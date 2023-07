Samsung confirme l’arrivée prochaine du téléphone Galaxy S23 FE

Samsung a organisé un événement Unpacked en Corée du Sud aujourd’hui, dévoilant une variété d’appareils tels que de nouveaux téléphones à écran pliable, des tablettes et des montres connectées. La société a révélé qu’elle lancera plus de nouveaux produits avant la fin de cette année. L’un des nouveaux produits est le téléphone Galaxy S23 FE, qui est une édition spéciale lancée par Samsung pour la base de fans. Samsung a maintenant révélé que le nouveau téléphone pourrait être bientôt disponible.

Selon Android Authority, interrogé sur la question « il y a un écart de taille FE entre le Galaxy A54 5G et le Galaxy S23 », Justin Hume, vice-président de la division mobile de Samsung en Afrique du Sud, a déclaré : « Nous sommes sur le point de sortir un nouveau produit. » Il n’a pas mentionné le nom spécifique du téléphone. Cependant, les sources de Sammobile avaient déjà confirmé que le prochain téléphone FE s’appellera le Galaxy S23 FE.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE

Le design et les caractéristiques du Galaxy S23 FE ne sont pas non plus un secret. Un rendu récent de l’appareil repéré sur IT Home révèle que l’appareil ressemble au Galaxy S23 et S23+. En réalité, le communiqué affirme qu’il pourrait également partager certaines caractéristiques avec ces derniers. Selon la liste des références pour cet appareil, il utilisera l’Exynos 2200 de l’année dernière et le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Rappelons que la série Galaxy S22 utilise les puces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 dans presque tous les marchés. Cependant, le Galaxy S23 FE devrait n’utiliser que des puces Qualcomm sur les marchés américain et chinois. Les autres marchés utiliseront des puces Exynos 2200. En plus du Galaxy S23 FE, Samsung a également confirmé qu’il développe deux tablettes en version FE. Ces tablettes seront dans la série Galaxy Tab S9. Cependant, la société n’a pas précisé quand ces tablettes seront officiellement commercialisées.

