La série Samsung Galaxy Tab S9 lancée avec Snapdragon 8e Génération 2 pour Galaxy et plus

Aujourd’hui a été une grande journée pour les amateurs de Samsung Galaxy. La marque a présenté une série de nouveaux produits, dont le Samsung Galaxy Z Fold5, Z Flip5 et la Galaxy Watch6. De plus, le géant présente également la prochaine itération de sa gamme de tablettes haut de gamme avec la série Samsung Galaxy Tab S9. Samsung rafraîchit toujours sa série Galaxy Tab et les rend de plus en plus attrayantes à chaque nouvelle génération. La série Samsung Galaxy Tab S9 figure parmi les meilleures offres de tablettes jamais proposées par Samsung. Nous avons une tablette classique avec un écran de 11 pouces, une version plus avec une diagonale de 12,4 pouces et un modèle ultra haut de gamme avec un énorme écran AMOLED dynamique de 14,6 pouces.

Une des différences les plus notables entre les modèles S9 et la série S8 de l’année dernière est que, pour la première fois, tous les trois modèles de la gamme possèdent des écrans OLED. C’est un pas remarquable de la part de Samsung pour rendre les écrans OLED standard même sur ses appareils de grande taille. En dehors de cela, les nouveaux appareils suivent la série S8 en termes de design et de fonctionnalités. Les composants internes, cependant, sont assez différents et représentent une mise à niveau significative par communiqué aux modèles de l’année dernière. Sans plus tarder, voyons ce que ces nouvelles tablettes ont à offrir.

Samsung Galaxy Tab S9 et Galaxy Tab S9 Plus

La tablette classique Samsung Galaxy Tab S9 apporte une mise à niveau remarquable par communiqué à son prédécesseur. Au lieu d’un écran LCD comme sur la Galaxy Tab S8, la Tab S9 est dotée d’un écran Dynamic AMOLED 2X, tout comme ses grandes sœurs. La Galaxy Tab S9 bénéficie d’une diagonale de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. L’écran est également équipé d’une caméra frontale de 12 MP et d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

La Samsung Galaxy Tab S9 Plus est dotée d’un écran plus grand de 12,4 pouces. Cependant, elle bénéficie du même taux de rafraîchissement et possède un double appareil photo à l’arrière. Ce combo comprend un appareil photo principal de 13 MP et un appareil photo grand angle de 8 MP. Vous ne rencontrerez donc pas de problèmes pour prendre des photos avec cette tablette.

La Samsung Galaxy Tab S9 et la S9+ bénéficient également de la technologie Vision Booster de Samsung. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, cette technologie améliore considérablement la visibilité de l’écran en « tenant compte de l’intensité lumineuse de l’environnement et de son influence sur l’écran ». Selon Samsung, l’algorithme derrière cette technologie analyse les données de l’histogramme de tout le contenu apparaissant sur l’écran et inspecte la valeur de chaque pixel. Il ajuste ensuite la tonalité de l’écran pour rendre les zones sombres plus lumineuses, les couleurs plus riches et maximiser le contraste des couleurs. Cela améliore considérablement le contraste entre les aspects sombres et clairs du contenu numérique.

Un Matériel Puissant à l’intérieur

Les Samsung Galaxy Tab S9 et Tab S9+ sont équipées du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Cependant, la Tab S9 est disponible en déclinaisons avec 8 Go/12 Go de RAM et 128 Go/256 Go de stockage interne. La déclinaison Plus, en revanche, bénéficie d’une troisième déclinaison avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. La puce SD 8 Gen 2 For Galaxy offre toujours un avantage significatif par communiqué à la concurrence grâce à son cœur Cortex-X3 Prime surcadencé. Par conséquent, la série Galaxy Tab S9 devrait maintenant figurer parmi les tablettes Android les plus puissantes.

La Galaxy Tab S9 est équipée d’une batterie de 8 400 mAh tandis que la version Plus a une batterie de 10 900 mAh. Les deux tablettes offrent une prise en charge de la charge rapide jusqu’à 45W. Tous les modèles S9 fonctionnent sous One UI 5.1 basé sur Android 13 et sont fournis avec le stylet S Pen.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra – Un Modèle Pour Les Dominer Tous

Peut-être que pour certains amateurs de hardware, la Galaxy Tab S9 Ultra sera le modèle qui se distingue de tous les autres. La tablette n’est pas très différente de son prédécesseur, cependant, Samsung a réussi à apporter des améliorations significatives dans ce pack rafraîchi. Les trois modèles de la Galaxy Tab S9 sont désormais résistants à la poussière et à l’eau avec une certification IP68, ce qui en réalité les premières tablettes grand public de Samsung à offrir des niveaux de protection avancés.

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est dotée d’un grand écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces. Cet écran peut facilement rivaliser avec de nombreux écrans d’ordinateurs portables du marché. Il a une résolution élevée de 2 960 x 1 848 pixels et possède le même taux de rafraîchissement variable de 120 Hz que les autres modèles. Samsung propose également la technologie Vision Booster présente sur la série Samsung Galaxy S23. La tablette dispose d’une encoche pour un double capteur frontal de 12 MP. Elle est équipée d’un appareil photo standard et d’un module grand angle, ce qui indique que vous n’aurez aucun problème pour passer des appels vidéo de groupe. Enfin, l’écran est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran. La Galaxy Tab S9 Ultra se distingue également par la qualité audio. Elle possède des haut-parleurs quadruples avec un accord AKG et ils sont désormais 20% plus grands.

Sous le capot, la Galaxy Tab S9 Ultra est vraiment une bête de course. Elle dispose du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. L’Ultra peut être configurée avec 12 Go ou 16 Go de RAM et 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage interne. Chaque appareil Galaxy Tab S9 Ultra est disponible en version Wi-Fi seulement ou 5G et prend en charge l’extension de carte microSD.

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra possède un design élégant avec deux anneaux de caméra et un flash LED. Il y a également un appareil photo principal de 13 MP avec autofocus et des capacités d’enregistrement vidéo en 4K jusqu’à 60 images par seconde. Le second appareil photo est un capteur ultra grand angle de 12 MP.

La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra pourrait être un bon remplacement d’ordinateur portable pour les utilisateurs qui n’ont pas besoin d’effectuer des tâches informatiques exigeantes. Elle possède un superbe écran, des caractéristiques puissantes avec de nombreuses fonctionnalités logicielles pour améliorer l’expérience. La Galaxy Tab S9 Ultra fonctionne sous Android 13 avec One UI 5.1, tout comme ses homologues. Samsung promet également quatre mises à jour d’Android et cinq ans de correctifs de sécurité pour la Galaxy Tab S9 Ultra. Enfin, celle-ci est équipée d’une batterie de 11 200 mAh avec une charge rapide de 45W. Cependant, aucun chargeur n’est inclus dans l’emballage.

Prix, Disponibilité et Offres Exclusives

Les trois tablettes de la série Galaxy Tab S9 bénéficieront d’applications et de fonctionnalités exclusives comme GoodNotes – une application populaire pour iPad pour prendre des notes, qui arrive enfin sur Android et sera exclusive aux propriétaires de Galaxy Tab S9. La société propose également une offre intéressante pour LumaFusion. Il s’agit d’une application de montage vidéo professionnelle qui bénéficie d’une réduction de 50% pour les propriétaires de Tab S9.

Samsung propose également le stylet S Pen avec les trois tablettes, et les trois modèles prennent en charge le clavier. La Samsung Galaxy Tab S9 est disponible à partir de 799 $/799 £/899 €, tandis que la Samsung Galaxy Tab S9+ sera proposée à partir de 999 $/999 £/1 199 €. La Galaxy Tab S9 Ultra est disponible en beige et en graphite et sera proposée à partir de 1 199 $/1 199 £/1 339 €. Les précommandes commencent aujourd’hui et les ventes ouvertes sont prévues à partir du 11 août.

