Samsung présente la série Galaxy Tab S9 avec des écrans de 120Hz, une classification IP68 et bien plus encore.

En bref: Samsung a présenté sa nouvelle série Galaxy Tab S9, composée de trois modèles offrant une gamme de tailles d’écran et de prix. La Galaxy Tab S9 standard est dotée d’un écran de 11 pouces, mais si vous souhaitez quelque chose de plus grand, l’écran de 12,4 pouces de la Tab S9+ ou le panneau de 14,6 pouces de la Tab S9 Ultra pourraient mieux convenir. Tous les écrans sont dynamiques AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, alimentés par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et la puce graphique Adreno 740 avec ray tracing.

Les configurations de mémoire et de stockage varient en fonction du modèle. Par exemple, la Galaxy Tab S9 d’entrée de gamme est livrée en standard avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais peut être augmentée à 12 Go / 256 Go. La déclinaison Ultra haut de gamme est généralement équipée de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, mais peut être configurée avec jusqu’à 16 Go de mémoire et 1 To d’espace moyennant des frais supplémentaires.

Les derniers produits de Samsung bénéficient également de la certification IP68, ainsi que de la connectivité USB Type-C 3.2 Gen 1, de systèmes de haut-parleurs quadriphoniques réglés par AKG, de lecteurs d’empreintes digitales à l’écran et fonctionnent sous Android 13 dès la sortie de la boîte. On nous dit que le modèle le plus petit pèse 1,10 livre avec une batterie de 8 400 mAh. La Galaxy Tab S9+ de milieu de gamme pèse 1,3 livre avec une batterie de 10 090 mAh, et l’Ultra pèse 1,62 livre tout en étant équipé d’une batterie de 11 200 mAh.

Les trois tablettes sont également dotées de systèmes de caméras performants, comprenant au moins un appareil photo principal de 13 mégapixels et un appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’avant. Le S9+ comprend également un appareil photo ultra grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière, et l’Ultra S9 possède un deuxième appareil photo ultra grand-angle de 12 mégapixels à l’avant.

Les nouvelles tablettes Galaxy Tab S9 de Samsung sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, dans le choix de couleurs beige ou graphite. Les prix sont fixés à 700 dollars pour le modèle standard S9, 999 dollars pour le S9+, et 1 199 dollars pour le S9 Ultra. Ils seront expédiés à partir du 11 août.

