galaxy Z Fold 5 est proposé à partir de 1 799 dollars. En achetant en précommande, vous bénéficiez d’une mise à niveau vers la version de stockage de 512 Go ainsi que d’une carte-cadeau Amazon.

Qu’est-ce qui vient ensuite pour ces appareils ?

Comme je l’ai mentionné ici, j’ai décidé d’essayer le Galaxy Z Flip 3. Et même si je ne l’utiliserais pas comme mon téléphone principal, cela m’a fait prendre conscience qu’il y a de la place pour les appareils pliables. Ils ne sont pas révolutionnaires et je ne pense pas qu’ils remplaceront les téléphones grand public de sitôt. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas cool et utiles dans certaines situations.

J’ai pris plaisir à placer mon téléphone à moitié plié sur une table pour prendre des selfies ou passer des appels vidéo sans trépied. Certains amis ont également adoré l’idée de plier mon Z Flip et de le mettre dans un petit sac à main.

Est-ce que cela change la donne ? Je ne pense pas. Mais Samsung croit toujours qu’il y a un marché pour les appareils pliables. Près de 10 millions de téléphones pliables ont été expédiés en 2021, tandis que ce nombre est passé à 14 millions en 2022. Cela reste encore peu par communiqué aux ventes d’iPhone ou même de Galaxy S. Mais les chiffres montrent que de plus en plus de personnes sont prêtes chaque année à essayer ces appareils.

Les téléphones pliables comportent encore de nombreux compromis. Ils sont encore fragiles et ils ont toujours un pli sur l’écran. Mais un jour, si nous pouvons avoir des appareils pliables sans ces problèmes, je pourrais me voir posséder un iPad qui se plie en un iPhone.

Et Apple ?

Des rumeurs suggèrent qu’Apple teste en interne plusieurs prototypes d’appareils pliables. Alors que certains prototypes sont de plus petits téléphones pliables, d’autres sont basés sur l’iPad. Les analystes Ming-Chi Actu et Ross Young ont déclaré que le premier produit pliable d’Apple devrait être lancé en 2025 « au plus tôt ».

Cela ne surprend pas, car Apple adopte une approche plus conservatrice ces dernières années. Les communiqués affirment également que le premier appareil pliable d’Apple coûtera beaucoup plus cher que n’importe quel iPhone actuel.

Personnellement, je ne pense pas qu’Apple introduira un appareil pliable tant qu’il y aura encore des problèmes tels que le pli sur l’écran. Mais à l’avenir, je pense que cet appareil viendra sous la forme d’un nouveau modèle d’iPhone ou d’iPad pour ceux qui souhaitent avoir un appareil pliable, et non en remplacement des iPhones et iPads traditionnels.

Et vous ? Aimeriez-vous posséder un appareil pliable d’Apple ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :