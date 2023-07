Nouvelles fonctionnalités passionnantes de WhatsApp pour les utilisateurs d’iPhone révélées

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée détenue par Meta, a commencé à déployer trois nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone. Ces fonctionnalités étaient initialement disponibles exclusivement pour les testeurs bêta mais sont maintenant largement disponibles pour tous les utilisateurs d’iPhone. Les nouvelles fonctionnalités comprennent :

1. Fonction de transfert de conversation : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de transférer leurs conversations WhatsApp d’un appareil à un autre de manière transparente.

2. Socket en charge du mode paysage pour les appels vidéo : Les utilisateurs peuvent désormais passer des appels vidéo en mode paysage, améliorant ainsi l’expérience des appels vidéo sur iPhone.

3. Option pour silencier les appelants inconnus : Les utilisateurs d’iPhone peuvent maintenant choisir de mettre en sourdine les appels provenant de numéros inconnus, ce qui aide les utilisateurs à éviter les perturbations inutiles.

Fonction de transfert de discussion WhatsApp pour iPhone

Si vous ne souhaitez pas dépendre d’une sauvegarde iCloud, vous avez la possibilité de transférer votre historique de discussion vers un autre iPhone à l’aide de la fonction de transfert de discussion. Voici comment vous pouvez le faire :

1. Téléchargez WhatsApp sur votre nouvel iPhone.

2. Inscrivez-vous sur WhatsApp en utilisant le même numéro de téléphone que celui que vous avez utilisé sur votre ancien appareil.

3. Sur votre nouveau téléphone, ouvrez WhatsApp et choisissez l’option « Transférer la discussion ».

4. Utilisez votre ancien appareil pour scanner le code QR qui apparaît sur votre nouvel iPhone.

Suivez ces étapes pour pouvoir transférer l’historique de vos discussions de votre ancien appareil vers votre nouvel iPhone sans avoir à vous fier à une sauvegarde iCloud.

Fonctionnalité de mise en sourdine des appelants inconnus sur WhatsApp pour iPhone

La fonction de mise en sourdine des appelants inconnus est conçue pour améliorer votre confidentialité et vous donner un plus grand contrôle sur les appels entrants. Son objectif principal est d’offrir un niveau supplémentaire de protection en filtrant automatiquement les appels indésirables, frauduleux et provenant de numéros inconnus. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, ces appels ne sonneront pas sur votre téléphone, mais ils seront tout de même enregistrés dans votre historique d’appels. Cela vous permet de les consulter ultérieurement au cas où certains d’entre eux seraient des appels importants. Cela contribue à réduire les perturbations et vous permet de gérer vos appels de manière plus efficace.

Mode paysage pour les appels vidéo WhatsApp sur iPhone

Lorsque vous passez du mode portrait au mode paysage pendant un appel vidéo, l’interface devient plus grande et plus large. Cette amélioration vous permet de voir plus de personnes à l’écran en même temps, améliorant ainsi considérablement l’expérience des appels vidéo. Avec une vue plus large, les appelants peuvent avoir une conversation plus inclusive et engageante, car ils peuvent voir plusieurs participants simultanément. Cette fonctionnalité améliore considérablement l’expérience globale des appels vidéo en offrant une vue plus spacieuse et immersive pendant l’appel.

En plus des modifications mentionnées précédemment, la mise à jour introduit également un plateau de stickers redessiné avec une meilleure navigation. Le plateau de stickers propose désormais une plus grande sélection de stickers, y compris une gamme plus étendue d’avatars. Cela indique que vous aurez plus de stickers à choisir et à utiliser pendant vos discussions. La navigation améliorée rend plus facile et plus pratique de trouver les stickers que vous souhaitez utiliser, améliorant ainsi votre expérience globale de messagerie sur WhatsApp.

