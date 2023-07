OnePlus confirme officiellement son téléphone pliable – pourrait être appelé OnePlus Open

Au cours des dernières semaines, plusieurs retours ont été publiés concernant le prochain téléphone pliable de OnePlus. Aujourd’hui, la société a publié un message cryptique sur Twitter qui suggère le nom de l’appareil. OnePlus a utilisé Twitter et a déclaré « Nous sommes OUVERTS lorsque les autres se PLIENT ». Cela indique que le nom du prochain téléphone pliable de la société sera OnePlus Open. Selon Nextpit, cet appareil sera appelé OnePlus Open, tandis que Notebookcheck affirme qu’il sera lancé en août. En termes d’informations officielles, le tweet d’aujourd’hui est le seul communiqué officiel sur cet appareil. Cependant, plusieurs rumeurs circulent concernant le OnePlus Open.

Rumeurs sur le OnePlus Open

Selon Notebookcheck, le OnePlus Open aura un design similaire au Samsung Galaxy Fold et au Huawei Mate X. Cependant, d’après le tweet officiel de la société, cet appareil n’adoptera probablement pas le nom « OnePlus Fold ». Au lieu de cela, la société a opté pour la marque « OnePlus Open ». Le communiqué affirme également que le OnePlus Open sera doté d’un écran pliable de 7,5 pouces. L’écran permettra aux utilisateurs de passer d’un écran de tablette à un écran de téléphone plus compact.

Du côté hardware, Notebookcheck affirme que cet appareil utilisera la dernière puce Snapdragon. Il affirme également qu’il pourrait utiliser jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. En termes de prix, le communiqué conclut que cet appareil pourrait se situer dans une fourchette de 1000 à 2000 dollars.

OnePlus est toujours connu pour sa volonté d’offrir des appareils de haute qualité à des prix abordables. Cependant, avec l’appareil pliable, la société s’aventure en terrain inconnu. Les téléphones pliables sont encore un concept relativement nouveau, et ils présentent de nombreux défis en termes de conception et de fabrication. Cependant, si OnePlus parvient à proposer un smartphone pliable de haute qualité à un prix abordable, cela pourrait changer la donne dans l’industrie.

Mots finaux

Le OnePlus Open est un concept passionnant dans le monde des téléphones mobiles pliables. Bien qu’il y ait encore de nombreuses incertitudes concernant l’appareil, OnePlus devrait continuer à maintenir sa norme habituelle en offrant un appareil de haute qualité qui répond aux besoins de ses utilisateurs.

